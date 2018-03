نویسنده بازی Anthem برای بار دوم Bioware را ترک کرد

طرفداران سرسخت استودیوی Bioware تقریبا با نام آقای "درو کارپیشین" (Drew Karpyshyn) آشنایی دارند، کسی که یکی از نویسندگان اصلی عناوینی قدیمی‌ چون Mass Effect 2 و Star Wars: Knights of the Old بوده است. او بعد از این که استودیو را چند سال پیش ترک کرد، دوباره به Bioware بازگشت تا در نویسندگی عنوان جدید آن‌ها یعنی Anthem شرکت داشته باشد. اما متاسفانه در همین هفته "کارپیشین" اعلام کرد که باردیگر از استودیو جدا شده است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers، آقای "کارپیشین" در یکی از پست‌هایش در وبسایت رسمی خود، اعلام کرد که در 11 اسفند از استودیو جدا شده است. او تصریح کرد که، او احتمالا با این تصمیم آشنایی دارد زیرا اکنون برای دومین بار از این استودیو "بازنشسته" شده است. او دلیل این جدایی را چنین گفت:

" دلیل جدایی من از استودیو این است که می‌خواهم به دنبال یک سری پروژه‌های دیگر از جمله رمان‌های اصلی خود باشم، که شامل همکاری برای ایجاد یک رمان گرافیکی علمی تخیلی است. همچنین به دنبال ساخت آزادانه بازی بصورت مستقل هستم."

البته مهم است اشاره کنیم که ترک کردن استودیو توسط "کارپیشین"بدان معنا نیست که پروسه‌ی توسعه Anthem به شکل بدی پیش می‌رود. در این نقطه از ترک استودیو، "کارپیشین" بیشتر وظایف خود را انجام داده است و حال، تیم توسعه در حال ترمیم و نهایی کردن محصول قبل از عرضه می‌باشند.

بازی Anthem برای عرضه در سال 2018 برنامه ریزی شده بود، اما اخیرا اعلام شد که تا سال 2019 تاخیر خورده است.

در پایان دیدگاه شما چیست؟ آیا Anthem می‌تواند انتظارات را برآورده کند؟

منبع متن: pardisgame