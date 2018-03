نیل دراکمن به عنوان معاون رییس استودیوی ناتی داگ منصوب شد

استودیوی ناتی داگ به تازگی اعلام کرده است که نیل دراکمن، طراح و کارگردان باسابقه عناوین The Last of Us و Uncharted از هم اکنون به عنوان معاون رییس استودیوی ناتی داگ فعالیت خواهد کرد. ایوان ولز، مدیر استودیوی خوش نام و محبوب ناتی داگ به تازگی در ارتباط با تغییرات برخی از شغل ها […]

ایوان ولز، مدیر استودیوی خوش نام و محبوب ناتی داگ به تازگی در ارتباط با تغییرات برخی از شغل ها و ارتقای کارمندان این استودیو صحبت و اعلام کرده است که مرتبه شغلی نیل دراکمن، طراح و کارگردان باسابقه این استودیو ارتقا یافته و از این پس وی به عنوان معاون رییس استودیوی ناتی داگ فعالیت خواهد کرد. آقای دراکمن سابقه فعالیت به عنوان طراح و کارگردان در سری Uncharted و The Last of Us را در کارنامه خود داشته و با توجه به کارنامه درخشان ایشان، ارتقای شغلی وی اصلا دور از انتظار نبود.

با توجه به ارتقای شغلی آقای دراکمن، مطمئنا این سوال به ذهن کاربران خطور می کند که آیا ایشان همچنان در ساخت عنوان مورد انتظار The Last of Us: Part II نیز همکاری خواهد داشت یا خیر. به گفته مدیر استودیوی ناتی داگ، وی در کنار شغلی اصلی خود یعنی معاون رییس استودیوی ناتی داگ، از این پس به عنوان مدیر نوآوری در این پروژه نیز همکاری خواهد داشت. وظیفه کارگردانی عنوان The Last of Us: Part II از این پس به عهده کورت مارگنو(به عنوان کارگردان) و آنتونی نیومن( به عنوان دستیار کارگردان) خواهد بود که اگر به خاطر داشته باشید به عنوان کارگردان و طراح بازی Uncharted: The Lost Legacy فعالیت داشته اند. مدیر استودیوی ناتی داگ همچنین به این نکته اشاره کرد که خانم امیلیا شاتز و ریچارد کامبیر نیز از این پس به عنوان طراح ارشد این استودیو فعالیت خواهند کرد.

اگرچه با توجه به ارتقای شغلی نیل دراکمن وی از این پس وظایف بزرگ‌تری در استودیوی ناتی داگ را به عهده دارد اما مطمئنا او چه به عنوان معاون رییس این استودیو و چه به عنوان مدیر نوآوری، همچنان بر روی توسعه The Last of Us: Part II نظارت خواهد داشت. ناتی داگ نیز مسیر جالبی را در پیش گرفته که باید دید به کجا ختم می شود؛ با معرفی چهره‌های جدید به عنوان تیم سازنده The Last of Us: Part II، آن‌ها این فرصت را خواهند داشت تا با ایده‌ها و طرح های خلاقانه خود جا پای بزرگانی به مانند نیل دراکمن گذاشته و خود را اثبات کنند.

منبع متن: gamefa