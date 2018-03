بزرگ‌ترین سوپرایز برای پایان مینی دایرکت Nintendo در ماه گذشته، رونمایی از نسخه بازسازی شده Dark Souls برای کنسول Nintendo Switch بود. حال، جدیدترین دایرکت Nintendo در شب گذشته خبرهای بیشتری در رابطه با این عنوان به همراه داشته است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamespot، یک مجسمه Amiibo براساس Dark Souls در کنار بازی عرضه می‌شود. نام آن Solaire of Astora Amiibo خواهد بود که همان حرکات معروف "Praise the Sun" در خود بازی است.

علاوه بر این، در دایرکت Nintendo اعلام شد که یک آزمایش بتای آنلاین قبل از عرضه بازی برای Switch آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر در دسترس قرار نگرفت اما برای بازیکنان فرصتی برای آزمایش بازی فراهم می‌کند.

دانلود با کیفیت SD - دانلود با کیفیت HD

تماشا به‌صورت تمام صفحه‌

Dark Souls Remastered علاوه بر Nintendo Switch، برای پلتفرم‌های PC ،Xbox One و PS4 هم در 25 مه (4 خرداد) منتشر می‌شود. تمام این نسخه‌ها دارای بسته الحاقی Artorias of the Abyss و بهبودهایی فنی در رزولوشن و نرخ فریم خواهند بود.

منبع متن: pardisgame