اگر تصور می‌کنید که سری انیمه‌ی معروف Psycho-Pass پس از اتمام آن فصل دوم جنجالی و بحث برانگیز به کلی پایان یافت، سخت در اشتباه هستید زیرا این انیمه قرار است دنیای خود را فراتر از یک سریال گسترده کند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت ، Psycho-Pass ،ComicBook قرار است تا اینبار وارد دنیای انیمه‌های سینمایی شود، در حقیقت یک انیمه‌ی سینمایی سه گانه که نامش Psycho-Pass: Sinners of the System می‌باشد و اولین نسخه‌ی آن در ماه ژانویه‌ی سال 2019 منتشر خواهد شد. تاریخ انتشار دو قسمت بعدی هنوز معلوم نیست.

قرار است نام اولین فیلم از این سه گانه "Crime and Punishment" باشد و بر روی شخصیت‌های Mika و Gino تمرکز داشته باشد. همچین "First Guardian" نام دومین قسمت آن می‌باشد و قرار است شخصیت‌های Teppei و Tomomi در نقش پروتاگونیست‌های آن ظاهر شوند. آخرین قسمت هم "Beyond Hate and Love" نام دارد و قرار است بر روی شخصیت Shinya تمرکز داشته باشد.

