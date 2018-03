Sushi Striker: The Way of Sushido در E3 2017 معرفی شد و از آن زمان تاکنون اخبار زیادی را از آن نشنیده‌ بودیم، اما بالاخره در نمایش جدید نینتندو دایرکت از نسخه‌ی نینتندو سوئیچ آن و همچنین تاریخ عرضه‌اش برای ۳DS و سوئیچ رونمایی شده است. Sushi Striker: The Way of Sushido قرار است در […]

Sushi Striker: The Way of Sushido در E3 2017 معرفی شد و از آن زمان تاکنون اخبار زیادی را از آن نشنیده‌ بودیم، اما بالاخره در نمایش جدید نینتندو دایرکت از نسخه‌ی نینتندو سوئیچ آن و همچنین تاریخ عرضه‌اش برای ۳DS و سوئیچ رونمایی شده است.

Sushi Striker: The Way of Sushido قرار است در ۸ ژوئن مصادف با ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ برای دو کنسول نینتندو سوئیچ و ۳DS عرضه شود. اگر آشنایی زیادی با این بازی ندارید، باید بگوییم که در آن سوشی غیر قانونی است اما این باعث نمی‌شود که شخصیت اصلی یعنی Musashi از مبارزه با امپراتوری شرور بازی برای سوشی دست بکشد! گیم‌پلی این عنوان متشکل از ایجاد کمبوهای مختلف، خوردن ظرف‌های متعدد سوشی در یک ردیف و پرتاب آن‌ها به سمت دشمنان است.

در جریان نینتندو دایرکت امروز همچنین اعلام شد که نسخه‌ی نینتندو سوئیچ Sushi Striker از بخش آنلاین چندنفره بهره می‌برد. با این وجود، مشخص نشده که نسخه‌ی ۳DS نیز از این قابلیت برخوردار خواهد بود یا خیر و فعلاً باید منتظر اخبار بیشتر باشیم.

اکنون تصاویری از Sushi Striker: The Way of Sushido را مشاهده می‌کنید:

