نینجای قدرتمند وطنی| بررسی بازی ایرانی Shadow Blade Reload

بازی‌های Side-Scrolling را می توان از قدیمی‌ترین سبک‌های بازی‌های رایانه‌ای یا به نوعی بنیان گذار آن دانست. در این بازی‌ها که امروزه اکثر بازیبازان با نام پلتفرمر آن را می شناسند، دوربین به صورت ۲D بوده و پروتاگونیست بازی فقط در دو جهت چپ و راست حرکت می‌کند. با گذشت زمان این سبک از یاد برده نشد و شرکت‌های مختلف کوچک و بزرگ به ساخت بازی‌های سکوبازی زیبایی پرداخته و آن را زنده نگه داشتند. حتی در نسل هشتم که بحث گرافیک و رزولوشن بازی ها به شدت داغ بود ساخت این بازی‌ها که مسلما گرافیک ساده تری دارند متنوقف نشد.

به طور کلی در ساخت چنین عناوینی، نام شرکت‌هایی با دو ویژگی بیشتر به چشم می خورد; ۱-شرکت‌هایی بزرگ که با ایده‌های فوق العاده ناب و جذاب به سراغ ساخت عناوینی با این سبک می روند که تقریبا می توان گفت موفقیتشان هم تضمین شده است. عناوینی مانند سری Rayman یا بازی بسیار خوش ساخت Mark Of The Ninja که توسط شرکت بزرگ یوبیسافت ساخته شدند.۲- شرکت های تازه کار که بودجه کافی برای ساخت عناوین سه بعدی و پر زرق و برق را ندارند و سعی می‌کنند با ساخت عناوین خوب پلتفرمر برای خود نامی دست و پا کنند تا در آینده بازی‌های بزرگ تر و بهتری بسازند. استودیوهای ایرانی هم که شرایطی مشابه با مورد دوم دارند، عموما سبک پلتفرمر را برای بازی های خود انتخاب می کنند. در این سبک در وهله اول خلاقیت در گیم پلی و در مرحله بعد گرافیک هنری بازی از اهمیت بیشتری برخوردارند و با وجود آن که عناوین سکوبازی شاهکاری در روایت داستان مانند Inside یا Child Of Light را داشته ایم، اما در بیشتر اوقات، داستان صرفا بهانه ای است برای پیش بردن بازی.

مدتی است با روی کار آمدن نرم‌افزار هیولا فرصت خوبی برای سازندگان ایرانی فراهم شده که با انتشار دیجیتالی عناوین خود بیشتر در میان گیمرها شناخته شوند. یکی از عناوین خوبی که در هیولا به صورت دیجیتالی منتشر شد بازی Shadow Blade بود که ساخت آن را شرکت فن افزار بر عهده داشت. شرکت فن افزار که از سال ۱۳۸۵ فعالیت‌های خود را در طراحی و ساخت بازی های رایانه ای آغاز کرده و هم اکنون از استودیوهای خوب بازی سازی در ایران شناخته می شود وظیفه ساخت و نشر بازی Shadow Blade را برعهده داشته است. بازی گرشاسب: معبد اژدها و گرشاسب: گرز ثریت معروف ترین آثار این استودیو می باشد که از کیفیت خوبی هم برخوردار هستند. Shadow Blade در آذر ۹۶ توسط این استودیو برای پلتفرم‌های PS4،PC،Android،و IOS منتشر شد و توانست نظر اکثر منتقدین و مخاطبین را هم جلب کند. حال به بهانه‌ی انتشار دیجیتالی این بازی خوش ساخت، به بررسی و در واقع معرفی آن می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

همان طور که گفته شد داستان چندان در بازی‌های این سبک جزو اولویت ها نیست و شرکت‌ها بیشتر سعی بر پر رنگ سازی گیم پلی و چالش ها در یک بازی پلتفرمر دارند. Shadow Blade هم از این قضیه استثنا نیست. البته منظورمان این نیست که بازی داستان خوبی ندارد; بلکه بازی سعی دارد با روایت یک داستان سر راست و ساده و به دور از پیچیدگی‌های معمول، شما را بیشتر در متن گیم پلی قرار دهد که از این جهت هم چندان نمی توان به بازی خرده گرفت. شخصیت پردازی کورو جای کار بیشتری داشت و در صورت وجود مواردی مانند زندگی شخصی او یا گذشته‌اش بیشتر انگیزه و هدف او را درک می کردیم.

کورو یک شاگرد فنون رزمی و نینجایی است که تقریبا آموزشش به پایان رسیده و تبدیل به یک نینجای کاربلد شده است. استاد کورو در اثر حمله‌ی یکی از شاگردان قدیمی او به خانه اش ربوده می‌شود و کورو باید استاد خود را بازگرداند. بعد از یافتن استاد متوجه می شوید تعادل و آرامش سرزمینتان در خطر است و باید یک وسیله ی خاص به نام شینجو را به یک کوهستان ببرید و منتظر دستور استاد بمانید. در ادامه شما هم ماموریت رسیدن به کوهستان را دنبال می کنید و هم نجات استادتان از دست شروران. بازی با وجود داستانی ساده، اختمالا شما را راضی نگه خواهد داشت.

گیم پلی مهم‌ترین بخش Shadow Blade و دلیل اصلی محبوبیت آن در بیشتر مارکت‌های ایرانی و خارجی محسوب می شود. بازی مانند دیگر آثار این سبک دو بخش اصلی سکو بازی و مبارزات را دارد که در ادامه به بررسی هر دو بخش می‌پردازیم. مبارزات به لطف تنوع خوب دشمنان و قابلیت‌های کورو جذابیت بالایی دارد. در هر مرحله با چند نوع دشمن با سلاح‌ها و توانایی‌های مختلف قرار خواهید گرفت که بهتر است با استراتژی مناسب با آن ها مبارزه کنید. دشمنانی که از سلاح‌های سرد استفاده می کنند، بیشتر سعی بر پرت کردن شما از بلندی‌ها یا به درون تیغ‌ها را خواهند داشت و باید سریعا در زمان رسیدن به آن ها در انتخاب نوع حرکت خود تصمیم گیری کنید. دشمنان با سلاح‌های گرم هم نشانه گیری دقیقی دارند و حرکات شما را زیر نظر گرفته و با یک تیر شما را می کشند; بنابراین در مقابل آنان باید سریع باشید. دشمنان موشک انداز سرسخت ترین دشمنانتان محسوب می شوند که موشک‌هایی با قابلیت ردیابی به سمت شما پرتاب می کنند و به آسانی نخواهید توانست از این موشک‌ها فرار کنید. همان طور که می بینید تتنوع دشمنان بازی واقعا زیاد است و با دشمنان تکراری مواجه نخواهید شد.

حرکات کورو هم هم تنوع خوبی دارد. او می تواند با شمشیر خود ضربه بزند، به سمت دشمن یورش ببرد یا شوریکن های خود را به آن ها پرتاب کند. در نبرد با دشمنانی که سلاح سرد دارند و سریع هستند، استفاده از یورش بسیار مفید بوده و کار شما را راحت تر خواهد کرد. هم چنین از یورش می توانید در شکستن دیوار ها و موانع هم کمک بگیرید. ترکیب استفاده از سلاح سرد و قابلیت یورش کورو هم فینیشرهای زیبایی را پدید می آورد که بسیار خوب کار شده است. استفاده از شوریکن‌ها بیشتر برای دشمنان با سلاح گرم کارایی دارد که سعی دارند از دور به شما آسیب بزنند که البته تعداد شوریکن هایتان محدود بوده و باید حساب شده از آن‌ها استفاده کنید. حرکات زیبایی هم مانند پریدن روی سر دشمنان از بلندی‌ها یا زدن زیرپای دشمنان هم برای کاراکتر اصلی طراحی شده که به شخصه اولین بار بود که در یک بازی ایرانی این تنوع حرکات را می دیدم.

بخش سکو بازی هم بر مبنای Double Jump کورو طراحی شده که باید با استفاده از آن گاها مسافت‌های طولانی بین دو سکو را طی کنید. موانعی که در بازی طراحی شده تیغ های کشنده و یک سری وسایل برنده هستند که سرجای خود می چرخند و در صورت اصابت به هر کدام کشته خواهید شد. مسیرهای متنوعی برای این موانع استفاده شده و باید با ترکیب Double Jumb و استفاده از دیوارها از این موانع عبور کنید. مهم ترین نکته در این بخش زمان بندی درست شما برای زنده ماندن است; باید پرش‌های خود را در مواقع درست و به جا انجام دهید تا روی این موانع مرگبار فرود نیایید. طراحی مراحل و مکان‌ها هم متنوع هستند و با توجه به مدت مناسب مراحل که نه خیلی کوتاه و نه خیلی طولانی هستند بعید است بازی برای شما تکراری شود. ۶ مکان مختلف در بازی وجود دارد که هر کدام شامل چند مرحله می شوند و در پایان هر بخش هم با یک باس فایت روبه رو خواهید شد که یا باید او را بکشید یا از دستش فرار کنید. به پایان رساندن بازی چیزی حدود ۳ تا ۴ ساعت از وقت شما را خواهد گرفت.

همانطور که گفتیم گرافیک هنری یکی از ارکان اصلی موفقیت هر بازی پلتفرمریست. طراحی هنری و رنگ بندی‌ها در Shadow Blade خوب است; اما اگر از رنگ های شادتر و زنده تری در بازی استفاده می شد قطعا بر جذابیت آن می افزایید. رنگ‌های تیره کم تر در محیط های بازی دیده می شود و بیشتر سعی شده رنگ‌های روشن به کار برده شود اما این رنگ ها آنطور که باید پویا نیستند و شادابی کافی را ندارند. نورپردازی یکی از نکات قوی گرافیک بازیست و بازتاب نور در محیط‌های بسته به خوبی دیده می شود.

اما به یقین برگ برنده Shadow Blade در عملکرد بی نقص فنی آن، مخصوصا در PS4 و PC است. حتی در شلوغ‌ترین صحنه‌های مبارزه در محیط‌های باز هم کم ترین لگ و افت فریمی را نمیبینید که برای یک بازی ایرانی در این سبک بسیار عالیست. گاها میبینیم شرکت های بزرگ با وجود عناوین عالی که در این سبک می سازند افت فریم‌های چشمگیری در بازی هایشان به چشم می خورند اما استودیو فن افزار توانسته عملکرد فنی بی نقصی در بخش گرافیک داشته باشد.

در بخش موسیقی سعی شده بیشتر از موسیقی‌های شرقی استفاده شود تا حس یک نینجای اصیل به شما القا شود. قطعات زیبایی برای موسیقی متن در نظر گرفته شده و در قسمت‌هایی که مبارزات به اوج خود می رسند ضرباهنگ بسیار تند و هیجان انگیزی پیدا می کنند. در مواقع عادی هم قطعات زیبا و آرامی برای Shadow Blade استفاده شده.

به جز افکت‌های سلاح ها و صداهای محیط صدای دیگری در بازی شنیده نمی شود و صحبت‌های شخصیت‌ها با یکدیگر در قالب کات سین‌ها و به سبک Comic Book نشان داده می شود. همین مقدار از افکت هایی که در بازی به دفعات شنیده می شود کیفیت خوبی دارند و ایراداتی مانند تاخیر در پخش صدا که گاها در بازی‌های ایرانی دیده می شود، در بازی وجود ندارد.

Shadow Blade به واسطه یک گیم پلی خوب و جذاب یکی از بهترین بازی‌های ایرانی موجود در بازار است. به شخصه اعتقاد دارم باید از بازی ایرانی با کیفیت حمایت شود و همه را نباید به یک چشم نگاه کنیم. اگر طرفدار سبک سکوبازی و بازی های ۲ بعدی هستید یا اگر میخواهید از یک بازی خوب ایرانی حمایت کنید حتما Shadow Blade را تهیه کنید.

منبع متن: gamefa