احتمالا Call of Duty: Black Ops 4 از طریق سرویس Battle.net در دسترس خواهد بود

اکتیویژن به تازگی گزینه ای را در وب سایت عنوان Call of Duty اضفه کرده است که از این طریق شما می توانید بازی خود را به Battle.net لینک کنید. با توجه به این موضوع به نظر می رسد اکتیویژن قصد دارد تا Call of Duty: Black Ops 4 را به جای استیم از طریق سرویس Battle.net در دسترس قرار دهد.

اکتیویژن روز گذشته رسما از نسخه جدید فرانچایز Call Of Duty با نام Call of Duty: Black Ops 4 رونمایی کرد و حال به نظر می رسد این شرکت برای این عنوان برنامه های خاصی تدارک دیده است. اکتیویژن به تازگی در وب سایت Call Of Duty گزینه ای را اضافه کرده که به کاربران اجازه می دهد تا بازی خود را به سرویس Battle.net لینک کنند. با توجه به این موضوع که تصویر آن را در قسمت پایین می توانید مشاهده کنید، به نظر می رسد اکتیویژن قصد دارد Call of Duty: Black Ops 4 را به جای استیم از طریق سرویس Battle.net عرضه کند.

البته این موضوع ابتدا سال گذشته و با عنوان Destiny 2 آغاز شد؛ Destiny 2 اولین عنوان غیر بلیزارد بود که به جای استیم از طریق سرویس Battle.net در دسترس قرار گرفت. حال با توجه به دارا بودن سرورهای اختصاصی در سرویس Battle.net و قابلیت‌های اجتماعی که این سرویس برای کاربران فراهم می آورد، کاملا منطقی است که اکتیویژن سرویس استیم را نادیده بگیرد؛ به خصوص این که دیگر لازم نیست تا سود حاصل از فروش بازی را با آن‌ها سهیم شود.

در هر صورت هنوز از صحت این موضوع مطمئن نیستیم و اکتیویژن نیز هنوز هیچ اعلامیه رسمی در رابطه با آن ارائه نداده است. بنابراین برای دریافت اطلاعات و جزییات بیشتر باید تا رونمایی کامل از عنوان Call of Duty: Black Ops 4 صبر کنیم.

