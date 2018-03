تنها ۱۰ روز تا تاریخ انتشار بازی Ni No Kuni II: Revenant Kingdom زمان باقی است و طرفداران این عنوان نقش آفرینی ژاپنی با توجه به تبلیغات و نمایش‌های پیش از عرضه بازی، به شدت می‌خواهند آن را تجربه نمایند. پس از موفقیت نسخه اول که بسیاری از بازی‌بازان را عاشق خود کرد، حال، Ni No Kuni […]

تنها ۱۰ روز تا تاریخ انتشار بازی Ni No Kuni II: Revenant Kingdom زمان باقی است و طرفداران این عنوان نقش آفرینی ژاپنی با توجه به تبلیغات و نمایش‌های پیش از عرضه بازی، به شدت می‌خواهند آن را تجربه نمایند. پس از موفقیت نسخه اول که بسیاری از بازی‌بازان را عاشق خود کرد، حال، Ni No Kuni II: Revenant Kingdom با پیشرفت های بسیار زیادی قصد دارد تا موفقیت نسخه اول را تکرار کند. اما عرضه بازی Ni No Kuni II: Revenant Kingdom برای کنسول پلی‌استیشن ۴ باعث می‌شود تا شکارچیان تروفی به دنبال گرفتن تروفی‌های بازی باشند. خبر خوب برای شکارچیان تروفی این است که فهرست تروفی‌های بازی Ni No Kuni II: Revenant Kingdom به تازگی عرضه شده و تمام ۵۱ تروفی بازی به صورت کامل و با جزئیات قابل مشاهده هستند.



همان طور که گفته شد، فهرست تروفی های بازی Ni No Kuni II: Revenant Kingdom به صورت کامل منتشر شده و تمام جزئیات آن قابل مشاهده است. طبق فهرست منتشر شده، Ni No Kuni II: Revenant Kingdom تعداد ۵۱ تروفی دارد که به یک تروفی پلاتینوم، سه تروفی طلایی، سه تروفی نقره‌ ای و چهل و چهار تروفی برنزی تقسیم می‌شوند.

اگر با عناوین نقش آفرینی و نقش آفرینی ژاپنی آشنایی داشته باشید، حتما می‌دانید که برای تجربه آن ها باید وقت و زمان زیادی را صرف کنید. این موضوع در مورد تروفی های بازی Ni No Kuni II: Revenant Kingdom نیز به همین گونه است. با نگاه کردن به فهرست تروفی های بازی، درمی‌‌یابیم که شاید همه تروفی ها حقه ای و نکته دار نباشند اما قطعا برای گرفتنشان به زمان زیادی نیاز دارید. برای گرفتن تروفی پلاتینوم بازی، بازی‌بازان باید یک سری ماموریت طولانی را انجام دهند؛ به عنوان مثال همه فصل ها و چپتر های بازی را به اتمام برسانند، یک مقدار مشخصی guilders جمع کنند، یک تعداد مشخصی صندوقچه گنج باز کنند و تعداد زیادی از مراحل فرعی را به اتمام برسانند که قطعا باید زمان زیادی را صرف آن ها کرد. با این حال، انتظار هم نداشتیم که گرفتن تروفی پلاتینوم عنوانی مانند Ni No Kuni II: Revenant Kingdom راحت و بدون دردسر باشد.

اگر از طرفداران بازی هستید، می‌توانید ویدئوی جدیدی از گیم‌پلی بازی Ni No Kuni II: Revenant Kingdom و همچنین تریلر جدید و زیبای آن را از اینجا و اینجا تماشا و دانلود نمایید. علاوه بر این، می‌توانید جزئیات تازه از سیستم مبارزات Ni no Kuni II: Revenant Kingdom را از اینجا مشاهده کنید. همچنین اگر می‌خواهید بازی را روی پلتفرم رایانه های شخصی تجربه نمایید، می توانید مشخصات سیستم مورد نیاز آن را از اینجا بررسی کنید.

عنوان Ni No Kuni II: Revenant Kingdom در تاریخ ۲۳ ماه مارچ سال ۲۰۱۸ برای پلتفرم های پلی‌استیشن ۴ و رایانه های شخصی منتشر خواهد شد. شما عزیزان می‌توانید فهرست کامل تروفی های بازی را در زیر مشاهده فرمایید:

تروفی پلاتینوم

One True King – پاداش برای کامل کردن ۱۰۰ درصدی بازی

تروفی های طلایی

Scourge of the Tainted – پاداش برای شکست دادن ۵۰ هیولای آلوده شده

Dream Big – پاداش برای بقا در مقابل ۱۰ درب Dreamer

تروفی های نقره ای

No Downside – پاداش برای کامل کردن ۱۵۰ مرحله فرعی

Recruiting Consultant – پاداش برای به خدمت گرفتن ۱۰۰ سوژه جدید

Superpower – پاداش برای افزایش دادن قدرت نفوذ به ۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تروفی های برنزی

King in Exlie – پاداش برای کامل کردن فصل اول بازی

King Reborn – پاداش برای کامل کردن فصل دوم بازی

Kingdom Creator – پاداش برای کامل کردن فصل سوم بازی

A Destiny Discovered – پاداش برای کامل کردن فصل چهارم بازی

A Matter of Time – پاداش برای کامل کردن فصل پنجم بازی

The Price of Progress – پاداش برای کامل کردن فصل ششم بازی

The Mark of Kings – پاداش برای کامل کردن فصل هفتم بازی

Peace Breaks Out – پاداش برای کامل کردن فصل هشتم بازی

Onward to Unity – پاداش برای کامل کردن فصل نهم بازی

Ocean-Going King – پاداش برای اولین سفر دریایی شما

King of the Skies – پاداش برای اولین سفر شما به Zippelin

Royal Mint – پاداش برای به دست آوردن ۵۰۰,۰۰۰ guilders

Lord Treasurer – پاداش برای باز کردن ۱۰۰ صندوقچه گنج

Royal Treasurer – پاداش برای باز کردن ۲۰۰ صندوقچه گنج

Tripple Threat – پاداش برای داشتن ۵۰ درب سفر که شما را به خاطر بیاورند

Make Your Best Offer – پاداش برای دادن هدیه درست به سنگ higgledy

A Bit on the Side – پاداش برای کامل کردن اولین ماموریت فرعی

Side-Tracked – پاداش برای کامل کردن ۵۰ ماموریت فرعی

Beside Yourself – پاداش برای کامل کردن ۱۰۰ ماموریت فرعی

Errand Boy – پاداش برای کامل کردن اولین ماموریت errand

All About the Errands – پاداش برای کامل کردن ۵۰ ماموریت errand

Solider King – پاداش برای شکست دادن ۱,۰۰۰ دشمن

Warrior King – پاداش برای شکست دادن ۲,۰۰۰ دشمن

Toppler of the Tainted – پاداش برای شکست دادن اولین هیولای آلوده شده

Ball Boy – پاداش برای جمع کردن تعداد ۲,۰۰۰ توپ

Wakey Wakey – پاداش برای بیدار شدن به وسیله یک توپ طلایی

Wide Awwake – پاداش برای بیدار شدن به تعداد ۵۰ بار

Higgledy Gaggle – پاداش برای گرفتن یک ست higgledies

Music Buff – پاداش برای به دست آوردن ۳۰ کتاب موسیقی (songbooks)

Raw Recruiter – پاداش برای به خدمت گرفتن اولین سوژه جدید

Recruiting Sergeant – پاداش برای به خدمت گرفتن ۵۰ سوژه جدید

Cooking Up a Treat – پاداش برای پختن اولین غذای خود

Cooking Up a Storm – پاداش برای پختن ۵۰ غذا

Weapon Whizz – پاداش برای خلق کردن ۵۰ اسلحه مختلف

Armor Ace – پاداش برای خلق کردن ۵۰ زره مختلف

Master of Magic – پاداش برای ارتقا دادن طلسم ها به تعداد ۵۰ بار

Higgledy Hotshot – پاداش برای پختن ۵۰ higgledies مختلف

Master Builder – پاداش برای ساختن ۲۰ کارخانه در Evermore

King of the Castle – پاداش برای ارتقا دادن قلعه Evermore تا سطح ۴

To Arms! – پاداش برای بردن اولین skirmish

God of War – پاداش برای غلبه کردن بر ۵۰ skirmish مختلف

Dream a Little Dream – پاداش برای ورود به اولین درب Dreamer

منبع متن: gamefa