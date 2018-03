از این پس بازی‌های کمپانی وارنر برادرز نیز در Origin Access قرار می‌گیرند و این اولین باری است که عنوانی منتشر شده توسط شرکتی جز الکترونیک‌آرتس راهی این سرویس می‌شود. سه‌گانه‌ی Batman Arkham و LEGO Batman، یعنی در مجموع شش بازی از وارنر برادرز هم‌اکنون در Origin Access قابل بازی هستند: Batman: Arkham Asylum Batman: Arkham City […]

از این پس بازی‌های کمپانی وارنر برادرز نیز در Origin Access قرار می‌گیرند و این اولین باری است که عنوانی منتشر شده توسط شرکتی جز الکترونیک‌آرتس راهی این سرویس می‌شود.

سه‌گانه‌ی Batman Arkham و LEGO Batman، یعنی در مجموع شش بازی از وارنر برادرز هم‌اکنون در Origin Access قابل بازی هستند:

Batman: Arkham Asylum

Batman: Arkham City

Batman: Arkham Origins

LEGOBatman

LEGO Batman 2

LEGO Batman 3

البته اگر مشترک این سرویس نیستید، از الان تا ۲۶ مارس (۶ فروردین ۱۳۹۷) می‌توانید عناوین بالا و بقیه‌ی عناوین موجود در سرویس را به‌صورت رایگان تا هفت روز تجربه کنید و سپس باید اقدام به خرید اشتراک کنید. علاوه بر این الکترونیک‌آرتس اعلام کرده است که پنج بازی جدید دیگر نیز در راه این سرویس قرار دارند که عبارت‌اند از: The Witness ،Out of the Park Baseball 19 ،Lost Castle ،Bulletstorm – Lite و Wasteland 2.

Origin Access سرویسی مشابه Xbox Game Pass بوده که مخصوص رایانه‌های شخصی است. با خرید اشتراک ماهانه‌ی ۴ دلاری یا سالانه‌ی ۲۵ دلاری این سرویس، به عناوین عالی مختلفی نظیر Dead Space ،Mass Effect و Dragon Age دست می‌یابید و همچنین قابلیت تجربه‌ی زودهنگام بازی‌های الکترونیک‌آرتس را خواهید داشت.

منبع متن: gamefa