جزئیاتی جدید از بازی شوتر تاکتیکال Ready Or Not منتشر شد

بالاخره سکوت سازنده بازی Ready Or Not که در سبک شوتر تاکتیکال قرار دارد و بسیار شبیه به سری Rainbow Six است شکسته شده و می‌توانیم اکنون جزئیات بیشتری را در مورد این بازی بدانیم!

استودیوی ووید اینتراکتیو (Void Interactive) اخیراً سکوت خود در مورد بازی Ready Or Not را شکسته و اطلاعات جدیدی را از آن منتشر کرده است. درست است که سکوت در مورد این بازی نگران کننده شده بود ولی سازنده بازی Ready Or Not تاکید کرده که مراحل ساخت این بازی به آرامی در حال پیشروی است و در مورد عرضه این بازی جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

به مانند سری Rainbow Six و SWAT، در بازی Ready Or Not هم بازیکنان در نقش یک گروه SWAT همه فن حریف قرار می‌گیرند و در موقعیت‌های نفسگیر و به شدت اضطراب‌زا، باید به نابودی دشمنان بپردازند. سازنده این بازی یعنی ووید اینتراکتیو امیدوار است تا به خاطر تاکیدش بر واقع گرایی در بازی Ready Or Not در ابعاد مختلفی همچون انیمیشن‌ها و هوش مصنوعی، این بازی را از دیگر عناوین سبک شوتر تاکتیکال جدا کند. ووید اینتراکتیو در این مورد گفته است:

“برای سال گذشته، ما مشغول به نوشتن هوش مصنوعی مظنونان و [تیم] SWAT بوده‌ایم که واقعاً بتواند بازیکنان را در چالش قرار دهد و به شکلی واقع گرایانه عمل کند. هوش مصنوعی مظنونان ما می‌تواند به شدت فی البداهه عمل کند و به شکلی غیر منتظره خطرناک باشد. مثلاً اگر شما یادتان برود که به مظنونان دستبند بزنید، این احتمال وجود دارد که وقتی تیم SWAT حواس‌اش نیست به شکلی ناگهانی بگریزند و برای دفاع از خود از وسایل پیرامون محیط استفاده کنند. بازیکنان باید با برنامه و با دقت حواس‌شان به اطراف باشد، از وسایل مختلفی استفاده کنند تا اطمینان حاصل کنند که اتاق قبل و در هنگام هجوم دشمن ایمن خواهد بود.”

همچنین برخی از ابعاد جدید از بازی به برخی خبرگزاری‌ها نمایش داده شده که ویژگی‌های جالبی از بازی را برای آن‌ها نمایان ساخته است. مثلاً، این امکان وجود دارد تا به سادگی با فشردن کلید تعویض خشاب، خشاب خود را عوض کنید ولی اگر دوبار آن را بفشارید این اتفاق سریع‌تر خواهد افتاد. این ویژگی طبق گفته سازنده برای هنگامی تعبیه شده که شما در وسط مبارزه هستید و نمی‌خواهید وقت خود را به تعویض خشاب اختصاص دهید.

همچنین در این بازی ۴ نوع نارنجک مختلف وجود دارد که هر یک را می‌توان به شکل خاصی مورد استفاده قرار داد و در موقعیت‌های مختلف باید از نوع مناسب استفاده کرد. این ۴ نوع عبارتند از: Flashbang – CS-Gas – Stingball – Nine-Bang. تمامی این نارنجک‎ها را هم می‌توان به صورت هوایی و هم به صورت زمینی پرتاب کرد.

متاسفانه ووید اینتراکتیو هیچ تاریخ عرضه مشخصی را برای Ready Or Not اعلام نکرده است و حتی از پلتفرم‌های نهایی آن هم خبری نیست. البته، مطمئناً این بازی برای پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار خواهد گرفت. همچنین سازنده بازی Ready Or Not یعنی ووید اینتراکتیو قول داده که بعداً ویژگی‌های جدید بازی را به صورت عمومی به نمایش بگذارد تا طرفداران بیشتر با این بازی آشنا شوند. اگر از طرفداران بازی Rainbow Six: Siege هستید، توصیه می‌کنیم که حتماً اخبار مربوط به بازی Ready Or Not را دنبال کنید.

منبع متن: gamefa