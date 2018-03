بازی‌های رایگان ماه مارس اکس باکس برای کاربران گلد اکنون در دسترس قرار دارد. علاقه‌مندان به دریافت این عناوین اکنون می‌توانند آن‌ها را به لیست دانلود خود اضافه کنند. مدتی از آغاز ماه جدید میلادی گذشته است و همان طور که می‌دانید ماه جدید به معنای بازی‌های رایگان جدید است. این ماه نیز همچون ماه‌های […]

مدتی از آغاز ماه جدید میلادی گذشته است و همان طور که می‌دانید ماه جدید به معنای بازی‌های رایگان جدید است. این ماه نیز همچون ماه‌های گذشته کاربران اشتراک گلد اکس باکس می‌توانند تعدادی از بازی‌ها را به رایگان دریافت کنند. اولین عنوان لیست در این ماه بازی موتور سواری Trials of the Blood Dragon برای اکس باکس وان است. Trials of the Blood Dragon عنوانی در سبک سکو بازی‌ (Platformer) است که اسپین آفی از سری اصلی Trials محسوب می‌شود.

عنوان Brave: The Video Game بازی رایگان این ماه برای کنسول اکس باکس ۳۶۰ است. این بازی بر اساس انیمیشن پیکسار با همین نام ساخته شده است. در بازی Brave شما در نقش Merida در اسکاتلندی افسانه‌ای بازی خواهید. این بازی همچنین با دستگاه کینکت سازگار است. شایان ذکر است که این عنوان همچون عناوین رایگان ماه‌های گذشته، در لیست پشتیبانی از نسل قبل اکس باکس حضور دارد و کاربران اکس باکس وان نیز می‌توانند آن را برای کنسول خود دریافت کنند.

Trials of the Blood Dragon تا آخرین روز ماه مارس رایگان خواهد بود اما کاربران گلد تنها تا پانزدهم مارس – بیست و چهارم اسفند ماه – فرصت دارند تا عنوان Brave: The Video Game را دریافت کنند. پس از آن در روز شانزدهم مارس عنوان شوتر اول شخص Superhot به صورت رایگان در دسترس قرار خواهد گرفت و عنوان سکو بازی دیگری به نام Quantum Conundrum برای اکس باکس ۳۶۰ رایگان خواهد شد. شایان ذکر است عنوان Assassin’s Creed Chronicles: India که از بازی‌های رایگان ماه فوریه است، تا روز پانزدهم مارس رایگان باقی خواهد ماند. دو بازی Shadow Warrior و Crazy Taxi عناوین دیگری از ماه فوریه هستند که هنوز رایگان می‌باشند. در ادامه می‌توانید لیست عناوین رایگان ماه مارس اکس باکس را مشاهده کنید.

اکس باکس وان

Trials of the Blood Dragon – از ۱۰ اسفند ۹۶ تا ۱۱ فروردین ۹۷

تا Superhot – از ۲۵ اسفند تا ۲۶ فروردین

تا Assassin’s Creed Chronicles: India – از ۲۷ بهمن تا ۲۴ اسفند

اکس باکس ۳۶۰

Brave: The Video Game – از ۱۰ اسفند تا ۲۴ اسفند

تا Quantum Conundrum – از ۲۵ اسفند تا ۱۱ فروردین

