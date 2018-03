به نظر می‌رسد توسعه دهنده‌ی استرالیایی بازی Fruit Ninja، استودیو Halfbrick، با شرایط نامساعدی دست و پنجه نرم می‌کند. Halfbrick به تازگی مجبور به کاهش نیرو شده و تعدادی از کارکنان خود را از کار بر کنار کرده است. بر اساس گزارش جدیدی از سایت CNET این توسعه دهنده‌ی استرالیایی نزدیک به ۳۰ تن از […]

به نظر می‌رسد توسعه دهنده‌ی استرالیایی بازی Fruit Ninja، استودیو Halfbrick، با شرایط نامساعدی دست و پنجه نرم می‌کند. Halfbrick به تازگی مجبور به کاهش نیرو شده و تعدادی از کارکنان خود را از کار بر کنار کرده است.

بر اساس گزارش جدیدی از سایت CNET این توسعه دهنده‌ی استرالیایی نزدیک به ۳۰ تن از کارکنان خود را کنار گذاشته است. CNET ادعا دارد که این خبر توسط تعدادی از منابع موثق آن‌ها تأیید شده است. تعداد کارکنان اخراج شده نزدیک به نیمی از کل نیروهای استودیو Halfbrick است و این استودیو در حال حاضر تنها ۳۰ عضو فعال دارد. عنوان Fruit Ninja یکی از عناوین بسیار محبوب آن‌ها است که از سال ۲۰۱۰ میلادی تا به امروز، بیش از یک میلیارد بار دانلود شده است. Fruit Ninja برای تمامی کاربران رایگان است اما همچون دیگر بازی‌های Free to Play دیگر با پرداخت‌های درون برنامه‌ای پشتیبانی می‌شود.

Halfbrick در چند وقت اخیر وضعیت خوبی را تجربه نکرده است. سازندگان استرالیایی در سال ۲۰۱۵ تمامی طراحان خود را به اجبار کنار گذاشتند. این اتفاق باعث شد تا این استودیو ساخت بازی‌های جدید را کنار بگذارد و تنها به پشتیبانی از بازی‌های فعلی خود ادامه دهد. بازی دیگر این استودیو که به محبوبیتی جهانی دست پیدا کرد Jetpack Joyride نام دارد که یقیناً نام آن را شنیده‌اید. با این حال به نظر می‌رسد این موفقیت‌های چشمگیر برای سرپا نگه داشتن استودیو Halfbrick کافی نبوده‌اند و حال استودیو در وضعیت بغرنجی قرار گرفته است. گفته می‌شود که در هفته‌ی آینده شاهد اخراج کارکنان بیشتری در Halfbrick خواهیم بود.

شایان ذکر است که بازی Fruit Ninja در سال‌های گذشته به کنسول‌های خانگی نیز راه پیدا کرد و نسخه‌های کنسولی Fruit Ninja Kinect و Fruit Ninja Kinect 2 از این مجموعه منتشر شده است. همچنین فیلمی بر اساس ای بازی محبوب در دست ساخت است که هنوز اطلاعات دقیقی از آن منتشر نشده است. علاوه بر بازی‌های ذکر شده در بالا عناوین Fish Out of Water ،Age of Zombies ،Dan the Man و Monster Dash از دیگر بازی‌هایی هستند که توسط Halfbrick ساخته شده‌اند.

منبع متن: gamefa