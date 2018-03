استودیوی Bluepoint Games را می‌توان استاد «بازسازی بازی‌های قدیمی» دانست. این استودیو که بیشتر بازی های قدیمی شرکت سرگرمی های تعاملی سونی را بازسازی می‌کند، روح تازه ای به درون کالبد این عناوین می‌دمد و آن ها را از پایه و اساس به یک عنوان امروزی و نوین تبدیل می‌سازد. پس از موفقیت اخیر آن ها […]

استودیوی Bluepoint Games را می‌توان استاد «بازسازی بازی‌های قدیمی» دانست. این استودیو که بیشتر بازی های قدیمی شرکت سرگرمی های تعاملی سونی را بازسازی می‌کند، روح تازه ای به درون کالبد این عناوین می‌دمد و آن ها را از پایه و اساس به یک عنوان امروزی و نوین تبدیل می‌سازد. پس از موفقیت اخیر آن ها برای بازسازی بازی کلاسیک و محبوب Shadow of the Colossus، حال، مدیر این استودیو در مورد وضعیت آن و همچنین پروژه های آینده توضیحات جالبی را ارایه داده است.



در ماه گذشته بود که استودیوی Bluepoint Games نسخه بازسازی شده‌ی بازی محبوب و فوق‌العاده ارزشمند Shadow of the Colossus را برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر کرد. این بازسازی آن قدر خوب و عالی ساخته شده بود که هم بازی‌بازان جدید، هم بازی‌بازان و طرفداران قدیمی بازی و هم منتقدان به تحسین آن پرداختند. بازسازی عنوان کلاسیک و قدیمی Shadow of the Colossus نشان داد که استودیوی Bluepoint Games کار خود را خیلی خوب بلد است و در زمینه بازسازی، به درجه تخصص رسیده است.

با تمام شدن روند ساخت و عرضه بازی Shadow of the Colossus برای کنسول پلی‌استیشن ۴، حال، زمان آن می‌رسد که استودیوی Bluepoint Games مسیر آینده خود را مشخص سازد و تمرکز خود را برای عناوین و پروژه های آینده بگذارد. با این که این استودیو برای ساخت عناوین بازسازی شده شهرت دارد، اما نمی‌توان از این موضوع گذشت که اعضای تیم Bluepoint Games آن قدر مهارت و خلاقیت دارند تا بتوانند یک بازی کامل خلق کنند و اگر بخواهند، قطعا می‌توانند این کار را انجام دهند. با این حال، به نظر نمی‌رسد که آن ها قصد این کار را داشته باشند و نمی‌خواهند مسیر حرکت خود را تغییر دهند.

مدیر استودیوی Bluepoint Games یعنی آقای Marco Thrush به تازگی مصاحبه جدیدی با پایگاه تحلیلی دیجیتال فاندری کرده و در آن توضیحات جالبی را ارایه کرده است. زمانی که از آقای Marco Thrush پرسیده شد که آیا با وجود استخدام تیم هنری جدید برای بازسازی Shadow of the Colossus، آن ها قصد خلق یک بازی اریجینال را دارند یا خیر، آقای Thrush این گونه پاسخ داد:

خب، ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم اما در حال ساخت یک بازسازی دیگر هستیم. این پروژه (Shadow of the Colossus) باعث شد تا ما تا نقطه‌ای رشد کنیم که با وجود تیم هنری، بتوانیم یک بازی AAA کامل را از نظر محتوای هنری بازسازی نماییم. بنابراین قدم بعدی ما این است که این بخش هنری را بهبود ببخشیم، بخش موتور گرافیکی را بهبود ببخشیم، گردش کار را برای آرتیست ها و هنرمندان بهبود ببخشیم، در بخش هنری بیشتر رشد کنیم تا بتوانیم از پس پروژه بعدی خود بربیاییم چرا که این پروژه کمی بزرگ تر است. تمرکز بعدی ما این است که برروی طراحی کار کنیم و عناصر جدید دیگری را برای بازسازی بعدی اضافه نماییم. هم‌اکنون تنها هدف ما این است که مطمئن شویم از تمام زمان و اعضا استفاده کرده‌ایم و عناصری که به آن ها اشاره شد در سطحی باشند که بتوانیم با آن ها بدون مشکل عمل کنیم.

فهمیدن این که استودیوی Bluepoint Games هنوز در فکر ساخت بازسازی های مختلف از عناوین قدیمی و بزرگ است، شاید در ابتدا غافلگیر کننده به نظر نرسد اما قابل تامل است. طبق صحبت های مدیر این استودیو، عنوانی که هم‌اکنون در حال بازسازی آن هستند، از Shadow of the Colossus نیز بزرگتر است و شاید کار و زمان و هزینه بیشتری نسبت به ساخت یک بازی اریجینال و اصیل برای آن صرف شود اما Bluepoint Games تصمیم خود را گرفته و می‌خواهد با تمام توان و انرژی خود تنها به بازسازی عناوین قدیمی بپردازد. اما جدای از هر موضوعی، قطعا این که می‌دانیم استودیوی کار بلدی مانند Bluepoint Games در حال بازسازی عناوین قدیمی محبوب‌مان است، به ما دلگرمی می‌دهد و ما را خوشحال می‌سازد.

به نظر شما استودیوی Bluepoint Games در حال بازسازی کدام عنوان محبوب قدیمی است؟ آیا این بازی هم به مانند عناوین بازسازی شده‌ی گذشته متعلق به سونی است یا آن ها فعلا از سونی فاصله می‌گیرند؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: gamefa