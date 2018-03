Wolfenstein 2:The Deeds of Captain Wilkins امروز عرضه می شود

چهارمین و آخرین بسته الحاقی داستانی عنوان Wolfenstein 2: The New Colossus که The Deeds of Captain Wilkins نام دارد، امروز رسما عرضه می شود. The Deeds of Captain Wilkins نام چهارمین و آخرین بسته الحاقی عنوان Wolfenstein 2: The New Colossus می باشد که در روزهای گذشته تاریخ انتشار آن مشخص شده بود و حال به تازگی […]

The Deeds of Captain Wilkins نام چهارمین و آخرین بسته الحاقی عنوان Wolfenstein 2: The New Colossus می باشد که در روزهای گذشته تاریخ انتشار آن مشخص شده بود و حال به تازگی بتزدا و استودیوی ماشین گیمز در حساب توییتر رسمی بازی تایید کرده اند که این بسته الحاقی، امروز برای کنسول های پلی استیشن ۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه های شخصی در دسترس قرار می گیرد. در بسته الحاقی The Deeds of Captain Wilkins، شما در نقش Captain Wilkins به پایگاه نظامی آلمان‌های نازی در جزیره کودیاک آلاسکا نفوذ کرده و باید یکی از ماموریت‌های مهم آن‌ها یعنی Black Sun را متوقف کنید.

بسته الحاقی The Deeds of Captain Wilkins به صورت جداگانه و با قیمت ۱۰ دلار قابل خریداری است و یا این که اگر سیزن پس عنوان Wolfenstein 2: The New Colossus با قیمت ۲۵ دلار/۱۸ پوند را تهیه کرده باشید، می توانید این بسته الحاقی را به صورت رایگان تجربه کنید. همان طور که می دانید نسخه نینتندو سوییچ عنوان Wolfenstein 2: The New Colossus نیز تا اواخر سال ۲۰۱۸ عرضه می گردد؛ با این حال هنوز مشخص نیست که آیا بسته‌های الحاقی منتشر شده همراه یا نسخه نینتندو سوییچ نیز در دسترس خواهند بود یا این که در آینده به صورت جداگانه در فروشگاه نینتندو قرار می گیرند. حتی ممکن است بسته‌های الحاقی عنوان Wolfenstein 2: The New Colossus برای نسخه نینتندو سوییچ این عنوان عرضه نشوند.

منبع متن: gamefa