به گزارش پردیس گیم و به نقل از Eurogamer ، تقریبا چند ماه پیش بود که سرویس اشتراکی EA یعنی Origin برای رایانه‌های شخصی قابل دسترسی شد و حالا Warner Bros اولین شرکت بزرگی است که عناوینش را به این سرویس اضافه می‌کند.

بازی‌هایی که هم‌اکنون در Origin Access قابل دسترسی‌اند:

Lego Batman 1

Lego Batman 2

Lego Batman 3



Batman: Arkham Asylum

Batman: Arkham City

Batman Arkham Origins

همانطور که می‌بینید بازی Batman: Arkham Knight در این لیست نمی‌باشد و ممکن است در تاریخی دیگر اضافه شود و همچنین در هفته‌های آتی بازی‌های The Witness، Out of the Park Baseball 19، Lost Castle، Bullestorm - Lite، و Wasteland 2 به این لیست اضافه خواهند شد.

همچنین سرویس هفت روزه رایگان تا تاریخ دوشنبه 6 فروردین در Origin Access قابل دسترسی است.

منبع متن: pardisgame