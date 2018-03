لیست اچیومنت های عنوان A Way Out منتشر شد

لیست اچیومنت های (Achievements) عنوان A Way Out بالاخره منتشر شد. این لیست به تازگی در Exophase قرار گرفته است و تعداد اچیومنت های آن بسیار کمتر از مقداری است که انتظار می‌رفت. بازی جدید Josef Fares و Hazelight Studios در آستانه‌ی انتشار است. A Way Out تا هفته‌ی آینده به صورت رسمی منتشر خواهد […]

بازی جدید Josef Fares و Hazelight Studios در آستانه‌ی انتشار است. A Way Out تا هفته‌ی آینده به صورت رسمی منتشر خواهد شد و حال زمان آن رسیده است تا از لیست تروفی ها (Trophies) و اچیومنت های بازی رونمایی شود. همان طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، این لیست اکنون در Exophase قرار گرفته است و در مجموع شامل ۱۴ اچیومنت می‌شود. هنوز مشخص نیست که این لیست با تروفی های پلی استیشن ۴ چه تفاوت‌هایی دارد و آیا سازندگان برای آن تروفی پلاتینیم را در نظر گرفته‌اند یا خیر. همچنین هنوز اطلاعاتی از دسته بندی این تروفی ها منتشر نشده است و مشخص نیست کدام یک از آن‌ها برنز، نقره یا طلایی هستند. انتظار می‌رود این موارد نیز در چند روز آینده اعلام شوند.

در ادامه می‌توانید اچیومنت های عنوان A Way Out و توضیحات مربوط به هر یک را مشاهده کنید. همچنین ارزش اچیومنت های این لیست نیز در مقابل آن‌ها ذکر شده است. شایان ذکر است که توضیحات این اچیومنت ها هیچ بخشی از داستان بازی را اسپویل نخواهد کرد. عنوان A Way Out در بیست و سوم مارس – سوم فروردین ماه – برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی استیشن ۴ و اکس باکس وان منتشر خواهد شد.

Take A Breather — همه چیز را کنار گذاشتید تا استراحت کنید. – ۸۰ GS

Freedom — شما فردی را از اسارت آزاد کردید. – ۵۰ GS

In Sync — موسیقی با هارمونی اجرا شد. – ۸۰ GS

Timeless Treasure — شما متحد شدید تا گذر کنید. – ۱۰۰ GS

No Cheating — شما به خیانت ها پی بردید. – ۵۰ GS

Break From Reality — با دوست خود یک بازی رایانه‌ا‌ی انجام دادید. – ۵۰ GS

Mayday! — شما تا مرز پرواز پیش‌ رفتید. – ۵۰ GS

Managed Anger — تمایلات بد به خوبی انجام شد – ۸۰ GS

Live The Dream — “ Houston, we’ve had a problem .” – ۱۰۰ GS

Backseat Mechanic — در تعمیر موتور کمک کردید. – ۵۰ GS

Take It For A Spin — کاری انجام دادید که باد قادر به انجام آن نبود. – ۸۰ GS

You Started It — دیگر بچه نیستید. – ۸۰ GS

The Dip — رکورد جدیدی ثبت کردید. – ۱۰۰ GS

Home Run — با چماق خوب ضربه می‌زنید. – ۵۰ GS

