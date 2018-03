نقدها و نمرات عنوان Devil May Cry HD Collection منتشر شد

عنوان Devil May Cry HD Collection به تازگی عرضه شده و هم زمان با عرضه این عنوان، نقدها و نمرات آن نیز منتشر شده اند که با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت. در ماه نوامبر و در حالی که اخبار و شایعات بسیاری از نسخه پنجم فرانچایز محبوب Devil May Cry به گوش می رسید، در […]

عنوان Devil May Cry HD Collection به تازگی عرضه شده و هم زمان با عرضه این عنوان، نقدها و نمرات آن نیز منتشر شده اند که با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت.

در ماه نوامبر و در حالی که اخبار و شایعات بسیاری از نسخه پنجم فرانچایز محبوب Devil May Cry به گوش می رسید، در نهایت کپکام از نسخه ریمستر شده این فرانچایز با نام Devil May Cry HD Collection رونمایی کرد. به نظر می رسد کپکام معرفی نسخه پنجم را به E3 2018 موکول کرده و قصد دارد تا با عرضه نسخه HD بار دیگر نام این فرانچایز را بر سر زبان‌ها بیاندازد. البته Devil May Cry در نسل هفتم و برای کنسول‌های اکس باکس ۳۶۰ و پلی استیشن ۳ نیز بازسازی شد. با این حال تجربه نسخه‌های اولیه عنوان Devil May Cry در نسل هشتم و باز آوری خاطرات این فرانچایز هنوز هم برای بسیاری از کاربران لذت بخش است. عنوان Devil May Cry HD Collection به تازگی عرضه شده و هم زمان با عرضه این عنوان نقدها و نمرات آن نیز منتشر شده است که با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت.

Hobby Consolas ۷٫۴/۱۰

در نسخه ریمستر شده نسبت به نسخه‌های نسل هفتم تفاوت چندانی وجود ندارد( حتی بسیاری از جزییاتی که در نسخه های اصلی وجود داشت، در نسخه ریمستر شده به طور عجیبی ناپدید شده اند) در این مجموعه دو عدد از بهترین بازی‌های مبارزه ای وجود دارند(به همراه Devil may Cry 2) و اگر تا به حال آن‌ها را تجربه نکرده اید اکنون بهترین فرصت است.

IGN Italia ۶٫۶ /۱۰

Devil May Cry HD Collection دقیقا مشابه با نسخه نسل هفتمی خود می باشد که برای پلی استیشن ۳ و اکس باکس ۳۶۰ عرضه شد و تنها شاهد تغییر رزولوشن از ۷۲۰ به ۱۰۸۰p هستیم(حتی نسخه‌های پلی استیشن ۴ و اکس باکس وان بازی از رزولوشن ۴K پشتبانی نکرده و این قابلیت فقط در دسترس نسخه رایانه‌های شخصی است) منوهای بازی و بسیاری از میان پرده‌های آن دارای کیفیت SD با نسبت ۴:۳ می باشد؛ باور چنین موضوعی در سال ۲۰۱۸ و نسل هشتم بسیار سخت است اما متاسفانه حقیقت دارد.

Meristation ۶٫۵/۱۰

Devil May Cry 1 & 3 از بهترین بازی‌های هک اند اسلش در زمان خود بوده و هنوز هم هستند اما نسخه نسل هشتمی در مقایسه با نسخه‌های ریمستر شده برای نسل هفتم محتویات جدیدی ندارد. بازی‌هایی عالی ولی با پورت بسیار ضعیف.

We Got This Covered ۶/۱۰

بسیار عالی است که سه عنوان نخست فرانچایز Devil May Cry در قالب یک مجموعه برای نسل هشتم در دسترس قرار دارد اما بسیار سخت است این موضوع را نادیده بگیریم که عنوان Devil May Cry HD Collection اساسا انتشار مجدد همان عناوینی است که بیش از یک دهه قبل عرضه شده و حال بدون هیچ تغییری برای کنسول‌های نسل هشتم پورت شده اند.

Everyeye.it ۵٫۵/۱۰

جدای از بحث کیفیت عناوینی که در این مجموعه قرار دارند، بزرگ ترین مشکل عنوان Devil May Cry HD Collection این است که کپکام خود را با انتشار نسخه‌های ریمستر شد مختلف در طول نسل هشتم محدود و حتی این مجموعه را نیز به صورت نیمه کاره ریمستر(بازسازی) کرده است. رزولوشن بازی افزایش یافته اما منو‌های بازی و میان پرده‌های آن از لحاظ کیفیت بصری هیچ تغییری نکرده اند. بنابراین نمی توان به یک ریمستر نیمه کاره پاداش داد و آن را تحسین کرد؛ به خصوص این که حتی قیمت این مجموعه نسبت به بسیاری از بازی‌های مدرن امروزی نامعقول است.

Gameblog.fr ۵/۱۰

اگر از این نسخه انتظار محتویات جدیدی داشتید، متاسفانه چنین نیست. جدای از این که بازی‌های این مجموعه با رزولوشن ۱۰۸۰p و نرخ فریم ۶۰ اجرا می شوند، بقیه موارد دقیقا مشابه نسخه ریمستر شده این عنوان در سال ۲۰۱۲ می باشد و چیز جدیدی به آن اضافه نشده است. گیم پلی دو نسخه اول در مقایسه با نسخه سوم که گیم پلی سرگرم کننده تری دارد، بسیار قدیمی به نظر می رسند. Devil May Cry HD Collection نسخه ای مناسب برای کاربران جدید می باشد اما نه برای کاربران قدیمی این فرانچایز.

Gaming Age ۲٫۵/۱۰

به طور خلاصه می توان Devil May Cry HD Collection را این گونه توصیف کرد: عذاب آور. نمی دانم خاطرات شما ممکن است چه چیز هایی را از ۱۰ یا ۱۵ سال پیش برایتان بازگو کند اما من می توانم به شما بگویم که اگر بازی‌های این مجموعه را تجربه کنید درک خواهید کرد که چرا نسخه‌های اول تا سوم Devil May Cry در هنگام انتشار انقدر محبوب و دوست داشتنی شده اند. اگر خاطرات خوبی از این عنوان دارید، آن را حفظ کنید و نگذارید این عنوان که با بی تفاوتی و بی حوصلگی تمام ساخته شده است خاطرات شما را لکه دار کند.

عنوان Devil May Cry HD Collection هم اکنون برای کنسول‌های پلی استیشن ۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است.

منبع متن: gamefa