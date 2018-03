طرفداران بازی Sea of Thieves آماده باشند. مسابقه‌ی جدیدی مرتبط با این عنوان به زودی آغاز خواهد شد که The Quest for Golden Bananas نام دارد. مایکروسافت تصمیم گرفته است تا پیش از عرضه‌ی رسمی عنوان Sea of Thieves در روز بیست و نهم اسفند ماه، مسابقه‌ای برای طرفداران آن در دنیای واقعی برگزار کند. […]

مایکروسافت تصمیم گرفته است تا پیش از عرضه‌ی رسمی عنوان Sea of Thieves در روز بیست و نهم اسفند ماه، مسابقه‌ای برای طرفداران آن در دنیای واقعی برگزار کند. جایزه‌ی این مسابقه چهار عدد موز از جنس طلای ۱۸ عیار است که ارزش آن‌ها برابر با بیش از ۱۰۰ هزار دلار خواهد بود. رقابت‌ها برای به دست آوردن موزهای طلایی از روز بیست و هشتم اسفند ماه آغاز خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ورود به این مسابقه باید تیمی چهار نفره تشکیل دهند. مأموریت گروه‌ها در این مسابقه حل ۱۱۵ معما در ۷۲ ساعت است. معماهای این مسابقه مثل چیستان‌های معمولی نیستند؛ آن‌ها در واقع سرنخ‌هایی هستند که در دنیای واقعی و فضای مجازی قرار داده شده‌اند. این سرنخ‌ها در مکان‌هایی چون فلوریدا، لندن، برلین، سیدنی، پاریس و حتی کانادا مخفی شده‌اند. البته این به آن معنا نیست که شرکت کنندگان ناچار به خرید بلیت هواپیما و حضور در این مکان‌ها هستند چرا که سرنخ‌های مسابقه به صورت آنلاین نیز قابل دسترسی خواهند بود. پاسخ معماها به صورت آنلاین در وب‌سایت رسمی مسابقه ثبت خواهد شد و اولین گروه از هر کشور که به تمامی معماها پاسخ درستی بدهد وارد مرحله‌ی نیمه نهایی خواهد شد. مرحله‌ی نیمه نهایی با حضور تیم‌های منتخب در روز اول فروردین ماه برگزار شده و در این مرحله آخرین معما در اختیار شرکت کنندگان قرار داده می‌شود.

برای شرکت در این مسابقه به همراه دوستان خود می‌توانید به این صفحه مراجعه کنید. عنوان Sea of Thieves در روز بیست و نهم اسفند ماه برای پلتفرم‌های اکس باکس وان و رایانه‌های شخصی منتشر می‌شود.

منبع متن: gamefa