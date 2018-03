این ماه شاهد عرضه عناوین بزرگی مانند Far Cry 5 و Ni no Kuni II: Revenant Kingdom هستیم. از طرف دیگر عنوان چندنفره آنلاین Rare یعنی Sea of Theives که در بتاها بسیار موفق ظاهر شد نیز برای PC و Xbox One عرضه خواهد شد.

البته باید دید که "دنیای اشتراکی بازی ماجراجویی دزد دریایی" Sea of Thieves تا چه میزان بازیکنان را به خود جذب می‌کند و سپس در به وجود آوردن تنوع و نگه داشتن بازیکنان در سرورهای خود چقدر موفق ظاهر خواهد شد.

در هر حال در 20 مارس (29 اسفند) که تاریخ عرضه رسمی بازی می‌باشد منتظر انتشار نقد‌ها و نمرات بازی نباشید. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Wccftech، مایکروسافت به طور رسمی اعلام کرد که کد‌های دانلود تا هفته آینده برای منتقدان ارسال خواهد شد اما سرورهای این عنوان در زمان عرضه فعال می‌شود. منتشر نشدن نقد‌‌ها در زمان لانچ سرورها منطقی به نظر می‌رسد چرا که عادت به یک بازی آنلاین چندنفره مانند Sea of Thieves به کمی زمان نیاز دارد و در مدت کوتاه چند ساعته نمی‌توان در مورد آن قضاوت کرد.

Sea of Thieves تا کمتر از دو هفته‌ی دیگر برای Windows 10 و Xbox One در دسترس قرار خواهد گرفت. این بازی یک عنوان Xbox Play Anywhere خواهد بود و می‌توانید بازی خود را بر روی هر دو پلتفرم ذکر شده تجربه کنید.

Sea of Thieves به خودی خود 60 دلار قیمت خواهد داشت اما نکته بسیار خوب اینجا است که این عنوان از زمان لانچ در Xbox Game Pass نیز در دسترس قرار خواهد گرفت و می‌توانید با پرداخت هزینه بسیار کم و عضویت در XGP بازی را تجربه کنید.

نظر شما در این باره چیست؟

منبع متن: pardisgame