نویسنده Anthem برای دومین بار استودیوی بایوور را ترک کرد

درو کراپیشین نویسنده نام آشنای استودیوی بایوور و نویسنده ارشد عناوین Mass Effect 2 و Star Wars: Knights of the Old Republic به تازگی در صفحه شخصی خود اعلام کرده است که وی برای دومین بار استودیوی بایوور را ترک خواهد کرد. این در حالی است که وی چندی پیش برای همکاری در نویسندگی عنوان Anthem به این استودیو بازگشته بود.

درو کراپشین(Drew Karpyshyn)، نویسنده ارشد استودیو بایوور و عناوینی به مانند Mass Effect 2 ،Mass Effect 1 و Star Wars: Knights of the Old Republic می باشد که چند سال پیش و قبل از شروع توسعه Mass Effect 3 این استودیو را ترک کرد اما بار دیگر و برای نویسندگی بازی Anthem به این استودیو بازگشت. حال به تازگی آقای کراپشین در اقدامی عجیب در وب سایت شخصی خود اعلام کرد که برای دومین بار از استودیوی بایوور جدا خواهد شد. آقای کراپشین در ارتباط دلیل این این موضوع توضیح داد:

هم اکنون می توانم بر روی سایر پروژه‎های خود از جمله یک رُمان علمی تخیلی که به عنوان نویسنده همکار بر روی آن کار می کنم رسیدگی کرده و یا در آینده به صورت آزادانه نویسندگی بازی‌های ویدیوی را نیز به عهده بگیرم.

البته رُمانی که آقای کراپشین بر روی آن کار می کند مربوط به استودیوی FogBank است که این استودیو در زمینه ساخت بازی‌هایی با داستان گویی شاخه ای فعالیت داشته و از این رو ارتباط ایشان با دنیای بازی‌های ویدیویی به طور کامل قطع نمی شود. از صحبت‌های آقای کراپشین این طور به نظر نمی رسد که وی عنوان Anthem را به این دلیل ترک کرده که مراحل توسعه آن به مشکل خورده و برعکس به نظر می رسد او وظیفه خود در این پروژه را کامل کرده و ادامه مراحل توسعه بازی به عهده سایر اعضای تیم سازنده خواهد بود که بازی را تا زمان انتشار آن آماده کنند.

عنوان Anthem ابتدا قرار بود در سال ۲۰۱۸ منتشر شود اما ماه گذشته اعلام شد که این عنوان تا سال ۲۰۱۹ تاخیر خورده است. مطمئنا اطلاعات و جزییات بیشتری از این عنوان در جریان رویداد EA Play و E3 2018 در دسترس خواهد بود.

منبع متن: gamefa