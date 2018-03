کسب و کار چگونه با ایسوس رونق می گیرد؟

نگاهی به راهکارهای جامع ایسوس در کسب و کار

ایسوس به عنوان بزرگترین تولید کننده قطعات سخت افزار در جهان، در سال میلادی جدید، با حفظ روند رو به رشد خود نظر خاصی در کمک به توسعه کسب و کار داشته است. امسال با هدف قرار دادن بخش تجاری، در کمپین ASUS Business Zone، ایسوس قصد دارد تا محصولات اختصاصی کسب و کار را به صورت مشخص و یک سبد کالای ویژه برای مصارف تجاری در فروشگاه های آنلاین و فیزیکی اجرا کند.

از ویژگی این سبد کالای ویژه، در دسترس بودن همه راه حل های ارائه شده توسط ایسوس برای کسب و کار و تجارت است. همانطور که می دانید، ایسوس با اتکا به متنوع ترین خط تولید و محصولات در بین همه رقبا، امسال با ارئه محصولات ویژه کسب و کار، در پی فراهم آوردن بهترین عملکرد با مقرون به صرفه ترین حالت ممکن است.

به منظور درک بهتر این موضوع، یک شرکت بیمه بزرگ با تعداد زیادی شعبه در سراسر کشور را در نظر می گیریم.

از دید فناوری اطلاعات مهمترین بخش این شرکت بی شک بخش زیرساخت آن است که عمدتاً دارای تعداد متعددی سرور است. ایسوس با معرفی مدلهای مختلف سرور با مشخصات و کلاس متفاوت، می تواند این بخش را به طور کامل پوشش دهد. از ویژگی های سرورهای ایسوس سازگاری کامل با همه برند های تولید کننده حافظه، دستگاه های ذخیره سازی و عدم به کارگیری گواهی های دردسرساز مانند سایر برندها است. علاوه بر این ویژگی که تاثیر مستقیم در قیمت و هزینه های تمام شده دارد، رده بالاترین قطعات موجود در کلاس استاندارد سرورها، در این محصولات گنجانیده شده است. همچنین به دلیل بهینه بودن از لحاظ مصرف نیز سرورهای ایسوس توانسته اند در برابر رقبا خودی نشان دهند و با بد نیست بدانید که سرورهای ایسوس دارای گواهی و جایگاه نخست در انجمن 500Green را به خود اختصاص داده است. در بحث پردازش و قدرت و عملکرد آن نیز، به تازگی سرور ها و مادربوردهای مخصوص ایستگاه کاری ایسوس توانستند از انجمن SPEC در مجموع 18 رکورد پردازشی را به خود اختصاص دهند.

از لایه زیر ساخت به قسمت کاربری نگاهی می اندازیم. ایسوس برای این بخش تجهیزات و امکانات زیادی را تدارک دیده است. مادربورد بخش اصلی سیستم ها است. ایسوس با معرفی سری CSM خیال مشتریان خود را از بابت سرویس، دردسترس بودن و کیفیت راحت کرده است. ولی اصلی ترین ویژگی سری CSM نرم افزار ASUS Control Center است که به رایگان در محصولات سری CSM وجود دارد. با کمک این نرم افزار مدیر IT هر بخش به راحتی می تواند تمامی عملیات مربوط به نگهداشت سیستم ها را به ساده ترین حالت ممکن انجام دهد، بدون آنکه نیاز به آموزش حرفه ای داشته باشد. با کمک این نرم افزار به سادگی مدیر IT می تواند تک تک سیستم ها را از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری پایش کرده و سلامت و عملکرد آن را تحت نظر داشته باشد. علاوه بر آن به سادگی مدیر IT می تواند با چند کلیک ساده سیستم ها را خاموش/روشن کند یا با تعریف زمانبد به طور خودکار نرم افزار نصب کند، سیستم ها را خاموش یا روشن کند و یا حتی بایوس سیستم ها را به طور بدون حظور فیزیکی بروز رسانی کند.

از لحاظ امنیتی نیزASUS Control Center یا ACC دارای ویژگی هایی بی نقص است. مدیر IT می تواند با یک کلیک پورت های USB رافعال یا غیر فعال کند، و یا محدودیت هایی را برای Registry اعمال کند. علاوه بر اینها یک Watchdog نیز در سرور ACC فعال است و بر همه روال ها اشراف کامل دارد.

در سبد کالای ویژه کسب و کار ایسوس، کامپیوترهای کوچک سری Vivo نیز وجود دارد. بارزترین ویژگی های این خانواده، حجم بسیار کم، طراحی زیبا و چشم نواز، مصرف انرژی بسیار پایین نسبت به کیس های رومیزی ، و پیکربندی های فراوان است. به طور مثال در یک شعبه منتخب، ظاهر و نظم باجه ها بسیار مهم است. با استفاده از رابط اتصال Wi-Fi، دیگر کابل های محدود کننده شبکه با VivoPC های ایسوس معنایی ندارد. هرچند که به طور پیشفرض نیز پورت های مهم نظیر شبکه، COM، LPT و انواع USB را در این کیس های کوچک وجود دارد.

ایسوس با توجه به کاربرد کامپیوترهای کوچک سری VivoPC ویژگی CSM را در این سری از محصولات خود نیز اضافه کرده تا درست مانند مادربوردهای سری CSM، امکانات نرم افزار ACC و شرایط خاص محصولات سری CSM نیز در این دسته قابل دسترس باشد.

ایسوس برای نمایشگرهای سری تجاری نیز سنگ تمام گذاشته است. چهار راهکار مختلف برای کسب و کار توسط ایسوس ارائه شده است که با همان مثال شرکت بیمه ادامه می دهیم:

حالت اول، میز کار، نمایشگر های موجود می تواند از سری BE باشند که از ویژگی های این سری، طراحی کاملاً ارگونومیک آن با امکان تغییر ارتفاع و گردش صفحه نمایش، فناوری محافظت از چشم و استفاده از قطعات با دوام بالا با ظاهری شیک، پرستیژ لازم را به محیط کار به همراه راحتی برای کاربر فراهم می کند.

به منظور پخش محتوا و تبلیغات یا اتوماسیون نوبت دهی نیز، نمایشگرهای سری Signage ایسوس برای این کار ایده آل است. ابعاد متنوع و مدلهای گوناگون امکان پیاده سازی چیدمان های دیواری را میسر ساخته است.

اغلب شعب بزرگ تعداد زیادی ویزیتور و بازاریاب فعال دارند که به نوعی نماد شعبه هستند. ممکن است در ارائه طرح های مختلف بیمه، ویزیتور یا نماینده در مکانی خارج از شعبه اصلی، در یک جلسه کاری نیاز به نمایش مطالب و ارائه آن ها باشد که تاثیر گذاری نحوه ارائه، یقیناً در جلب نظر مشتری تاثیر مستقیم دارد. دو راهکار اینجا ایسوس ارائه کرده است. نخست، نمایشگرهای فوق باریک قابل حمل با رابط USB Type Cاست که با وزن کم، ظاهر زیبا و ابعاد مناسب، بسیار کارآمد است و راه حل دوم، استفاده از ویدئو پرژکتورهای جیبی است که حتی در بعضی از مدلها امکان استفاده از منبع موبایل نیز برای ارائه محتوا وجود دارد.

یک شعبه بیمه سطح بالا بدون شبکه Wi-Fi و دسترسی به اینترنت و امکاناتی نظیر پرینتر ناقص است. روتر های سری BRT ایسوس دقیقاً به منظور چنین مثالهایی طراحی و تولید شده اند.پایداری، قطعات رده بالا، ظاهر زیبا و فناوری های به روز، بخش کوچکی از ویژگی های یک روتر مخصوص کسب و کار است. روتر های سری BRT امکان تعریف پنل ورود موقت بدون نیاز به تجیهزات گران قیمت و خاص، با امکان ایجاد دسترسی های مختلف در SSID های متفاوت مانند تعریف یک SSID فقط برای استفاده از پرینتر یا نظیر آن علاوه بر کاهش هزینه های جاری، مدیریت شبکه را به آسانی برای کاربران مهیا کرده است.

تا اینجا صرفاً به بخشی از ویژگی های کمپین ASUS Business Zone فقط از نگاه یکی از ساده ترین مثال های موجود پرداختیم. بسته به نیاز شما و نحوه کسب و کار شما ایسوس همیشه پیشنهاداتی در خور نام خود و با احترام متقابل به مشتریان وفادار خود ارائه کرده است.

