15 فیلم بهاری سال 2018 که برای دیدنشان بسیار هیجان‌زده‌ایم

"ترجمه شده از وب سایت گیم اسپات"

مطمئن هستم که فصل بهار برای سینما دوستان تبدیل به یکی از بهترین فصل‌ها خواهد شد. قرار است در این فصل چندین فیلم بلاک باستر ببینیم که مطمئنا می‌توانند حداقل انتظارات را بر‌آورده کنند، Avengers: Infinity War را تماشا خواهیم کرد و شاهد نبرد عظیم انتقام جویان و تانوس خواهیم بود، باری دیگر دواین جانسون را در یک فیلم اکشن به نام Rampage می‌بینیم و در Pacific Rim: Uprising شاهد نبرد عظیم ربات غول پیکر و عظیم‌الجثه در اقیانوس پهناور خواهیم بود.

هر چند که در بین ماه‌های مارس و می ممکن است فیلم‌های زیادی اکران شوند که احتمال دارد بسیار فوق‌العاده بشوند و تعداد زیادی هم فیلم کمتر شناخته‌شده وجود دارند، اما ما لیستی از 15 فیلم که بیشتر با ذائقه‌ی گیمرها و گیک‌ها جور در می‌آیند را برای شما آماده کرده‌ایم تا تاریخ انتشارشان در تقویمتان علامت بزنید.

توجه داشته باشید که تمام این 15 فیلم در ماه‌های مارس تا می اکران می‌شوند.

Tomb Raider

آلیسیا ویکاندر اینبار قرار است در نقش لارا کرافت قرار بگیرد و با او در جدیدترین ماجراجویی‌اش در پرده‌های سینما همراهی کند. هر چند که ما در طی سال‌ها شاهد اقتباس‌های سینمایی زیادی از بازی‌های ویدئویی بوده‌ایم، با اینحال به این فیلم بسیار امید داریم و اگر آخرین تریلرش را که بسیار جذاب است ببینید، متوجه می‌شوید که قرار است با یک فیلم نفس‌‌گیر مواجه شویم. این فیلم قرار است روایتگر داستان لارا کرافتی باشد که به همان جزیره‌ای سفر خواهد کرد که پدرش گم شد. در اصل قرار است این فیلم اقتباسی از بازی Tomb Raider که در سال 2013 منتشر شد و اولین نسخه از ریبوت این سری بود، باشد. اگر هم اکنون نمی‌توانید برای تماشای این فیلم صبر کنید، می‌توانید به بازی‌های ویدئویی آن که سر بزنید.

Tomb Raider در تاریخ 16 مارس 2018 (25 اسفند 1396) اکران خواهد شد.

Pacific Rim: Uprising

Pacific Rim جزو معدود فیلم‌های موفقی بود که بر روی جنگ ربات‌های عظیم الجثه تمرکز داشت و گیرمو دل تورو فیلمی را کارگردانی کرد که خیلی زود ما را شیفته خودش کرد. هم اکنون 5 سال از عرضه‌ی نسخه‌ی اول این فیلم می‌گذرد و ما باید خیلی خوشحال باشیم که این فیلم تا چند روز دیگر اکران می‌شود. در این فیلم جان بویگا وظیفه‌ی بازی در نقش جیک پنتکوست، پسر ادریس البا را دارد و قرار است که نسل جدید خلبانان را رهبری کند و در برابر یک تهدید جدید، وحشتناک و بسیار جدی مبارزه کند.

Pacific Rim: Uprising در تاریخ 23 مارس 2018 (3 فروردین 1397) اکران خواهد شد.



Isle of Dogs

وس اندرسون قرار است که تا باز هم سبک خاص کارگردانی خود را به جهان انیمیشن‌های استاپ موشن بیاورد. Isle of Dogs قرار است روایتگر داستان یک پسر جوان باشد که به جستجوی سگ گمشده‌اش می‌پردازد. او همچنین برای کمک با یک گروه از سگ همراه می‌شود که توسط ادوارد نورتون، برایان کرنستون، بیل موری و جف گلدبلام صداگذاری شده‌اند. تریلرهای این فیلم بسیار زیبا و دل نشین بوده‌اند و نوید یک فیلم لذت‌بخش را می‌دهند. همچنین با توجه به تریلرها می‌توان علاقه‌ی اندرسون را به سینمای کلاسیک ژاپن فهمید و اینکه او چقدر برای آن احترام قائل است.

Isle of Dogs نیز به مانند Pacific Rim: Uprising در تاریخ 23 مارس 2018 (3 فروردین 1397) اکران خواهد شد.



I Kill Giants

I Kill Giants اقتباسی از سری کتاب‌های مصوری به همین نام می‌باشد که توسط جو کلی و جی ام کن نیمورا نوشته شده است. این فیلم روایتگر داستان یک دختر است که برای فرار از مشکلات زندگی وارد یک دنیای فانتزی می‌شود و علیه غول‌های بسیار بزرگ به جنگ می‌پردازد. اگر تریلرها را مشاهده کرده باشید، بیشتر به این فکر خواهید کرد که این فیلم قرار است یک فیلم جوان پسند باشد و بیشتر برای این رده سنی مناسب باشد، اما اگر کتاب‌های مصور آن را خوانده باشید می‌توانید به این پی ببرید که این داستان چه پتانسیلی برای موفق شدن دارد. کتاب‌های مصور I Kill Giants یک داستان خشن، قابل لمس و بسیار سرگرم‌کننده را دارد و ما امیدواریم که این فیلم نیز بتواند به آن موفقیتی که کتاب‌های مصورش رسید، برسد.

به نظر می‌‌رسد که برای علاقه‌مندان به سینما، روز 23 مارس 2018 (3 فروردین 1397) قرار است تبدیل به یکی از بهترین روزها شود زیرا علاوه بر Pacific Rime: Uprising و Isle of Dogs، فیلم I Kill Giants نیز در همان روز اکران می‌شود.

Ready Player One

به طور حتم می‌توان گفت که در این لیستی که برای شما تهیه کرده‌ایم، Ready Player One مناسب‌ترین فیلم برای گیمرها می‌باشد، زیرا این فیلم دقیقا برای آن‌ها ساخته شده و درباره‌ی بازی‌های ویدئویی است. این فیلمی اقتباسی از کتابی با همین نام می‌باشد و داستان فردی را دنبال می‌کند به نام وید واتس که وقت خود را صرف پیدا کردن ایستر اگ‌ها و رازهای مخفی درون یک بازی واقعیت مجازی می‌کند. وظیفه‌ی کارگردانی Ready Player One بر عهده‌ی کارگردان معروف و محبوب یعنی استیون اسپیلبرگ است و اگر تریلر آن را دیده باشید، متوجه ارجاع‌های مختلف به فیلم‌ها، برنامه‌های تلویزیونی و بازی‌های ویدئویی‌ای که در گذشته منتشر شده‌اند، می‌شوید. همچنین در تریلر آخری که از آن منتشر شد ما شاهد ارجاع‌های جالبی به دو سری بازی Mario Kart و Halo بودیم.

Ready Player One در تاریخ 29 مارس 2018 (9 فروردین 1397) اکران خواهد شد.

A Quiet Place

اولین تریلر فیلم A Quite Place در جریان مسابقات Super Bowl منتشر شد. وظیفه ی کارگردانی این فیلم بر عهده ی جان کرسینکی است که جزو بازیگران همین فیلم محسوب می‌شود و سابقه‌ی کار بر روی سریال تلویزیونی The Office را نیز دارد. او به همراه امیلی بلانت نقش یک زن و شوهر را ایفا می‌کنند که در خانوادشان پر از مشکل است ولی آن‌ها باید به خاطر فرزندان خود، آرامششان را حفظ کنند. آن‌ها هر دفعه که سر و صدا می‌کنند، توسط یک هیولا که قصد کشتنشان را دارد، ترسانده می‌شوند. به نظر می‌رسد که اینبار می‌توانیم انتظار یک فیلم ترسناک خوب را داشته باشیم و این فیلم را هم جزو مورد انتظارهای سال 2018 بنامیم.

A Quite Place در 6 آوریل 2018 (17 فروردین 1397) اکران خواهد شد.

You Were Never Really Here

You Were Never Really Here احتمالا در لیست فیلم‌های مورد انتظار شما نیست، اما حتما باید باشد. در این فیلم واکین فینیکس که احتمالا بازیگر فیلم مستقل شخصیت جوکر نیز خواهد بود، نقش یک جانباز زخم خورده را ایفا می‌کند که باید به دنبال دختر گمشده‌ی خود بگردد. او همچین خود را در یک توطئه و دسیسه دخیل می‌کند و یک پرونده‌ی سنگین نصیبش می‌شود. طبق تریلرها می‌توانیم انتظار یک فیلم اکشن، نفس‌گیر و بی رحم را داشته باشیم. البته نام این فیلم شاید شما را به یاد یک فیلم فلسفی بیاندازد، اما این فیلم شاید هیچ ربطی به فلسفه نداشته باشد و صرفا یک نام احمقانه داشته باشد.

این فیلم نیز به مانند A Quite Place در تاریخ 6 آوریل 2018 (17 فروردین 1397) اکران خواهد شد.



Truth or Dare

جدیدترین فیلم شرکت Blumhouse قرار است Truth or Dare باشد. این فیلم در مورد گروهی از دوستان است که با هم بازی "جرات یا حقیقت" را تجربه می‌کنند. در این بازی اگر هر کس حقیقت را نگوید، توسط نیروهای فراطبیعی‌ که وجود دارند، نابود می‌شود. ایده‌ی این فیلم بسیار احمقانه است، اما تریلرهای آن نوید تجربه جالبی را می‌دهند. Blumhouse می‌خواهد باری دیگر برای فیلم‌های ترسناک خود رقیبی بیاورد. این شرکت در این چند سال چندین فیلم ترسناک با کیفیت را منتشر کرده مانند Split، Get Out، Insidious و The Purge.

Truth or Dare در تاریخ 13 آوریل 2018 (24 فروردین 1397) اکران خواهد شد.

Rampage

امسال علاوه بر اقتباس سینمایی بازی Tomb Raider، شاهد یک اقتباس دیگر از یک بازی‌ خواهیم بود که اصلا فکر نمی‌کردیم فیلمش ساخته شود. دواین جانسون در این فیلم بازیگر نقش دیویس می‌باشد، کسی که با یک گوریل بسیار بزرگ به نام جورج دوست است. جورج همچنان در حال رشد و تبدیل به یک هیولای عظیم الجثه است. این دو دوست با هم علیه هیولاهای و موجودات غول پیکری که شهر را احاطه کرده‌اند، به جنگ خواهند پرداخت و اگر تریلر آن را مشاهده کرده باشد، می‌بینید که همه چیز خراب شده و شهر کاملا شکست خورده. این فیلم یکی از فیلم‌های بلاک باستر و مورد انتظار ما در سال 2018 است.

Rampage در تاریخ 20 آوریل 2018 (31 فروردین 1397) اکران خواهد شد.

Super Troopers 2

مدت بسیار زیادی از انتشار اولین نسخه از فیلم Super Troopers می‌گذرد، در حقیقت 17 سال. اما قرار است تا دوباره این ماموران دولتی کلاسیک ایالت ورمونت را ببینیم تا به اختلافات مرزی بین دو کشور ایالات متحده آمریکا و کانادا پایان دهند. اگر تریلرهای این فیلم را ببینید، از خنده روده بر خواهید شد. به راستی که Super Troopers 2 یکی از مورد انتظارترین فیلم‌های کمدی سال 2018 می‌باشد.

این فیلم همزمان با Rampage در تاریخ 20 آوریل 2018 (31 فروردین 1397) اکران خواهد شد.



Avengers: Infinity War

مدتی پیش اعلام شد که سومین فیلم از سری Avengers یعنی Infinity War یک هفته زودتر اکران خواهد، این به این معنی است که ما می‌توانیم این فیلم در اواخر ماه آوریل تماشا کنیم. نیازی نمی‌بینم که در مورد این صحبت کنم که این فیلم چقدر می‌تواند زیاد فروش کند و یا این که قرار است بزرگترین فیلم از فیلم‌های اقتباسی از کتاب‌های مصور Marvel باشد. تقریبا تمام قهرمان‌های معروف کتاب‌های مصور Marvel در این فیلم حضور دارند و قرار است به سراغ یکی از قوی‌ترین و شرورترین دشمنانشان یعنی تانوس بروند.

Avengers: Infinity War در تاریخ 27 آوریل 2018 (7 اردیبهشت 1397) اکران خواهد شد.



Bad Samaritan

اگر که به سینما رفتید و توانستید Avengers: Infinity War را تماشا کنید (که البته ما ایرانی‌ها نمی‌توانیم!) و بعد از آن خواستید یک فیلم دیگر تماشا کنید و مقداری هم بترسید، بی شک باید دیدن Bad Samartian را در برنامه‌ی خود قرار دهید. این فیلم روایتگر داستان یک زن و شوهر است که به شغل دزدی مشغول هستند. روزی آن‌ها به یک خانه دستبرد می‌زنند و یک زن اسیر شده را در آن خانه می‌یابند. بعد از آن در می‌یابند که مالک خانه که بازیگرش دیوید تننت می‌باشد، برای آن‌ها کمین کرده و قضد گیر انداختن آن‌ها را دارد. بعد از دیدن بازی بسیار عالی دیوید تننت در نقش Kilgrave در سریال Jessica Jones، ما مشتاق هستیم تا بازی دیگر او را در نقش یک شخصیت شرور را ببینیم. همچنین دیدن تریلرهای فوق العاده‌ی این فیلم را به شما بسیار پیشنهاد می‌کنیم.

همانطور که در پاراگراف بالا گفته شد، این فیلم نیز در روزی که Avengers: Infinity War اکران می‌شود، یعنی 27 آوریل 2018 (7 اردیبهشت 1397) اکران خواهد شد.

Deadpool 2



بدون اغراق می‌توانم بگویم که جاش برولین در نقش Cable در فیلم Deadpool 2 بسیار عالی به نظر می‌رسد. این فیلم قطعا یکی از خاص‌ترین فیلم‌های ابر قهرمانی‌ است که می توانید تماشا کنید. در حالی که در Avengers: Infinity War قرار است شاهد یک فیلم بسیار جدی که در آن احتمالا چند نفر از قهرمانان محبوبمان نیز می‌میرند، باشیم و همچنین در آنطرف ما شاهد فیلم‌های اقتباسی از کتاب‌های مصور DC، یعنی فیلم‌های Batman V Superman و Justice League هستیم که داستان بسیار جدی و یک فضای بسیار تاریک را ارائه داده‌اند، اینبار قرار است تا در Deadpool یک داستان نه چندان جدی را مشاهده کنیم، فیلمی که در آن حسابی بخندیم و اگر نگاهی به تریلرها و یا حتی عکس‌های آن بیدازید، متوجه حرفم خواهید شد. در توضیحات رسمی‌ای که شرکت Fox فرن بیستم، درباره‌ی خلاصه‌ی این فیلم منتشر کرده است، آمده که:

"بعد از نجات پیدا کردن سر آشپز بد قیافه‌ی یک رستوران یعنی دید ویلسون از یک حمله‌ی بسیار خطرناک و مرگبار، او تمام تلاش خود را می‌کند تا بتواند به محبوب‌ترین متصدی بار می بری تبدیل شود و در همین حال، یاد می‌گیرد تا بتواند تا با حس چشایی از دست رفته‌اش مدارا کند و با آن بسازد. او همچنین باید برای به دست آوردن زندگی قبلی خود و تجربه کردن دوباره‌ی لحظات شیرین آن، باید با نینجاها، گروه مافیایی یاکوزا و متجاوز گران جنسی مبارزه کند. او به دور دنیا سفر می‌کند و در همین حال اهمیت و طعم داشتن خانواده، دوستی و داشتن لحظات خوب و شیرین در زندگی را حس می‌کند و تمام تلاش خود را می‌کند تا به عاشق‌ترین فرد دنیا تبدیل شود."

Deadpool 2 مدتی بعد از Avengers: Infinity War و در تاریخ 18 می 2018 (28 اردیبهشت 1397) اکران خواهد شد.

Solo: A Star Wars Story

در نهایت می‌رسیم به ‌آخرین فیلم مورد انتظار ما در بهار سال 2018 و ماه می و همچنین بسته شدن پرونده‌ی مورد انتظارترین فیلم‌های بهار 2018. بعد از انتشار شایعات و اخبارهای زیادی مبنی بر ساخت فیلم مستقل یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های سری فیلم‌های Star Wars یعنی هان سولو، در جریان مسابقات Super Bowl اولین تریلر این فیلم به نمایش گذاشته شد. Solo: A Star Wars Story در طول ساخت خود مشکلات فراوانی را تجربه کرد، مانند اخراج شدن کلیدی‌ترین اعضای ساخت یعنی کارگردانان. این فیلم ابتدا قرار بود توسط کریس میلر و فیل برد کارگردانی شود. با اینحال تریلر این فیلم فوق العاده بود و به هواداران خود وعده‌ی یک فیلم بسیار خوب را دارد. همچنین ما بسیار هیجان‌زده‌ایم تا دونالد گلور را در نقش لندو مشاهده کنیم.

دیدگاه شما در مورد فیلم‌های بهاری چیست؟ شما بیش از همه منتظر کدام فیلم در فصل بهار هستید؟

مترجم: عرفان بدری

در همین رابطه:

چه فیلمهایی در SUPER BOWL LII به نمایش در آمدند؟

منبع متن: pardisgame