پس از عرضه موفق Uncharted: The Lost Legacy و در شرایطی که Naughty Dog مراحل توسعه پروژه جدید خود یعنی قسمت دوم عنوان موفق The Last of Us را پیش می‌برد، تغییراتی اساسی در بخش مدیریتی و بازی‌سازی این استودیو رخ داده است.

مدیر Naughty Dog آقای ایوان ولز لحظاتی قبل با انتشار یک بیانیه در بلاگ رسمی این تیم بزرگ بازی‌سازی تایید کرد که طراح با سابقه چندین عنوان از سری Uncharted و کارگردان ارشد The Last of Us و Uncharted 4: A Thief’s End یعنی نیل دراکمن به سمت نایب رئیسی این استودیو در آمده است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، ولز در ادامه این بیانیه توضیح داده است که دراکمن در حالی که از این پس نقش مهم‌تری را در تعیین استراتژی آینده استودیو ایفا می‌کند همچنین رهبری توسعه پروژه فعلی استودیو،The Last of Us: Part II ، را نیز انجام خواهد داد و کارگردان Uncharted: The Lost Legacy و طراح این بازی آقایان کورت مارگنو و آنتونی نیومن نیز در این مسیر بعنوان کارگردانان جدید او را همراهی خواهند کرد. Naughty Dog همچنین اعلام کرد که امیلیا شاتز و ریچارد کامبیر نیز از این پس بخش طراحی استودیو را بعنوان طراحان ارشد مدیریت خواهند کرد.

با تغییر سمت نیل دراکمن بعنوان یک عضو مدیریتی ارشد و معرفی چهره‌های جدید برای ساخت پروژه The Last of Us: Part II باید دید که چه تغییرات و تحولاتی در مسیر ساخت این بازی ایجاد خواهد شد.

منبع متن: pardisgame