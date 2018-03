همانطور که ‌می‌دانید، بدلیل تیراندازی‌های بسیار زیاد در مدارس کشور ایالات متحده، بسیاری بازی‌های رایانه‌ای را مقصر دانستند و حتی رییس جمهور آمریکا یعنی دونالد ترامپ با مدیران بزرگ شرکت‌های بازی‌سازی ملاقاتی داشته است که در رابطه با این مشکل بحث کنند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از wccftech، طبق تحقیقات پروفسوری از دانشگاه Villanova که چندین سال در حال این بررسی این مشکل بوده است، بنظر می‌آید مقصر اصلی بازی‌ها نیستند:

"برخلاف، ادعاهایی مبنی بر تاثیر بازی‌های خشونت‌آمیز بر قتل‌ها و از این دست جرایم، هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند بازی‌ها به افزایش خشونت افراد در آمریکا کمک کرده‌اند.

فروش‌ سالانه‌ی بازی‌ها در 33 سال اخیر ربطی به افزایش جرایم خشونت‌آمیز نداشته است. بسیار عجیب است که بدانید فروش ماهانه‌ی بازی‌ها باعث کاهش حمله‌های مختلف به مردم شده است و همچنین هیچ ربطی به قتل‌های اتفاق افتاده نداشته‌ است."

دکتر "پاتریک مارکی" که نویسنده‌ی متن بالا بوده است، اکنون کتابی با نام Moral Combat: Why the War on Violent Video Games Is Wrong را تالیف کرده است. حال دکتر مارکی بعد از حواشی اخیر چند صفحه از کتاب خود را به اشتراک گذاشته است. طبق صفحاتی که ایشان به اشتراک گذاشته‌اند:

"ارتباط بین بازی‌های رایانه‌ای و خشونت: در حالی که بازی‌ها محبوب‌تر می‌شوند، خشونت کاهش می‌یابد. در زمان‌هایی که مردم به انجام بازی‌ها می‌پردازند، خشونت کاهش می‌یابد. کشور‌هایی که به انجام بازی‌ می‌پردازند از امن‌ترین‌ها هستند. تیراندازهای مدارس نسبت به دانش‌آموزان معمولی سه برابر کمتر به انجام بازی‌ها می‌پردازند."

همچنین باید اشاره کرد که افرادی که در مدارس به تیراندازی می‌پردازند معمولا دارای افسردگی هستند و افکار ناهنجارانه دارند و تنها 12 درصد آن‎‌ها به بازی علاقه دارند. البته باید گفت که گزارشی که اظهار دارد تنها 12 درصد از آن دسته افراد به بازی‌ها علاقه داشته‌اند برای سال 2002 است اما آقای مارکی اشاره می‌کند:

"تحقیقات من و دستگاه محرمانه‌ی دولت آمریکا نشان می‌دهند که در حال حاضر 13 تا 20 درصد از تیراندازها به بازی کردن می‌پردازند."

دکتر "پیتر لنگمن" نیز از افرادی بود که به مدت 7 سال از 2005 تا 2012 به بررسی این وقایع پرداخته است. شخصی به نام "اریک فاسم" توضیح می‌دهد:

"طبق صفحاتی که از کتاب دکتر پیتر لنگمن پیدا کرده‌ام که در آن ده‌تا از مرگبار‌ترین تیراندازی‌ها بررسی شده بود، تنها 20 درصد افراد تیرانداز به انجام بازی‌های ویدیویی می‌پرداختند"

با توجه به این آمار و ارقام، آیا باز هم شاهد محدود کردن خشونت در بازی‌های رایانه‌ای خواهیم بود یا مقامات آمریکایی به‌دنبال عامل واقعی خواهند رفت؟

