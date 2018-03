بعد از عرضه‌ی دو عنوان DMC: Devil May Cry و نسخه‌ی بازسازی چهارم این سری با نام Devil May Cry 4: Special Edition بر روی کنسول‌ها نسل هشتمی، جای خالی سه نسخه‌ی اول سری Devil May Cry بر روی کنسول‌ها بسیار حس می‌شد. اما امیدها در دل بود زیرا حقوق این سری در دستان شرکت Capcom می‌باشد و این شرکت سابقه‌ی خوبی در بازسازی کردن عناوین قدیمی خود داشت. حال بیایید نگاهی داشته‌باشیم به خلاصه‌ی نقد و بررسی‌ها و نمرات سه نسخه‌ی اول بازسازی شده‌ی این سری تحت نام Devil May Cry HD Collection.

Hobby Consolas: 74

"اگر چه این بازسازی به هیچ وجه نمی‌تواند موفقیت‌های نسخه‌ی اول را تکرار کند و اینکه برخی از نکات مثبت این بازی نیز از آن حذف شده‌اند شرم آور است، با اینحال این سری از شیک‌ترین عناوین تمام اکشنی است که مانندش را ندیده‌اید. اگر تا به حال این 3 بازی را تجربه نکرده‌اید، این بهترین موقعیت است."

COGconnected: 70

"گیم پلی و کنترل بازی همچنان بدون تغییر مانده و هیچ بروزرسانی‌ای در‌ آن لحاظ نشده و حتی هیچ یک از ایرادات و مشکلاتش هم برطرف نشده، درست تجربه‌ی این بازی به مانند 17 سال پیش می‌باشد و من هم از همان موقع آن را دوست نداشتم."

IGN Italia: 66

" Devil May Cry HD Collection دقیقا به مانند همان مجموعه‌ای است که ما بر روی PS3 و Xbox 360 دیدیم، بازی بدون هیچ تغییری همان گونه مانده و فقط به جای رزولوشن 720p ما شاهد 1080p هستیم. همچنین هیچ بهبودی در نسخه‌های PS4 Pro و Xbox One X وجود ندارد و PC تنها پلتفرمی است که شما می‌توانید در آن بازی‌های این مجموعه را به صورت 4K بازی کنید. منوهای بازی و همچنین کات سین‌های آن به همان صورت SD و 4:3 باقی مانده و واقعا باور کردنش سخت است که این بازی در سال 2018 منتشر شده، بله متاسفانه این‌ها همه حقیقت دارند."

IGN Spain: 65

"این واقعا شرم آور است که Capcom هیچ ویژگی جدیدی را به این بازی اضافه نکرده و ما تنها شاهد همان تجربه‌ی کلاسیکی می‌باشیم که سال‌ها قبل تجربه کردیم."

Spazio Games: 60

" Devil May Cry HD Collection یک تنبل کاری دیگر از سوی توسعه دهندگانش است. این بازی در مقایسه به مجموعه‌ی بازسازی شده‌ی HD نسل هفتمی خود، هیچ چیز جدیدی ندارد و تنها به شما نشان می‌دهد که این سری چقدر پیر شده است."

Everyeye.it: 55

"هیچ یک از مشکلات نسخه‌ی اصلی که در بازی وجود داشته‌اند برطرف نشده. Capcom تنها همان نسخه‌ی قدیمی را منتشر کرده و البته کمی هم رزولوشن را بالا برده. کات سین‌ها و منوها بدون تغییر باقی مانده‌اند و این بازسازی نصفه و نیمه نسبت به قیمتی که دارد، تقریبا هیچ ارزشی برای تجربه ندارد."

Gaming Age: 25

"این نوشته به طور خلاصه به توصیف کامل Devil May Cry HD Collection می‌پردازد: شکنجه، من نمی‌دانم که تا 10 یا 15 سال پیش از این 3 بازی چه خاطره‌ای دارید، اما می‌توانم به شما بگویم که وقتی این بازی را تجربه خواهید کرد، واقعا تعجب می‌کنید که این بازی‌ها در آن سال‌ها چگونه توانستند آنقدر محبوب شوند. اگر خاطره‌ی دوست داشتنی‌ای از این سری دارید، آن را در دفترچه‌ی خاطرات خود نگه دارید و اجازه ندهید این مجموعه با بی رحمی تمام آن را نابود کند."

Metacritic: 61





منبع متن: pardisgame