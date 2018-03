با نزدیک شدن به زمان عرضه‌ی Far Cry 5، سازنده‌ی این عنوان یعنی Ubisoft سعی دارد به هایپ کردن طرفداران بپردازد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، تریلر لایو اکشن جدیدی از Far Cry 5 به اشتراک گذاشته شد. این تریلر چندان طولانی نیست اما به بهترین نحو ممکن دیوانگی موجود در یک بازی Far Cry را به نمایش می‌گذارد. در پایان این تریلر شاهد جمله‌ی "هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد. همه چیز اتفاق خواهد افتاد." (Anything can Happen. Everything Will) هستیم که کاملا مناسب فضای حاکم بر جهان Far Cry 5 است.

در ادامه شما را به دیدن این لایو اکشن زیبا دعوت می‌کنیم:

منبع متن: pardisgame