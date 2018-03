آن سوی دیوانگی | پیش نمایش Far Cry 5

با نگاهی کوتاه و سطحی به بازی‌هایی که قرار است این ماه منتشر شوند به نام Far Cry 5 می‌خوریم که از قضا شاید یکی از مورد انتظارترین بازی‌های سال هم باشد. بازی دیگری از یوبی‌سافت که اواخر همین ماه منتشر خواهد شد و از همین الان هم طرفداران زیادی برای خود دارد. به طور […]

با نگاهی کوتاه و سطحی به بازی‌هایی که قرار است این ماه منتشر شوند به نام Far Cry 5 می‌خوریم که از قضا شاید یکی از مورد انتظارترین بازی‌های سال هم باشد. بازی دیگری از یوبی‌سافت که اواخر همین ماه منتشر خواهد شد و از همین الان هم طرفداران زیادی برای خود دارد. به طور کلی سری Far Cry شاید به اندازه دیگر فرنچایزهای پرطرفدار یوبی‌سافت که احتمالا در صدر آن‌ها Assassin’s Creed می‌نشیند محبوب و پرطرفدار نباشد ولی دست کم جزو ۵ سری محبوبی که توسط یوبی‌سافت ساخته شده‌اند می‌تواند باشد. به لحاظ سودرسانی هم برای کمپانی، Splinter Cell، Ghost Recon، Prince of Persia و Assassin’s Creed به مراتب موفق‌تر از Far Cry بوده‌اند و چه بسا طرفداران پرشمار تری هم داشته باشند. اما با تمام این تفاسیر همچنان نمی‌توان محبوبیت فرنچایز Far Cry را زیر سوال برد. سری Far Cry همواره توانسته خود را در اوج نگه دارد و Far Cry 5 نیز می‌خواهد همین راه را ادامه دهد. اگرچه می‌توان گفت Far Cry 4 نسبت به دیگر نسخه‌های این فرنچایز کمی ضعیف‌تر ظاهر شد اما باز هم بازی قابل قبولی بود که ارزش امتحان کردن را داشت. از سوی دیگر، احتمالا بهترین Far Cry منتشر شده تاکنون را بتوان Far Cry 3 خواند. هرچند که سلیقه‌ها متفاوت بوده و هرکس نظر خودش را دارد اما به نظر می‌رسد طرفداران Far Cry 3 بیشتر از دیگر نسخه‌های فرنچایز مذکور باشند. این را هم در نظر بگیرید که Far Cry 3 در سال۲۰۱۲ یکی از نامزدهای جایزه بهترین بازی سال ( GOTY ) بود سالی که بازی بزرگ کم نداشت و اتفاقا یکی از آن‌ها همین Far Cry 3 به شمار می‌رفت. Vaas که آنتاگونیست Far Cry 3 به شمار می‌رفت را نیز می‌توان در زمره برترین کاراکترهای تاریخ بازی‌های ویدئویی آورد. شخصیتی که دیالوگ معروفش – تا حالا معنی جنون رو بهت گفتم؟ – تا مدت‌ها ورد زبان‌ها بود و شاید هنوز هم باشد! به غیر از این، شاید Vaas نزدیک‌ترین شخصیت به جوکر باشد! عملکرد این شخصیت به نحوی تاثیرگذار بود که حالا Far Cry 3 را همه به نام Vaas می‌شناسند نه شخصیت اصلی بازی یعنی Jason Brody! دو نسخه دیگر Far Cry هم توانستند در سال‌های انتشار خود خوب عمل کنند و به ثبات فرنچایز Far Cry لطمه‌ای وارد نکنند. تمامی نسخه‌هایی که از فرنچایز Far Cry منتشر شده در آرشیو سایت هستند و برای اطلاعات بیشتر می‌توانید نقد و بررسی آن‌ها را مطالعه کنید.

اما به طور کلی قضیه از این قرار است که Far Cry مجموعا یک فرنچایز دوست‌داشتنی است و طرفداران کمی هم ندارد. اگرچه بسیاری از این طرفداران موفق به تجربه Far Cry 1 نشده‌اند، ولی اکثرا توانسته‌اند نسخه‌های بعدی را بازی کنند و از آن‌ها لذت هم ببرند. داریم راجع به یک شوتر جهان باز اول شخص صحبت می‌کنیم که پتانسیل‌های خودش را تاکنون نشان داده و به موفقیت‌های زیادی هم دست پیدا کرده است. نکته جالب راجع به ساخت آخرین نسخه از Far Cry این است که تهیه کننده عنوان Far Cry 3 اکنون کارگردان Far Cry 5 است. به طور کلی تیم سازنده Far Cry 5 تیمی قدرتمند به نظر می‌رسند و کارنامه درخشانی دارند. وقتی این موارد را با پتانسیل بالای Far Cry و همچنین پیشینه قوی‌اش جمع بزنیم به نتایج امیدوارکننده‌ای می‌رسیم. از طرفی دیگر، موتور سازنده بازی نیز Dunia Engine است که به نظر انتخاب مناسبی می‌رسد. در مورد تمامی این موارد بعدا خیلی مفصل صحبت خواهیم کرد و فعلا می‌خواهیم تیتروار شما را با عنوان Far Cry 5 و عوامل سازنده‌اش آشنا کنیم. این که هر یک از موارد مذکور چه رزومه‌ای دارند هم قابل بحث است و به آن نیز می‌رسیم. حضور Drew Holmes در ساخت عنوان Far Cry 5 را نمی‌توان نادیده گرفت. شخصیتی که مطمئنا می‌تواند در بحث داستانی از Far Cry 5 یک شاهکار بسازد و از آن‌جایی که شخصیت‌های منفی فرنچایز Far Cry تاکنون طرفداران زیادی برای خود جمع کرده‌اند، شاید شخصیت منفی Far Cry 5 نیز همین راه را بتواند ادامه دهد. همان‌طور که در نسخه‌های قبلی خصوصا Far Cry 3 و ۴ دیدیم، شخصیت‌های منفی بازی نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کردند. Vaas که یک دیوانه تمام عیار بود و Pagan برخلاف Vaas اگرچه دیوانگی خود را داشت، اما از شخصیتی آرام‌تر برخوردار بود. البته بدون شک در نبرد بین این دو، Vaas برنده میدان است و دلایل زیادی هم دارد. Vaas نه تنها با Pagan قابل مقایسه نیست، بلکه حتی وقتی به تاریخ بازی‌های ویدئویی نگاه می‌کنیم می‌توانیم Vaas را در زمره برترین شخصیت‌های تاریخ جای دهیم. اگر Vaas و Pagan را نیز کنار بگذاریم، در مورد دیگر کاراکترها باز هم قدرت Far Cry 3 به Far Cry 4 می‌چربد. دیگر شخصیت‌های آخرین نسخه از Far Cry ابدا با شخصیت‌های نسخه‌ی قبل از خود در یک سطح نبودند و خیلی راحت می‌توان تشخیص داد که یکی از نقاط ضعف Far Cry 4 دقیقا همین شخصیت‌پردازی ضعیف بود. شاید بحث مقایسه بین دو نسخه قبلی Far Cry برایتان کمی تکراری به نظر برسد اما قبل از این‌که به اصل مطلب برسیم بهتر است کمی این موارد را در ذهنتان مرور کنید تا از همین الان با جو و اتمسفر Far Cry 5 آشنا شوید. در Far Cry 5 نیز احتمالا شخصیت‌های منفی بازی که این بار بیشتر از دو نسخه قبل هستند حرف اول را خواهند زد و به عنوان نمادهای بازی به شمار می‌روند. آن‌ها نیز به مانند Vaas و Pagan برای خود ارتشی گوش به فرمان دارند و شخصیت‌ اول بازی هم دوستان خودش را دارد. اسمش را هر چه می‌خواهید بگذارید، نبرد بین خیر و شر، جنگ میان دیوانگی و عقلانیت و یا هر اسم دیگری که دوست دارید روی این مبارزه می‌توانید بگذارید و در هر صورت بعید است که از آن لذت نبرید. به یاد داشته باشید که هنوز ما هیچ چیز از Far Cry 5 نگفته‌ایم و فقط شما را آماده کردیم و کم کم می‌خواهیم به بحث اصلی، به اصل مطلب برسیم. حالا که نسخه‌های قبلی Far Cry را به خاطر آوردید می‌رویم به سراغ صحبت راجع به Far Cry 5. عنوانی که در این مطلب با تمامی اطلاعاتی که از آن منتشر شده آشنا خواهید شد و با علم کافی راجع به تهیه آن تصمیم خواهید گرفت.

تا به این‌جا تریلرهای داستانی نسبتا زیادی از بازی منتشر شده که ما را با شخصیت‌ها و داستان کلی بازی آشنا می‌کند. احتمالا مشاهده همین تریلرها و همچنین توضیحات اضافه سازندگان برای دانستن داستان بازی کفایت می‌کند ولی مطلبی که ما این‌جا برای شما تدارک دیده‌ایم اطلاعات بیشتری را در اختیارتان قرار می‌دهد. از پیشینه کاراکترها گرفته تا رفتارهای آن‌ها و مواردی از این قبیل که مطمئنا دانستن آن‌ها ضرری نخواهد داشت. اما قبل از پرداختن به تمامی این موارد می‌خواهیم داستان بازی یا همان Plot را برایتان باز کنیم. داستان بازی کلی را قبلا در اولین نگاه به Far Cry 5 خدمتتان توضیح داده‌ام و این‌جا هم آن‌را تکرار می‌کنیم. اتفاقات بازی در شهر خیالی و ساختگی Hope County واقع در ایالت مونتانا رخ می‌دهند. تا قبل از رسمی شدن این اطلاعات، شایعاتی مبنی بر حضور غرب وحشی در فرنچایز Far Cry شنیده می‌شد که حداقل فعلا این قضایا منتفی هستند و خبری از غرب وحشی نیست. این اولین باری است که Far Cry را در ایالات متحده می‌بینیم و به همین جهت می‌تواند جذابیت‌های خاص خودش را داشته باشد. نکته دیگر این است که عده‌ای بر این باور بودند که Vaas هنوز زنده است و شاید روزی بازگردد که با توجه به شناختی که از یوبی‌سافت داریم بعید است هرگز چنین اتفاقی رخ دهد و در Far Cry 5 نیز خبری از این سوپرایزها نیست. در Far Cry 5 شما با داستانی کاملا جدید، محیطی کاملا نو و شخصیت‌هایی که تا به حال ندیده‌اید رو به رو خواهید داشت. البته همان‌طور که گفتیم اتمسفر بازی تفاوتی نکرده ولی خب داستان آن و شخصیت‌ها متفاوت از دیگر نسخه‌های FC هستند. از آن‌جایی که معمولا در FC شخصیتی که کنترل آن بر عهده بازیکن است خیلی جای بحث ندارد ابتدا به سراغ آنتاگونیست‌ها خواهیم رفت و سپس راجع به شخصیت اول بازی و دوستانش صحبت می‌کنیم. دشمن اول شما در بازی یک واعظ به نام Joseph Seed است که به نظر یک دیوانه می‌رسد و پیروان زیادی هم دارد. فرقه‌ای که تحت هدایت او هستند Project نام دارند و در حال شکل دادن کودتایی به نام Eden’s Gate‌اند. شخصیتی که توسط دولت آمریکا برای سر و سامان به این وضعیت به Hope County فرستاده می‌شود در واقع یک معاون کلانتر است که به همراه دو تن از زیردستان خود پا به Hope County گذاشته تا Joseph Seed را دستگیر کند. احتمالا می‌توانید همین الان حدس بزنید که این قضیه پایان خوشی برای کلانتر ما ندارد! پس از دستگیری Seed توسط کلانتر، هلی‌کوپتری که قرار است Seed را منتقل کند مورد هجوم پیروان واعظ دیوانه قرار گرفته و عملیات شکست می‌خورد. بدین ترتیب Joseph Seed فرار کرده و کلانتر نیز پا به فرار می‌گذارد و خود را به یک نقطه امن می‌رساند. در واقع ژوزف سید یک واعظ افراطی است و Eden’s Gate نیز یک کودتای نظامی! افرادی که از ژوزف سید پیروی می‌کنند و بعضا وی را پیامبر خویش می‌دانند به لحاظ نظامی هم تجهییز شده‌اند. تمامی تجهیزات نظامی پیروان سید علیه افرادی استفاده می‌شود که به روز رستاخیز اعتقاد ندارند و هدف سید و پیروانش را قبول نمی‌کنند. اگر بخواهیم یک مقایسه جزئی انجام دهیم، نیروهای Seed در قیاس با افراد واس ( Privateers ) یا ارتش شخصی Pagan هیچ برتری ندارند و به لحاظ تجهیزات نظامی حتی عقب‌تر هستند. اما نقطه قوت ارتش Seed رهبرانی است که در خود می‌بیند. در Far Cry 3 و Far Cry 4 واس و Pagan هیچ شخص خاصی را در گروه خود نداشتند که بتوان به وی به عنوان یک فرمانده قادر نگاه کرد اما Joseph Seed تنها نیست. اگرچه می‌توانید روی آماتور بودن افراد Seed حساب باز کنید اما به زودی با دیگر اعضای شاخص گروه Seed آشنا می‌شوید و قضیه را کمی جدی‌تر می‌گیرید. در ادامه بیشتر راجع به دشمنان و دوستان شما در بازی صحبت خواهیم کرد و لا به لای این صحبت‌ها، با داستان بازی نیز بیشتر آشنا خواهید شد.

همان‌طور که تاکنون متوجه شده‌اید نفر اول کودتا و رهبر اصلی Project، Joseph Seed است. مردی که در طول بازی با نام The Father هم از وی یاد می‌شود و به لحاظ ظاهری هم وضعیت چندان نرمالی ندارد! واعظی ۴۲ ساله که گاهی اوقات نیز لباس تنش نیست و بدنش پر از خالکوبی‌های متنوع است! عینک منحصر به فردی دارد، رنگ چشمانش سبز بوده و متولد ایالات متحده است. نکته جالب این‌جاست که پس از Vaas Montenegro که تنها ۲۷ سال سن داشت، Joseph Seed جوان‌ترین آنتاگونیست فرنچایز است. پیروان او معتقدند که خدا او را برگزیده و از طرف خداوند فرستاده شده است، خود وی نیز می‌گوید که خدا اجازه نمی‌دهد هیچ‌کس سد راهش شود. فرقه تحت فرمان او برای رسیدن به اهدافشان از هیچ‌گونه خشونتی دریغ نمی‌کنند و ژوزف هم یک مرد بی‌رحم است. همان‌طور که گفته شد وی را “پدر” هم می‌نامند. برادر بزرگ ژوزف سید، John نام دارد. John Seed به لحاظ ظاهری به مراتب دیوانه‌تر از برادرش به نظر می‌رسد. و همچنین خیلی بی‌رحم‌تر. Jacob Seed، ۴۴ ساله است، کهنه‌کار ارتش و یک تیرانداز سابق ماهر. جیکوب سید وظیفه دارد که امنیت فرقه را تامین کند. طبق برخی گمانه‌زنی‌ها، Jacob Seed احتمالا عضو سابق لشگر ۸۲ هوابرد ایالات متحده است. لباسی که بر تن دارد این احتمال را چندین برابر می‌کند. رنگ موهای او قرمز و چشمانش سبز رنگ هستند. در طول بازی ممکن است او را با نام مستعار سرباز ( “The Soldier” ) نیز صدا بزنند. جیکوب کمی قد بلندتر از برادرش، ژوزف است. نفر سوم خانواده John Seed است. خوش‌قیافه‌تر از بقیه، یک چهره مردمی و یک وکیل. مهم‌ترین نکته راجع به این مرد ۳۲ ساله، این است که او می‌خواهد برادر بزرگ‌ترش را تحت تاثیر قرار دهد و به همین خاطر کارهای خطرناکی را می‌تواند انجام دهد. جان به اندازه جیکوب مورد اعتماد ژوزف نیست و همواره سعی می‌کند خود را ثابت کند با این وجود، جان یک دشمن فوق‌العاده باهوش است. کمتر چیزی می‌تواند وی را غافل‌گیر کند، او همیشه آماده است، همیشه نقشه‌ دوم دارد و معمولا یک قدم از شما جلوتر است. گناهکاران را به سزای اعمالشان رساندن آن هم به روش قانونی مهم‌ترین وظیفه جان سید در خانواده است. آخرین دشمنی که شما باید با وی دست و پنجه نرم کنید یک دختر ۲۴ ساله با نام Faith Seed است. Faith Seed می‌گوید که وقتی در حال مردن بود “پدر” او را پیدا کرد و به وی نشان داد که چقدر خاص می‌تواند باشد. ژوزف سید به Faith یک خانواده جدید داد و Faith هم دیگر نمی‌خواست بمیرد. او به مانند یک حوری است و می‌تواند هر کسی را طلسم کند. خانواده Seed هر کاری را که لازم باشد انجام می‌دهند تا به چیزی که می‌خواهند برسند. برای مقابله با چنین خانواده‌ای باید دوستانی داشته باشید که هر کدام در کار خود ماهر باشند و خبر خوش این است که شما چنین دوستانی خواهید داشت. قبل از صحبت راجع به پروتاگونیست‌های بازی یک توضیح کلی هم در مورد فرقه Project نیز می‌دهیم و سپس بحث را عوض می‌کنیم. اگرچه این فرقه از سلاح‌های سطح بالایی برخوردار نیستند اما اولین گروه در Far Cry خواهند بود که از پشتیبانی هوایی بهره می‌برند. البته انتظار نداشته باشید که از بالگردهای فوق حرفه‌ای علیه شما استفاده شود! فرقه تحت رهبری ژوزف سید، خیلی راحت زندگی مردم بی‌گناه را با خاک یکسان می‌کند. مزرعه‌ها را به آتش می‌کشند، گروگان‌گیری می‌کنند و مهمات گروه Resistance را از بین می‌برند. عده‌ای از نیروهای این فرقه به The Chosen شهرت دارند که توسط جیکوب سید فرماندهی می‌شوند و از سلاح‌های پیشرفته‌تر و مسلسل استفاده می‌کنند.

شخصیتی که شما باید کنترلش کنید نه اسم دارد و نه حرف می‌زند. فقط می‌دانیم که جنسیتش را خودتان انتخاب می‌کنید و یک پلیس است. اگرچه شخصیت‌هایی چون Ajay Ghale و Jason Brody نیز در قیاس با دیگر شخصیت‌های بازی‌هایشان از اهمیت کمتری برخوردار بودند اما شخصیت اول Far Cry 5 حتی یک اسم هم ندارد! پس خیلی خودتان را درگیر این کاراکتر نکنید و سعی نداشته باشید از او چیزی بفهمید. در این حد که بدانید می‌توانید وی را شخصی‌سازی کنید کافی است. شما می‌توانید رنگ پوست، مدل صورت و موارد این‌چنینی کاراکتر خود را شخصی‌سازی کنید اما از آن‌جا که بازی FPS است، اهمیت خاصی ندارد که شخصیتتان چه ظاهری خواهد داشت. به طور خلاصه، شخصیتی که شما کنترلش می‌کنید در واقع به کمک کلانتر محلی Hope County آمده تا وضعیت را سر و سامان دهد. اما همان‌طور که رهبر فرقه Project at Eden’s Gate، Joseph Seed تنها نیست، شما هم دوستانی دارید. اولین نکته این است که شما به همراه دو شخصیت دیگر یعنی معاون کلانتر Hudson و معاون کلانتر Pratz به Hope County اعزام شده‌اید که در این میان فقط خود شما در شرایط مطلوبی به سر می‌برید. این‌که Pratz زنده است یا مرده و یا اصلا در چه شرایطی به سر می‌برد نامعلوم است و Hudson نیز توسط افراد John Seed گرفته شده و در تریلرها و تصاویر منتشر شده از بازی، او را با دستان و دهانی بسته به تصویر می‌کشند که توسط John Seed مورد شکنجه قرار می‌گیرد. اما این دو نفر شخصیت‌های اصلی بازی نیستند. Pratz که کلا دیده نمی‌شود و Hudson نیز جز در چند سکانس، خبری ازش نیست. شما در بازی سه دوست اصلی دارید. مکانیک ماهر و با تجربه بازی که خیلی خوب بلد است هواپیما تعمیر کند Nick Rye نام دارد. او احتمالا سابقه پرواز با بالگردهای جنگی را هم داشته و با تنها ۲۹ سال سن، توانایی‌های زیادی دارد. حفاظت از همسرش Kim Rye و همچنین فرزندی که هنوز پا به دنیا نگذاشته است اصلی‌ترین دلایل پیوستن نیک به گروه The Resistance به شمار می‌روند. نیک به هواپیمایش عشق می‌ورزد و در تریلر معرفی این شخصیت که منتشر شده می‌گوید که هواپیمایش هرگز ناامیدش نکرده است. به طور کلی Nick Rye از خانواده‌ای جنگجو می‌آید، خانواده‌ای که در آن پدر و پدربزرگش سرباز ارتش بوده‌اند و حالا سرنوشت پای آخرین نسل از خانواده Rye را هم به مبارزه باز کرده است. لقب او The Pilot یا خلبان است و معمولا یک کلاه لبه دار بر سر دارد. عضو دیگر گروه شما یک مسیحی کاتولیک با ۴۵ سال سن، موهای مشکی رنگ، یک کشیش و در نهایت یک کهنه‌کار جنگ خلیج است. Jerome Jeffries احتمالا مورد احترام‌ترین شخصیت گروه The Resistance است، هم به خاطر سن و سالش، هم گذشته‌اش و هم حرفه فعلی‌اش! در توضیحات راجع به Jerome Jeffries آمده که وی ابتدا با رهبر گروه Project، ژوزف سید دوست می‌شود و ژوزف وی را متقاعد می‌کند که کلیسا را ترک کرده و آیین خودش را دنبال کند. بعدا Jerome توسط افراد Joseph مورد ضرب و شتم قرار گرفته و رها شده تا بمیرد ولی متاسفانه برای خانواده Seed و پیروانشان، Jerome Jeffries زنده مانده و به گروه مقابل یعنی The Resistance ملحق می‌شود تا Hope County را از Joseph Seed پس بگیرد. لازم به ذکر است که جروم نزدیک به ۱۵ سالی می‌شود که در Hope County کشیش است. همان‌طور که گروه Seed برای خود یک شخصیت مونث دارند، گروه The Resistance نیز از چنین نعمتی برخوردار هستند! Mary May Fairgrave سومین عضو گروه The Resistance بوده که تنها یک سال از Faith Seed بزرگ‌تر است. به لحاظ ظاهری نیز این دو شباهت‌هایی به یکدیگر دارند. Mary Fairgrave یک بار را اداره می‌کند و هدف اصلی‌اش از پیوستن به گروه The Resistance، انتقام از خانواده Seed است. به طور خلاصه، طبق اطلاعاتی که در دست داریم، افراد Joseph Seed ابتدا پدر Mary Fairgrave را متقاعد می‌کنند که برای کمک آمده‌اند ولی در نهایت سبب نابودی خانواده Fairgrave، مادر و برادرش می‌شوند. پدرش نیز سرانجام دست به خودکشی می‌زند و حالا Mary May Fairgrave دو انگیزه برای پیوستن به گروه The Resistance دارد; انتقام خانواده‌اش و کوتاه کردن دست خانواده Seed از باری که میراث خانوادگی‌اش است. اما آخرین عضوی که به قرار است به معاون کلانتر کمک کند را شاید بشناسید. Hurk Drubman Jr که البته بیشتر با همان اسم Hurk معروف است و کمتر کسی نام کاملش را صدا می‌زند. این شخصیت قبلا در جزایر Rook و Kyrat نیز سکونت داشته و با Jason Brody و Ajay Ghale سابقه مبارزه با دشمنان شما در بازی Far Cry 3 و Far Cry 4 را دارد. Hurk در Far Cry 5 اکنون ۴۶ ساله است و آخرین شخصیت معرفی شده بازی محسوب می‌شود. او یک Gun for Hire در FC5 خواهد بود، اصطلاحی که بعدا در مورد آن بیشتر توضیح می‌دهیم. اگر هنوز هم Hurk را به خاطر نمی‌آورید لازم به یادآوری است که Hurk همان شخصیتی است که یک میمون تربیت شده داشت. میمونی که Coco نام دارد.

از بزرگ‌ترین مشکلاتی که Far Cry 4 داشت شخصیت‌پردازی ضعیف بود. موضوعی که در Far Cry 3 یکی از نقاط قوت بازی بود و می‌توانستید با تقریبا همه کاراکترهای بازی ارتباط برقرار کنید. این در حالی بود که Far Cry 4 تنها Pagan Min را داشت که شخصیت‌پردازی‌اش قابل قبول بود و به غیر از وی، هیچ یک از کاراکترهای بازی، کاراکترهای جالبی نبودند. یوبی‌سافت به خوبی می‌داند که اهمیت طراحی یک کاراکتر تا چه اندازه مهم است و در رابطه با آنتاگونیست‌ها، تاکنون این مهم رعایت شده است. با توجه به پیشینه‌ای که از شخصیت‌های Far Cry 5 می‌دانیم، می‌توان امیدوار بود که دیگر شاهد یک مشت کاراکتر پوچ و نچسب نباشیم! البته تا زمان عرضه نهایی بازی باید صبر کرد و برای قضاوت خیلی زود است ولی از دور به نظر با شخصیت‌های جالبی رو به رو هستیم. مهم‌ترین نکته راجع به داستان بازی، حضور آقای Drew Holmes به عنوان نویسنده بازی است. شاید اسم این مرد تا به حال به گوشتان خورده باشد و بی‌تفاوت از کنارش رد شده باشید ولی حالا وقت آن رسیده که اطلاعاتی راجع به این نویسنده قهار به دست بیاورید. Drew Holmes کارنامه فوق‌العاده درخشانی دارد و برجسته‌ترین اثرش نیز عنوان BioShock Infinite بوده که در نوع خود یک شاهکار از لحاظ داستانی محسوب می‌شود. Drew Holmes سابقه کار بر روی موضوعات متنوعی مثل فیزیک کوانتوم، سفر به مریخ و نبرد گانگستر‌ها کار کرده و حالا نوبت به فرقه‌های مذهبی است. در کارهای قبلی‌اش آقای هولمز، خود را ثابت کرده و به توانایی‌اش نمی‌توان شک کرد. در Far Cry 5 داستان اهمیت فوق العاده بالا و غیرقابل کتمانی خواهد داشت و حضور آقای هولمز این نوید را به بازیکن می‌دهد که قرار است با داستانی عمیق و گیرا سر و کار داشته باشد. بین اخباری که تا همین لحظه از Far Cry 5 منتشر شده، خبر حضور آقای هولمز به عنوان نویسنده این بازی، یکی از هیجان‌انگیز و بهترین اخباری است که طرفداران می‌توانستند بشنوند. حالا یک سری ایشان را شناخته و از اهمیت موضوع واقف‌اند و عده‌ای آشنایی کافی با هولمز را ندارند و پس از بازی کردن Far Cry 5 بیشتر با این شخصیت آشنا خواهند شد.

یکی از عادت‌های همیشگی یوبی‌سافت منتشر کردن اطلاعات و تریلرهای زیاد قبل از انتشار بازی آینده‌اش می‌باشد. به این قضیه که این مورد آیا یک نکته مثبت است یا منفی فعلا کاری نداریم. اطلاعاتی که از Far Cry 5 داریم هم اطلاعات کاملی هستند و تقریبا هرآنچه قرار است در گیم پلی بازی اتفاق بیفتد را می‌دانیم. مثل دیگر نسخه‌های این فرنچایز، FC5 نیز یک شوتر اول شخص جهان باز بوده که از عناصر مخفی‌کاری هم بهره می‌برد. در واقع اصول گیم پلی تغییری نکرده‌اند ولی عناصر زیادی به بازی اضافه شده‌اند تا شما Far Cry 5 را یک بازی “جدید” بدانید. در Far Cry 5 می‌توانید وسایل نقلیه را شخصی‌سازی کنید، سیستم شکار بازی بازگشته و شاهد یک اکوسیستم نیز خواهیم بود. علاوه بر این مورد، سیستم ماهیگیری یکی از ویژگی‌های جدیدی است که به بازی اضافه شده تا شما آزادی عمل بیشتری در طول بازی داشته باشید. اگر بخواهیم واقع‌بینانه به قضیه نگاه کنیم و تعصب و طرفداری را کنار بگذاریم، با وجود اضافه شدن چنین سیستم‌هایی به بازی، هنوز هم ممکن است پس از مدتی بازی کردن خسته شوید و دلیلش هم شباهت آن به نسخه‌های قبلی سری باشد. البته برای بدبین شدن به بازی کمی زود است و بهتر است کمی بیشتر راجع به این بازی اطلاعات کسب کنیم. با آغاز بازی شما خود را در محیطی آشنا پیدا خواهید کرد. البته نه به لحاظ طراحی گرافیکی محیط! شاید بهتر بود بگوییم که با آغاز بازی شما خود را در اتمسفری آشنا خواهید یافت. محیط بازی کاملا متفاوت با نسخه‌های گذشته بوده و این را خیلی سریع متوجه می‌شوید. Far Cry 5 سعی کرده چیزهای جدیدی را به خود اضافه کند و به نظر تا حدودی موفق بوده است. شاید برایتان جالب باشد که بدانید دیگر خبری از برج‌های رادیویی نیست! برای همیشه از برج‌های مخابراتی خداحافظی کنید، همان برج‌هایی که خود را به بالاترین نقطه آن‌ها رسانده و جزئیات بیشتری از نقشه برایتان نمایان می‌شد. از این نظر بازی تقریبا شبیه به Skyrim شده و شما می‌توانید با مردم صحبت کرده، از آن‌ها ماموریت بگیرید و Quest‌هایی را به بازی خود اضافه کنید. نه تنها در Far Cry 5، بلکه به نظر می‌رسد به طور کلی یوبی‌سافت کمی رویه خود را عوض کرده و در حال مهاجرت به سمت ساخت بازی‌هایی است که بیشتر از عناصر نقش آفرینی استفاده می‌کنند. آخرین و بارزترین نمونه را نیز می‌توان Assassin’s Creed Origins مثال زد. شاید در نگاه اول دریافت اطلاعات کار ساده‌ای نباشد ولی بهتر است که هر NPC‌ را که می‌بینید سر صحبت را باز کنید. با این رویه اگر پیش بروید احتمالا خیلی زود پیشرفت می‌کنید و به چیزهایی که می‌خواهید می‌رسید. این تغییر را می‌توان یک تغییر اساسی و مفید خواند و همچنین یک نوآوری در فرنچایز Far Cry به حساب آورد. مثل Far Cry‌های گذشته در Far Cry 5 نیز شما می‌توانید در محیط بازی دور بخورید، متحد پیدا کنید و دشمنان خود را بکشید. در نقاط مختلف مونتانا، افراد Joseph Seed کمپ‌هایی دارند که با حمله و پاکسازی این‌گونه مناطق، امنیت بیشتری به محیط بازی می‌بخشید. در انتخاب وسیله نقلیه دستتان باز خواهد بود و در این باره هم بیشتر توضیح خواهیم داد. گیم پلی بازی به نظر کمی زنده‌تر از نسخه‌های گذشته می‌رسد و تعامل در آن معنای جدیدی به خود می‌گیرد. همان‌طور که گفته شد، شما دیگر قرار نیست از برج‌ها بالا رفته تا بخشی از نقشه بازی را ارزیابی کنید. به جای این‌کار، با دیگر کاراکترهای بازی صحبت می‌کنید و آن‌ها هم اطلاعات کافی در اختیارتان قرار می‌دهند. البته همه به سادگی چیزی که می‌خواهید را تقدیمتان نمی‌کنند و برای به حرف آوردن بعضی‌ها، باید برایشان کاری را انجام دهید. این موضوع سبب می‌شود که شما احساس پویایی بیشتری در بازی داشته باشید و تعامل با دیگر کاراکترها می‌تواند از Far Cry 5 یک بازی بهتر از نسخه‌های پیشین بسازد. طبیعتا این نکته برای بازی‌های Open World حائز اهمیت خواهد بود اگر سازنده بتواند چیزی که در ذهن دارد را به خوبی پیاده کند. ایده یوبی‌سافت ایده جالب و مثبتی است اما سوال این‌جاست که آیا این ایده به خوبی پیاده می‌شود؟ از همین الان می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر واقعا چنین حرکتی به خوبی پیاده‌سازی شود می‌توانیم از یک بازی جهان باز زیبا لذت ببریم. همچنین دیگر NPC‌ها در طول صحبت‌هایشان شایعات و داستان‌های جالبی نیز تعریف می‌کنند که گاها شنیدن آن‌ها می‌تواند سرگرم‌کننده باشد. به طور کلی محیط بازی به سه ناحیه تقسیم می‌شود و در هر ناحیه هم دوستان و هم دشمنان شما حضور دارند. در شمال نقشه بازی Jacob Seed فرمانروایی کرده و عملیات‌های نظامی‌اش را برنامه ریزی می‌کند. در قسمت شرقی نقشه، در کناره‌های رودخانه Faith Seed قلمرو خودش را دارد و جنوب غربی نیز در اختیار John Seed است. شما برای ورود به هر ناحیه آزاد هستید و به هر منظوری که بخواهید می‌توانید وارد و خارج شوید. یکی از نکات مثبتی که در بازی خواهیم دید اهمیت مبارزات شما خارج از مراحل اصلی بخش داستانی هستند. در ازای مبارزاتی که انجام می‌دهید و مثلا عده‌ای از مردم را از دست افراد خانواده Seed نجات می‌دهید مقداری Resistance Point به شما تعلق خواهد گرفت. نجات دادن شهروندان، نابود کردن دارایی‌های دینی دشمن، آزادسازی پایگاه‌های نظامی و انجام دادن ماموریت‌هایی که به شما محول شده همه و همه توجه رئیس دینی آن ناحیه را بیش از پیش به سمت شما معطوف کرده و به resistance point شما می‌افزاید. بیشتر شدن resistance point، باعث می‌شود که نیروهای آن ناحیه نیز تهاجمی‌تر از گذشته کار کنند و در نهایت وقتی به حد خاصی Resistance Point را برسانید، رهبر آن ناحیه شخصا وارد عمل می‌شود و دنبال شما می‌گردد. اگر باهوش باشید سعی می‌کنید بیشتر به دنبال فعالیت‌هایی راه بیفتید که Resistance point بیشتری را برایتان به همراه داشته باشند. با یک مثال این بحث را به اتمام می‌رسانیم. مثلا آزادسازی یک outpost برای شما ۴۰۰RP به همراه خواهد داشت و این درحالی است که نجات دادن یک گروگان فقط ۵۰RP ارزش دارد. البته در بعضی از ماموریت‌های فرعی از شما خواسته می‌شود که تعداد زیادی گروگان، مثلا ۹ نفر را نجات دهید. قطعا در چنین شرایطی انجام چنین ماموریتی ارزش زیادی دارد و باعث پیشرفت و ترقی شما می‌گردد. به غیر از موارد از پیش تعیین شده، روش‌های دیگری هم برای افزایش RP وجود دارد. مثلا کشتن یک فرد مهم ( VIP ) و یا غارت کردن برخی از کامیون‌های خاص نیز برای شما RP به همراه خواهند داشت. فقط باید چشمانتان را باز کنید و از فرصت‌ها نهایت استفاده را ببرید.

چنین ویژگی‌هایی سبب می‌شوند که شما هرگز احساس نکنید که کاری که می‌خواهید آن‌را انجام دهید یک کار بیهوده است. در واقع هر عملی در Far Cry 5 به دنبال خود نتایجی دارد و تمام کارهایی که انجام می‌دهید به شما در نزدیک‌تر شدن به هدف نهایی کمک می‌کند. ویژگی دیگری که در Far Cry 5 مطمئنا از آن استفاده خواهید کرد guns for hire و fangs for hire است. وقتی که در محیط بازی در حال چرخیدن هستید به صورت رندوم و کاملا اتفاقی و از پیش تعیین نشده به NPC‌هایی برخورد می‌کنید که می‌توانند توسط شما استخدام شوند. افرادی که استخدام می‌کنید یا در مخفی‌کاری استاد هستند مثل Jess و یا مثل Nick خلبان‌های ماهری‌اند. در واقع متناسب با تاکتیکتان، همیشه افرادی هستند که به شما کمک کنند تا در مبارزات تنها نباشید. این کاراکترها برای خود توانایی‌هایی دارند و داستان زندگی مشخصی هم خواهند داشت. تنوع این کاراکترها تنها در توانایی‌هایشان نیست، بلکه در ویژگی‌های اخلاقی نیز با هم متفاوت هستند. گذشته‌ای که داشته‌اند با هم متفاوت بوده و داستان زندگی آن‌ها می‌تواند کمی دلخراش باشد و شما را متاثر کند. برخی دیگر بک‌گراندی دیوانه‌وار داشته و شاید با خود فکر کنید که این‌ها وحشی‌اند. البته تفاوت زیادی ندارد چرا که شما به نیروهای کمکی احتیاج خواهید داشت و guns for hire می‌توانند پشتیبانی خوبی برای شما باشند. به غیر از این دو حالت، یعنی پشتیبانی هوایی و تک‌تیراندازی، شما یک سگ وفادار هم به نام Boomer دارید که حیوان شیرین و دوست‌داشتنی بازی Far Cry 5 خواهد بود. توانایی‌های بومر بیش از آن‌چه فکرش را می‌کنید به کمک شما خواهند آمد. او می‌تواند حواس دشمن را پرت کند، اسلحه‌اش را برایتان بیاورد و حتی می‌توانید دشمنان را علامت‌گذاری کنید و به بومر دستور دهید به آن‌ها حمله کنید. بومر با توجه به این‌که تنها یک سگ است خیلی جلب توجه نمی‌کند. دشمنان تا زمانی که حرکت مشکوکی از او نبینند به وی توجه نمی‌کنند و این یک اشتباه بزرگ برای آن‌ها محسوب می‌شود! او می‌تواند به صورت مخفیانه وارد منطقه ممنوعه دشمن شود و دشمنان را از بین ببرد. به غیر از این افراد، شما روی کمک دیگر مردم رنج‌دیده Hope County هم می‌توانید حساب باز کنید. کشیش‌ها و مشروب‌فروش‌ها هم به شما در مبارزه‌هایتان کمک می‌کنند. به غیر از بومر، افرادی که در بالا گفتیم guns for hire هستند. به غیر از بومر از کمک حیوانات دیگری چون خرس و یوزپلنگ نیز می‌توانید بهره ببرید. حیوانات در واقع fangs for hire هستند. اهمیت guns for hire و fangs for hire را در بازی نمی‌توان نادیده گرفت و از آن چشم‌پوشی کرد. با وجود این‌که هم guns for hire و هم fangs for hire نیروهای پشتیبانی خوبی به شمار می‌روند اما احتمالا از بین همه، بومر مفیدتر از بقیه ظاهر شود. سگ دوست‌داشتنیتان می‌تواند برایتان مهمات تهیه کند و سلاح‌های دشمنان را بدزدد. او می‌تواند اوقاتی که می‌خواهید به صورت stealth کار کنید بدون سر و صدا به محدوده دشمن نفوذ کند. Boomer با حس ششمی که دارد حتی می‌تواند شما را از خطرات احتمالی آگاه کند. مثلا اگر در خطر حمله یک خرس باشید، این بومر است که به داد شما می‌رسد و به شما اعلام خطر می‌کند. به گفته سازندگان روی هوش مصنوعی این حیوان وقت زیادی گذاشته شده و بومر یک سگ باهوش خواهد بود. در واقع با تمام این تفاسیر می‌توان گفت که درست است که همه نیروهای کمکی در جای خود مفید بوده و بدون جایگزین هستند اما احتمالا Boomer بیشتر از بقیه می‌تواند به شما کمک کند. کمی بالاتر گفتیم که شما از کمک حیوانات دیگری مثل خرس هم می‌توانید استفاده کنید. شاید عجیب و غیرمعقول به نظر برسد ولی شخصیت اول بازی Far Cry 5 حتی می‌تواند خرس‌ها را نیز استخدام کند. در مورد نحوه Recruit کردن خرس و دیگر حیوانات اطلاعات دقیقی در دسترس نیست اما بر اساس گفته‌های افرادی که Far Cry 5 را به مدتی محدود بازی کرده‌اند این کار، کاری دشوار خواهد بود. مشابه چنین قضیه‌ای را در Assassin’s Creed Origins دیده‌ایم، زمانی که شما با فعال کردن یک مهارت می‌توانید یک شیر را بخوابانید و سپس او را دست‌آموز خود کنید. همان‌طور که گفته شد نمی‌دانیم نحوه دوست شدن با خرس‌ها در Far Cry 5 به چه ترتیب است اما طبق قولی که سازندگان داده‌اند، این امکان وجود دارد. نکته دیگر این است که شما در حین گشت و گذار در محیط می‌توانید به شکار کردن هم بپردازید. شلیک به حیوانات اهلی و وحشی و استفاده از گوشت، پوست، شاخ و یا هر یک از اجزای بدنشان شاید چیز جدیدی نباشد اما اضافه شدن قابلیت ماهی‌گیری یک داستان متفاوت دارد. در نسخه‌های قبلی Far Cry شکار کردن یک بخش مهم در بازی بود و با استفاده از همین قابلیت می‌توانستید برای خود آیتم‌های جدید بسازید ( crafting ) و یا با فروش چیزهایی که در شکارهایتان به دست آورده‌اید پول در بیاورید. اما این اولین باری است که ماهی‌گیری نیز به بازی اضافه شده است. مشخص است که یوبی‌سافت سعی کرده از Far Cry 5 یک بازی شبیه به واقعیت بسازد و تا حد امکان، به بازیکنان تمامی اختیارات لازم را بدهد. به نظر می‌رسد که در این امر موفق هم شده باشد.

یکی دیگر از پیشرفت‌های Far Cry 5 نسبت به نسخه‌های گذشته، بهبود وسایل نقلیه است. اولین نکته این است که ماشین‌های دلربای آمریکایی و چند مدل کامیون به بازی اضافه شده‌اند تا از ماشینی که پشت فرمانش نشسته‌اید راضی باشید. در نسخه‌های قبلی Far Cry خیلی فرق نمی‌کرد که کدام ماشین را سوار شوید. همه یک قیافه و سر و وضع داشتند و سوار آن‌ها شدن هیچ جذابیتی نداشت. فقط به این خاطر که مجبور به رسیدن به یک نقطه دور بودید از ماشین‌های FC‌های قبلی استفاده می‌کردید. اما در Far Cry 5 شما می‌توانید ماشینی که دوست دارید را سوار شوید و چشمتان هم به آهن‌پاره‌های نسخه‌های قبلی نمی‌خورد. همچنین شما می‌توانید ماشین‌های مختلف را که در گاراژهایی در محیط بازی پنهان شده‌اند خریداری کنید و بدین منظور باید پول داشته باشید. همچنین پیروزی در برخی مسابقات سبب آنلاک شدن ماشین‌های جدید می‌شود و پولی هم که بابت پیروزی در آن مسابقه به دست آورده‌اید در واقع به عنوان کمک هزینه خرید ماشین آنلاک شده به حساب می‌رود. موتور نیز به مانند نسخه‌های قبلی در Far Cry 5 در دسترس است و همچنین می‌توانید از قایق هم استفاده کنید. سوار قایق شدن هم چیزی است که قبلا در Far Cry ندیده‌ایم. از هواپیماها و بالگردهای موجود در Far Cry 5 هم می‌توانید در مبارزه‌هایتان استفاده کنید و هم به عنوان یک وسیله نقلیه به آن‌ها نگاه کنید. سلاح‌ها در Far Cry 5 بیش از پیش قابل شخصی‌سازی هستند و به لحاظ تنوع هم، اگر نگاهی به لیست تفنگ‌های معرفی شده در Far Cry 5 بیندازید متوجه می‌شوید که مشکلی دیده نمی‌شود. انواع اسنایپر، شات‌گان، سلاح کمری، مواد منفجره و غیره در بازی حاضر هستند تا با دستی پر به مبارزه با Seed‌ها بروید. سلاح‌های سرد نیز در بازی حضور دارند و پتک، چوب بیسبال و چاقوهای پرتابی هم در این دسته بندی قرار می‌گیرند. سلاح‌هایی که در دست دارید برای شکار هم به کار خواهند رفت. در مورد اهمیت شکار در پاراگراف بالاتر صحبت کردیم. آهو و گاو حیوانات اهلی تایید شده در بازی هستند و به غیر از این، حیوانات زیادی در نقاط خاصی از نقشه حضور دارند که تنها با کاوش و گشت و گذار در محیط زیست‌بوم‌های مختلف را پیدا خواهید کرد. محیط مونتانا پر از گل و گیاه خواهد بود و از گیاهان هم می‌توانید برای Craft کردن یا ارتقا آیتم‌هایتان استفاده کنید. همچنین می‌توانید آن‌ها را بفروشید و پول درآورید. چالش‌هایی بازی به شما می‌دهد که از عهده این چالش‌ها برآمدن امتیازات خاص خودش را دارد. انجام دادن برخی چالش‌ها به این ختم می‌شود که شما مهارت بیشتری در استفاده از یک نوع سلاح خاص پیدا می‌کنید یا قابلیت حمل wingsuit برایتان فعال می‌شود. چالش‌ها در بازی مشخص هستند و اکثرا مواردی‌اند که با آن‌ها آشنایی داریم و در دیگر بازی‌ها هم می‌بینیم. مثل کشتن تعداد معینی دشمن با یک تفنگ خاص. همواره باید ژورنال خود را چک کنید تا مسیر پیشرفت برایتان هموار شود. اگر مطابق ژورنالی که دارید عمل کنید خیلی سریع به چیزهایی که می‌خواهید می‌رسید.

گیم پلی بازی Far Cry 5 به شدت وسیع است و ما هم نمی‌خواهیم هیچ نکته‌ای از قلم بیفتد. به همین خاطر ممکن است کمی خسته شده باشید. برای تنوع هم که شده سری به بخش چند نفره بازی می‌زنیم و برمی‌گردیم تا توضیحات تکمیلی راجع به بخش تک‌نفره بازی را خدمتتان ارائه بدهیم. از بخش co-op بازی Far Cry 5 در Paris Games Week 2017 رونمایی شد. به محض این‌که بخش آموزشی ( tutorial ) بازی را به پایان برسانید می‌توانید تمام campaign بازی را با دوستان آنلاینتان تجربه کنید. در این حالت دوستانتان Friends for hire خواهند بود. در این صورت شما می‌توانید مهمات و بسته‌های سلامتی خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. نکته‌ای که دانستنش واجب بوده، این است که خبری از matchmaking‌های رندوم نخواهد بود و شما فقط می‌توانید با افرادی آنلاین بازی کنید که در لیست دوستانتان هستند. در این حالت، تنها بازیکن میزبان ( host ) می‌تواند ماموریت‌ها را قبول کند و بازیکنان دیگر هم پول، سلاح و هرچه در بازی به دست می‌آورند را در بازی خود در اختیار خواهند داشت. این موضوع در مورد پیشرفت بازیکن نیز صادق است. بخش چند نفره Far Cry 5 بیش از این توضیح نیاز ندارد و تا همین اندازه از بازی بدانید کفایت می‌کند.

بخش مبارزات یا Combat بازی تغییر چندانی نسبت به قبل نکرده است. این سخن افرادی است که بازی را به مدت محدود تجربه کرده‌اند. به غیر از مکانیزم guns for hire و fangs for hire، چیز جدید یا متفاوتی در مبارزات Far Cry 5 دیده نمی‌شود. البته مشکلی هم در بخش combat نسخه‌های گذشته Far Cry نبود که قرار باشد برطرف شود. طراحی مراحل بازی به نظر بهبود یافته است و شاهد پیشرفت در این بخش هستیم. اساس کار این است که هر چه مردم بیشتری را نجات دهید خانواده Seed را بیشتر به نابودی نزدیک می‌کنید. تنوع مراحل بیش از پیش شده و کارهایی که از شما خواسته می‌شود انجام دهید متنوع‌تر از قبل خواهند بود. تنها نگرانی مربوط به مراحل فرعی بازی است که اطلاعاتی راجع به آن‌ها نداریم. سال‌های سال است که می‌بینیم یوبی‌سافت حتی در بازی‌های موفقش هم نمی‌تواند این مشکل را برطرف کند. عموما در بازی‌های یوبی‌سافت، ماموریت‌های فرعی و فعالیت‌های جانبی به شدت یکنواخت بوده و پس از مدتی بازیکن را خسته می‌کند. مثلا در همین Far Cry 5 احتمالا از شما خواسته می‌شود که یک سرباز را بکشید، مقداری گیاه جمع کنید و یا یک حیوان مشخص شده را شکار کنید. از صمیم قلب امیدواریم محتوای مراحل فرعی چیزی بیش از این باشد. مورد دیگری که نباید آن را از قلم بیندازیم مدت زمان بخش داستانی بازی است که طبق گفته آقای هولمز به مانند نسخه‌های قبلی خواهد بود. از این سخن می‌توان این استنباط را داشت که به پایان رساندن Far Cry 5 هم چیزی در حدود ۲۰ الی ۳۰ ساعت به طول خواهد انجامید. مینی‌مپ از بازی حذف شده و مثل Assassin’s Creed Origins، خبری از یک نقشه کوچک در گوشه پایین صفحه نخواهد بود.

گرافیک هنری Far Cry 5 احتمالا در نسخه نهایی راضی کننده خواهد بود. تریلرها را که می‌بینیم و همچنین سخنان افرادی که بازی را انجام داده‌اند را که می‌شنویم به این قضیه بیشتر امیدوار می‌شویم. به طور کلی سری Far Cry همواره توانسته در بحث گرافیک، نمره قبولی بگیرد و به نظر می‌رسد Far Cry 5 هم همین مسیر را ادامه خواهد داد. البته Far Cry 4 مشکلات فنی نسبتا زیادی داشت اما در بحث طراحی هنری اثری قابل قبول بود. محیط بازی این‌گونه توصیف شده که شما مدت‌ها در محیط بازی به قدم زدن خواهید پرداخت و خسته هم نمی‌شوید. در واقع شاید اصلا ندانید دارید به کجا می‌روید، فقط می‌خواهید محیط را بیشتر ببینید و از این منظره چشم نواز لذت بیشتری ببرید. صبح زود مه را می‌بینیم که در اطراف دریاچه را به طرز تحسین برانگیزی در بر گرفته است. ساختمان‌های منحصر به فرد بازی، حومه‌های ساکت شهر و بسیاری از مناظر دیگر از زیبایی‌های Far Cry 5 خواهند بود. حالا فرض کنید که این بازی را با کیفیت ۴K تجربه کنید! در محیط بازی تقریبا همه چیز به خوبی طراحی شده، از برج‌های آن گرفته تا لنگرگاه‌های کوچک و کلبه‌های ساکت داخل جنگل و حتی خود جنگل!درختان سرسبز و بعد از جنگل نیز می‌رسیم به کوهستان. به گفته افرادی که بازی را انجام داده‌اند تمامی این محیط‌ها به بهترین نحو طراحی شده‌اند. البته باور این‌که بازی در بعد گرافیک فنی مشکل نداشته باشد کمی سخت است. باید منتظر ماند و دید Far Cry 5 در این زمینه چگونه کار خواهد کرد.

همان‌طور که در ابتدای مقاله گفتیم، Far Cry 5 یکی از بازی‌های پر‌طرفدار و مورد انتظار سال ۲۰۱۸ است. تا انتشار بازی زمان زیادی باقی نمانده و حدودا دو هفته دیگر می‌توانید بازی را تهیه کنید و از آن لذت ببرید. روی کاغذ Far Cry 5 فاکتورهای زیادی را برای موفقیت دارد، پیشینه این فرنچایز هم این موضوع را تصدیق می‌کند و فقط می‌ماند محصول نهایی. یوبی‌‌سافت این روزها در تلاش است که فرنچایزهای محبوب خود را به اوج بازگرداند. Far Cry 4 بازی خوبی بود اما در قیاس با Far Cry 3 حرفی برای گفتن نداشت و حالا این Far Cry 5 است که می‌تواند حتی برتر از FC3 باشد و خود را به عنوان بهترین نسخه فرنچایز FC معرفی کند. داستان بازی به قلم توانمندی سپرده شده و بهتر است خیلی نگران بخش داستانی بازی نباشیم. بعید می‌دانم آقای هولمز ناامید کردن را بلد باشد. گیم پلی بازی هم اگرچه به اصول خود پایبند است اما دست‌خوش تغییرات زیادی شده که به نظر مثبت می‌رسند. هرچند برای ثبت نظر نهایی باید تا انتشار بازی صبر کرد. در مجموع، Far Cry 5 می‌تواند یک پیشرفت بزرگ برای فرنچایز خودش باشد. بازی برای پلتفرم‌های Xbox One، PS4 و PC بیست و هفتم همین ماه میلادی منتشر خواهد شد. فقط توجه داشته باشید که اگر کاربر PC هستید برای اجرای بازی نیازمند یک سیستم قدرتمند دارید. به عنوان آخرین جمله، اگرچه در نهایت انتخاب با خودتان است و مختارید که بازی را تهیه کرده و یا قید آن را بزنید، اما فکر نمی‌کنم تجربه آن با توجه به اطلاعاتی که از بازی در دست است ضرری داشته باشد.

منبع متن: gamefa