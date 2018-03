اکتیویژن رسماً عرضه Call of Duty: Black Ops 4 را تائید کرد | رونمایی کامل در اردیبهشت ماه

به نظر می‌رسد که شایعات قبلی درست بوده و قرار است تا در سال ۲۰۱۸ منتظر عرضه بازی Call of Duty: Black Ops 4 باشیم! البته، رونمایی کامل از این بازی به زمان دیگری موکول شده است. شایعات بسیار زیادی در مورد عرضه Call of Duty: Black Ops 4 در سال ۲۰۱۸ وجود داشت. از […]

شایعات بسیار زیادی در مورد عرضه Call of Duty: Black Ops 4 در سال ۲۰۱۸ وجود داشت. از همان اول که اکتیویژن (Activision) به عنوان صاحب امتیاز و ناشر سری Call of Duty اعلام کرد که جدیدترین نسخه از این سری را استودیوی تری آرک (Treyarch) توسعه خواهد داد، تنور شایعات در مورد آن که این نسخه همان Call of Duty: Black Ops 4 است روشن شده بود. بعدتر هم از لو رفتن آیتم‌های تزئینی مربوط به این بازی در گیم استاپ گرفته تا اشارات به این بازی در یک مسابقه بسکتبال، همگی به این بازی اشاره داشتند. اکنون، اکتیویژن رسماً اعلام کرده که Call of Duty 2018 همان Call of Duty: Black Ops 4 خواهد بود.

این شرکت به جز تاریخ انتشار بازی و البته تاریخ رونمایی تکمیلی از این بازی، هیچ جزئیات خاص دیگری را از آن منتشر نکرده است. قرار است تا از این بازی در تاریخ ۱۷ ماه مِه سال ۲۰۱۸ (برابر با ۲۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ خورشیدی) رونمایی کامل به عمل بیاید و ابعاد مختلف آن برای علاقه مندان تشریح شود.

تاریخ عرضه این بازی برای اولین بار طی ده سال گذشته، در ماه نوامبر قرار نخواهد داشت و به جای آن قرار است تا بازی Call of Duty: Black Ops 4 در ماه اکتبر عرضه شود. شاید دلیل این مسئله را بتوان به عرضه جدیدترین بازی راکستار گیمز یعنی Red Dead Redemption II که شاید بتوان آن را بزرگ‌ترین بازی سال خواند، در اواخر ماه اکتبر یا به طور دقیق‌تر ۲۶ اکتبر سال ۲۰۱۸ (برابر با ۴ آبان ماه سال ۱۳۰۷ خورشیدی) عرضه خواهد شد و اکتیویژن قصد دارد تا Call of Duty: Black Ops 4 را قبل از این تاریخ روانه بازار کند.

بازی Call of Duty: Black Ops 4 قرار است تا در تاریخ ۱۲ اکتبر سال ۲۰۱۸ (برابر با ۲۰ مهر ماه سال ۱۳۹۷ خورشیدی) برای سه پلتفرم اکس باکس وان، پلی استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی منتشر شود، یعنی دو هفته قبل از عرضه بازی Red Dead Redemption II. همچنین بر خلاف شایعات فعلاً خبری از نسخه نینتندو سوییچ بازی Call of Duty: Black Ops 4 نیست.

منبع متن: gamefa