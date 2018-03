گسترش دهنده‌ی Get to Work بازی The Sims 4 که پیش‌تر برای رایانه‌های شخصی عرضه شده بود، اواخر ماه جاری برروی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان نیز منتشر می‌گردد. به گفته‌ی سازندگان گسترش دهنده‌ی Get to Work قرار است در ۲۰ مارس مصادف با ۲۹ اسفند با قیمت ۴۰ دلار برای پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس […]

به گفته‌ی سازندگان گسترش دهنده‌ی Get to Work قرار است در ۲۰ مارس مصادف با ۲۹ اسفند با قیمت ۴۰ دلار برای پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه شود.

این گسترش دهنده به شما اجازه می‌دهد که شخصیت خود را فعالانه هنگام کار کنترل کنید. فرقی نمی‌کند دکتر، کاراگاه یا دانشمند باشید، در هر صورت می‌توانید شخصیت‌هایتان را در طول کارشان کنترل کنید. همچنین Get to Work این امکان را به شما می‌دهد که کسب و کار خود را راه‌اندازی و مدیریت کنید و ضمناً مهارت‌های نانوایی و عکاسی را یاد بگیرید.

