چهارمین و آخرین قسمت مجموعه بسته‌های دانلودی Freedom Chronicles یعنی The Amazing Deeds of Captain Wilkins سه روز دیگر به انتشار می‌رسد.



در حساب رسمی توئیتر بتسدا اعلام شده که بسته‌ی دانلودی The Amazing Deeds of Captain Wilkins قرار است در ۱۳ مارس مصادف با ۲۲ اسفند برروی رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه شود. این بسته‌ی دانلودی در واقع سومین گسترش دهنده‌ی جداگانه و مستقل سیزن پس Wolfenstein II: The New Colossus به حساب می‌آید.

The Amazing Deeds of Captain Wilkins شما را در نقش سرباز آمریکایی معروف Captain Gerald Wilkins قرار می‌دهد تا یکی از ماموریت‌های ناتزی‌ها در آلاسکا را متوقف کنید. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، این بسته‌ی دانلودی در سیزن پس ۲۵ دلاری بازی موجود است. با این وجود امکان خرید آن به‌صورت جداگانه هم وجود دارد و گرچه بتسدا رسماً قیمت آن را اعلام نکرده، اما به احتمال زیاد مانند بسته‌های قبلی، این بسته نیز ۱۰ دلار قیمت خواهد داشت.

Wolfenstein II: The New Colossus هم‌اکنون در دسترس رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان قرار دارد.

منبع متن: gamefa