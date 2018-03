دولت رئیس جمهور دونالد ترامپ روز گذشته جلسه‌ای برای بحث در رابطه با موضوع خشونت بازی‌های ویدیویی و تاثیر آن‌ها برروی بازیکنان جوان برگزار کرد. نمایندگان گوناگونی از صنعت‌های بازی‌های ویدیویی شامل مدیران ESA ،ESRB و Take-Two و همچنین قانونگذاران و افرادی که پیش از این حوادث خشونت‌آمیز را به بازی‌های ویدیویی ربط داده‌اند در این جلسه شرکت داشتند.

به گزارش پردیس گیم، کاخ سفید هنوز بیانیه‌ای در رابطه با این جلسه منتشر نکرده است. در حال حاضر فقط نظرات برخی از شرکت کنندگان و گزارشات Washington Post را در اختیار داریم. ظاهرا ترامپ جلسه‌ را با به نمایش گذاشتن ویدیویی از خشونت در بازی‌های ویدیویی مختلف آغاز نمود که تا به الان در فضای مجازی هم در دسترس قرار گرفته است. این ویدیو صحنه‌های خشونت‌آمیزی از Fallout 4 ،The Evil Within و Call of Duty: Modern Warfare 2 (سکانس بدنام No Russian) را در کنار سایر بازی‌ها نشان می‌داد که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید:

با توجه به گزارشات، افراد حاضر در جلسه پیشنهاداتی را ارائه دادند. بورنت بوزل، رئیس Media Research Council، گفت بهتر است "قوانین سخت‌گیرانه‌تری" تصویب شود. ویکی هارتلز (یک جمهوری‌خواه از مسوزی) پس از این جلسه در توئیتر گفت به "رویکردی همه‌جانبه" باور داشته و گفت‌وگوها نباید فقط محدود به بازی‌های ویدیویی باشند. وی پیشنهاد کرد که جلسه‌ای مشابه با اعضای "صنعت فیلم‌های سینمایی" برگزار شود و افزود "جلسه امروز فرصتی برای یادگیری و شنیدن حرف‌های دو طرف در رابطه با خشونت در مدارس بود. من معتقدم امروز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشتیم و امیدوارم در آینده به پیشرفت ادامه دهیم."

سن مارکو روبیو (یک جمهوری‌خواه از فلوریدا) اشاره کرد که "هیچ شواهدی" وجود ندارد که ثابت کند انگیزه فرد تیرانداز در پارکلند با انجام بازی‌های ویدیویی به وجود آمده باشد. او افزود که می‌خواهد مطمئن شود "خانواده‌ها از منابعی که در اختیارشان است خبر دارند و می‌توانند سرگرمی بچه‌های خود را کنترل کنند."

گزارشات Washington Post جزئیات کمی از صحبت‌های اعضای صنعت بازی‌های ویدیویی به اشتراک می‌گذارد البته گفته شد که آن‌ها ادعای مربوط به ارتباط میان بازی‌ها و رفتارهای خشونت‌آمیز دنیای واقعی را رد کردند. ESA، گروهی که همچنین به خاطر برگزاری E3 هم شناخته می‌شود، در این جلسه شرکت داشت و بیانیه زیر را عرضه نمود:

"امروز از فرصت ملاقات با رئیس جمهور و مقامات منتخب در کاخ سفید استقبال کردیم. ما در رابطه با مطالعات علمی متعدد راجع به عدم ارتباط بازی‌ها با خشونت دنیای واقعی، قانون اولین اصلاحیه بازی‌های ویدیویی و اینکه چگونه سیستم رده‌بندی سنی ما به خانواده‌ها جهت انتخاب سرگرمی مناسب به‌طور آگاهانه کمک می‌کند، بحث نمودیم. ما از رویکرد پذیرا و جامع رئیس جمهور در رابطه با این بحث قدردانی می‌کنیم."

با این وجود که سناتور ریچارد بلومنتال (یک عضو دموکرات از کانکتیکات) در این جلسه حضور نداشت، با انتشار بیانیه‌ای، تلاش دولت برای انحراف توجه‌ها به مشکل کنترل سلاح را محکوم کرد:

"من مایلم هر چیزی را که به حل مشکل خشونت سلاح در کشور ما کمک می‌رساند را بررسی کنم اما حالا انجام یک اقدام بزرگ در رابطه با حفاظت در برابر خطرات شدید، بررسی گسترده‌تر پس زمینه اتفاقات و ممنوعیت حل اسلحه، ضروری است. سرزنش بازی‌های ویدیویی و رسانه‌های سرگرمی به خاطر از دست رفتن جان 90 آمریکایی به‌صورت روزانه، بهانه‌ای غیر قابل پذیرش برای دوری از صحبت راجع به مسائل مهم و جدی سیاسی است."

در پایان، لطفا دیدگاه خود را در رابطه با صحبت‌های فعلی به اشتراک بگذارید. آیا به‌نظر شما کشتارهای اخیر در آمریکا به خاطر بازی‌های ویدیویی است یا مسئله فراتر از این حرف‌هاست؟

