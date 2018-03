به گزارش پردیس گیم و به نقل از گیم اسپات، در جریان دایرکت Nintendo که امروز برگزار شد، تائید شد که عنوان نقش‌ آفرینی کمدی South Park: The Fractured But Whole در تاریخ 24 آوریل 2018 (4 اردیبهشت 1397) برای کنسول Switch منتشر خواهد شد.

همچنین بسته‌های الحاقی Danger Deck و From Dusk Till Casa Bonita به صورت جداگانه و هم از طریق Season Pass قابل خریداری خواهد بود و بسته‌ی توسعه دهنده‌ی سوم این عنوان نیز با نام Bring the Crunch برای کنسول Switch در دسترس قرار می‌گیرد.

South Park: The Fractured But Whole هم اکنون برای پلتفرم‌های PlayStation 4 ،Xbox One و PC در دسترس است. ما در نقد و بررسی این بازی، به آن نمره‌ی 9 را دادیم. صدرا شریعتی در نقد این بازی نوشته است: " South Park:The Fracture But Whole به همراه نسخه اول یکی از بهترین بازی‌های اقتباس‌شده از یک سریال بوده‌اند. بازی بزرگ‌تر شده و یک گیم‌پلی بیش از ۱۵ ساعته منتظر شما است. داستان و سیستم مبارزات بازی به قدری خوب است که شما را وادار به ادامه بازی می‌کند تا ساعت‌ها خیره به رنگ‌بندی منحصر به فرد آن شوید. چه طرفدار سریال باشید و چه نباشید، این بازی به شما پیشنهاد می‌شود تا هم سرگرم شوید و هم موقعیت‌های خنده‌داری را تماشا کنید."

منبع متن: pardisgame