تاریخ عرضه قسمت پنجم Batman: The Enemy Within مشخص شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VideoGamer، شرکت Warner Bros. Interactive Entertainment اعلام کرد، قسمت پنحم Batman: The Enemy Within در تاریخ 27 مارس (7 فروردین) برای پلتفرم‌های موبایل،PS4،Xbox One و PC منتشر خواهد شد.

خطر اسپویل

آخرین قسمت درام سریالی شوالیه تاریکی، بازیکنان را با دو جوکر احتمالی رو به رو خواهد کرد، یکی به جوکر کلاسیک که با نام "شاهزاده جرم و جنایت" آن را میشناسیم نزدیک خواهد بود و دیگری یک جوکر غیرقابل پیشبینی و باهوش را به نمایش می‌گذارد که چیزی شبیه به آن را هیچوقت ندیده‌ایم. پایان خطر اسپویل این قسمت شامل 3 ساعت و نیم گیمپلی می‌شود که روایت داستان بسته به انتخاب‌های شما به دو بخش جداگانه تقسیم خواهد شد. سازنده بازی Telltale به این قسمت لقب شاخه‌ای‌ترین قسمت را داده است که چیزهای زیادی برای گفتن دارد. طبق اعلانات "جیمز ویندلر" نویسنده ارشد این فصل Batman: The Enemy Within قسمت Same Stitch خلاقانه‌ترین محتوایی می‌باشد که Telltale تا به حال توسعه داده است. او در این مورد گفت: "ما می‌بایست پروژه را با هدف‌های مشخص شده همگام سازی کنیم، اما مهمترین چیز برای ما احترام گذاشتن به انتخاب‌های بازیکنان می‌باشد، حال چه آن‌ها با جان دوست بشوند یا خیر. ما می‌خواستیم به بازیکن اجازه دهیم که شخصیت جوکر را خودش خلق کند." نظر شما در این باره چیست؟

