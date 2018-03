به تازگی جدول فروش بازی‌های شبکه پلی‌استیشن ژاپن منتشر شده که شاهد آن هستیم که بازی NieR: Automata با کنار زدن Monster Hunter World را از آن خود کرده است. لیست منتشر شده توسط شرکت سونی، مربوط به تاریخ ۲۶ فوریه سال ۲۰۱۸ (برابر با ۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۶) لغایت ۴ مارس سال ۲۰۱۸ […]

لیست منتشر شده توسط شرکت سونی، مربوط به تاریخ ۲۶ فوریه سال ۲۰۱۸ (برابر با ۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۶) لغایت ۴ مارس سال ۲۰۱۸ (برابر با ۱۳ اسفند ماه سال ۱۳۹۶) است. در ابتدا بهتر است تا نگاهی به جدول اصلی بیندازیم:

NieR: Automata Monster Hunter World Metal Gear Survive Girls Und Panzer Dream Tank Match Rainbow Six Advanced Edition Yonder: The Cloud Catcher Chronicles Undertale Horizon Zero Dawn Complete Edition Minecraft: PlayStation 4 Edition Sword Art Online: Fatal Bullett Dynasty Warriors 9 Secret of Mana Dragon Ball Fighterz Dragon Quest III Gran Turismo Sport Valkyria Chronicles Remastered Senran Kagura Burst Re:Newal Pro Evolution Soccer 2018 Destiny 2 Crash Bandicoot N’Sane Trilogy

شاید با خود بپرسید که چطور شده بازی NieR: Automata که یک سال پیش عرضه شده، توانسته به صدر جدول برسد. در پاسخ، باید بگوییم که ناشر این بازی یعنی اسکوئر اینکس (Square Enix) به مناسبت یک سالگی این بازی محبوب که توسط یوکو تارو (Yoko Taro) و استودیوی پلاتینیوم گیمز (Platinum Games) ساخته شده، تخفیف خوبی برای آن در کشور ژاپن در نظر گرفته و همین باعث شده تا افرادی که قبلاً این بازی را خریداری نکرده بودند، به فکر تهیه آن بیفتند و این باعث شده تا فروش بازی افزایش بسیار چشمگیری داشته باشد.

این تخفیف خوب و فروش بالای NieR: Automata به خاطر آن باعث شده تا بازی Monster Hunter World باز هم در رتبه دوم قرار بگیرد. در هفته قبلی هم این بازی در رتبه دوم قرار گرفته بود و آن به خاطر عرضه بازی جدید Metal Gear Survive بود. البته، بازی Monster Hunter World همچنان فروش بالایی را تجربه می‌کند و ایستادن این بازی در رتبه دوم جدول هم نشان می‌دهد که این بازی تا چه حد توانسته در بازار ژاپن موفق ظاهر شود.

بازی Metal Gear Survive هم که جدیدترین تلاش از سوی شرکت کونامی (Konami) برای زنده نگه داشتن نام Metal Gear پس از کناره گیری هیدئو کوجیما (Hideo Kojima) خالق این سری بود، علی رغم تمامی انتقادات ریز و درشت و جنجال‌های فراوان همچنان فروش جالبی داشته و قرار گرفتن این بازی در رتبه سوم هم خود حاکی از همین مسئله است.

بازی Girls Und Panzer Dream Tank Match هم همچنان فروش خوب خود را حفظ کرده و فقط یک رتبه سقوط داشته و از رتبه سوم، به رتبه چهارم نزول کرده است.

با بررسی جدول متوجه می‌شویم که نسخه جدید بازی Rainbow Six یعنی Rainbow Six Advanced Edition هم در رتبه پنجم قرار دارد و جوایز موجود در این نسخه توانسته نظر بازیکنان ژاپنی را به خود جلب کند تا برای خرید این عنوان، دست به جیب شوند. بازی مستقل Undertale هم کماکان روند خوبی از لحاظ فروش در کشور ژاپن دارد و همچنان بین ۱۰ بازی اول جای گرفته است. در واقع، این بازی رتبه هفتم را به خود اختصاص داده که به نوبه خود نتیجه خوبی محسوب می‎شود. یکی دیگر از عناوینی که چندی پیش سالگرد یک سالگی عرضه خود را جشن گرفت یعنی Horizon Zero Dawn هم در جدول به چشم می‌خورد و در واقع نسخه کامل این بازی یعنی Horizon Zero Dawn Complete Edition توانسته در رتبه هشتم جدول جای خوش کند.

