نگاهی به نقدها و نمرات Bravo Team؛ خسته کننده و یکنواخت

Bravo Team یکی از آثاری بود که در E3 سال 2017 توسط شرکت Sony Interactive Entertainment معرفی شد و توانست توجه‌ها را به خود جلب کند. این بازی توسط استدیوی Supermassive Games‌ توسعه یافته، استدیویی که بیشتر به خاطر ساخت عنوان Until Dawn شناخته می‌شود و در این مدت تمام تمرکز خود را بر روی ساخت عناوین واقعیت مجازی مانند Until Dawn: Rush of Blood و The Inpatient کرده بود و هم اکنون هم نوبت به عرضه‌ی Bravo Team رسیده. حال بیایید نگاهی بیاندازیم به نقدها و نمرات منتشر شده از این بازی.

Multiplayer.it: 80

"یک بازی اکشن خوب با کمی عناصر تاکتیکالی: اگر شما عاشق سبک تیراندازی باشید، مطمئنا از Bravo Team بسیار لذت خواهید برد."

Gamersky: 70

"باید بگویم که Bravo Team یک بازی نصفه و نیمه برای هدست واقعیت مجازی می‌باشد و همچنین عملکرد ضعیفی که PS VR دارد، باعث می‌شود که عملکرد این بازی ضعیفتر هم به نظر بیاید. در طول خود بازی نیز اشکلاتی وجود دارد و شاید بتوان گفت که هم اکنون فرصت مناسبی برای واقعیت مجازی نرسیده است."

Game Pro Germany: 65

"تقریبا هیچ گونه تنوعی در این بازی وجود ندارد."

IGN Spain: 55

"یک تلاش ناموفق برای نشان دادن پتانسیل سبک اول شخص شوتر در هدست و اقعیت مجازی. همچنین Bravo Team نه تنها تنوع کافی ندارد، بلکه گیم پلی آن نیز دارای مشکلات بسیاری می‌باشد."

IGN Italia: 53

"Team Bravo شامل محدودیت‌های زیادی می‌شود. این بازی تنها چند ایده‌ی خوب دارد و در عوض تعداد زیادی مشکل. همچنین هیچ گونه شخصیت پردازی‌ای در آن دیده نمی‌شود."

Upload VR: 50

"هنگامی که Bravo Team در E3 سال گذشته معرفی شد، من فکر می‌کردم که به بازیکن اجازه می‌دهد تا از یک محیط فوق العاده بهره مند شود و به صورت چند نفره همکاری کند. در حقیقت من آن را به صورت یک Rainbow Six واقعیت مجازی می‌دیدم. اما این عنوان تنها یک بازی معمولی است و عناوین بهتری همچون Firwall: Zero Hour برای تجربه وجود دارند."

Digitally Downloaded: 40

"به عنوان یک بازی آزمایشی، شاید بتوان Bravo Team را یک عنوان خوب دانست. من وقتی که در سال گذشته این عنوان را به مدت 10 دقیقه بازی کردم، بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم. بله من کاملا تحت تاثیر قرار گرفتم که این بازی چه قدر محدودیت دارد و بیشتر شبیه به یک عنوان آزمایشی‌ای است که باید در زمان عرضه‌ی PS VR عرضه می‌شد."

The SixthAxis: 30

"Bravo Team تقریبا درون خود هیچ چیزی ندارد و دیدن لحظات تیراندازی‌اش به صورت واقعیت مجازی هیچ لذتی ندارد. این واقعا ناراحت کننده است که شرکت sony این چنین عنوانی را عرضه کرده. اگر برای خرید آن برنامه دارید، همین الان این بازی را از لیست خرید خود خط بزنید."

‌Metro Game Central: 20

"یک تلاش نا امید کننده و تکان دهنده برای نشان دادن پتانسیل یک عنوان شوتر نظامی در هدست واقعیت مجازی. به نظر می‌رسد که این عنوان تمام تلاش خود را کرده که از هر لحاظ ضعف و محدودیت‌های PS VR را به ما نشان دهد."

Stevivor: 15

"این بازی بسیار بد ساخته شده و از همه لحاظ در سطح پایینی قرار دارد. واقعیت این است که Bravo Team بدترین بازی‌ای است که من تاکنون تجربه کرده‌ام."

Metacritic: 47

منبع متن: pardisgame