به نظر می‌رسد عنوان Monster Hunter: World روز به روز محتوای عظیم خود را با آپدیت‌های جذاب و بعضا عجیب و غریب، ارتقا می‌دهد. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gematsu، به مناسبت عرضه‌ی عنوان Devil May Cry HD Collection بر روی پلتفرم‌های PS4، Xbox One و PC، شرکت Capcom در اقدامی جذاب از همکاری دو سری مشهور Devil May Cry و Monster Hunter خبر داد.

این همکاری که اجازه می‌دهد، بازیکنان در عنوان Monster Hunter: World قابلیت ساخت اسلحه‌ای جذاب که ترکیبی غافل‌گیر کننده از دو اسلحه‌ی "Force Edge" و "Alastor" می‌باشد را بدست بیاورند و با شخصیت محبوب Dante در ظاهر کلاسیک خود به نبرد هیولاها بروند.

شما می‌توانید جزئیات این آپدیت جذاب که در سال 2018 برای عنوان Monster Hunter: World عرضه خواهد شد را در زیر مطالعه کنید:

"این اسلحه‌ی جدید در گروه Charge Blade در Monster Hunter: World قرار خواهد گرفت. همانطور که می‌دانید این نوع اسلحه معمولا یک سپر بزرگ نیز به همراه خود دارد که وقتی با شمشیر ترکیب می‌شود، به یک تبر عظیم تبدیل می‌شود. اما در این موقعیت خاص، ما کمی چاشنی Devil May Cry به آن اضافه کردیم و به طور کلی سپر را کنار گذاشته‌ایم (با این حال هنوز هم می‌توانید دفاع کنید). در واقع حالا به جای اینکه شمشیر به یک تبر بزرگ تبدیل شود، شما یک Force Edge در اختیار خواهید داشت که به یک اسلحه‌ی Alastor عظیم تغییر شکل خواهد داد. لطفا در آینده منتظر اطلاعات بیشتر باشید. این آپدیت برای تمام بازیکنان Monster Hunter: World در دسترس خواهد بود؛ البته به شرطی که ماموریت مربوط به آن را تکمیل کنید."

شما می‌توانید تریلر بسیار جذاب و عجیب این آپدیت را در زیر مشاهده یا دانلود نمایید:

دانلود با کیفیت SD - دانلود با کیفیت HD

عنوان Monster Hunter: World در حال حاضر بر روی پلتفرم‌های PS4 و Xbox One در دسترس است و در پاییز امسال نیز نسخه‌ی PC منتشر خواهد شد. نظر شما چیست؟ آیا از این قبیل همکاری‌ها استقبال می‌کنید؟

منبع متن: pardisgame