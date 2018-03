رویداد جدید عنوان Call of Duty: WWII معرفی شد | Operation Shamrock and Awe

از رویداد جدید عنوان Call of Duty: WWII رونمایی شد. این رویداد Operation: Shamrock and Awe نام دارد و چند اسلحه و نقشه‌ی جدید به بازی اضافه می‌کند. Operation: Shamrock and Awe رویدادی به مناسبت روز سنت پاتریک است که پیش از این انتشار آن پیش‌بینی شده بود. اگر مدتی می‌شود که Call of Duty: WWII […]

از رویداد جدید عنوان Call of Duty: WWII رونمایی شد. این رویداد Operation: Shamrock and Awe نام دارد و چند اسلحه و نقشه‌ی جدید به بازی اضافه می‌کند. Operation: Shamrock and Awe رویدادی به مناسبت روز سنت پاتریک است که پیش از این انتشار آن پیش‌بینی شده بود.

اگر مدتی می‌شود که Call of Duty: WWII را کنار گذاشته‌اید حال زمان خوبی برای بازگشت به بازی است. مطابق انتظار امروز توسعه دهنده‌ی بازی، Sledgehammer Games، به صورت رسمی از رویداد جدیدی به نام Operation Shamrock and Awe رونمایی کرد. Operation Shamrock and Awe همچون دیگر رویدادهای بازی با تعداد زیادی محتوای جدید همراه خواهد بود.

اول از همه با این رویداد نقشه‌ی جدیدی به بازی اضافه خواهد شد که Shipment 1994 نام دارد. این نقشه درواقع نسخه‌ی بازسازی شده‌ی یکی از نقشه‌های عنوان Call of Duty 4: Modern Warfare با همین نام می‌باشد. در حال حاضر هنوز مشخص نیست که آیا Shipment 1994 یک نقشه‌ی رایگان است یا تنها تعدادی از کاربران به آن دسترسی خواهند داشت. علاوه بر این نقشه Operation: Shamrock and Awe دو اسلحه‌ی جدید نیز به بازی اضافه می‌کند. اولین اسلحه یک مسلسل دستی (Submachine Gun) به نام M-38 است و دیگری یک مسلسل سبُک (Light Machine Gun) است که MG-15 نام دارد. بازیکنان با اتمام چند بازی این اسلحه‌های جدید را دریافت خواهند کرد و راه دیگر دسترسی به آن‌ها از طریق Supply Drop ها است. اسلحه‌ها و نقشه‌ی ذکر شده بزرگترین تغییراتی هستند که Operation: Shamrock and Awe با خود به همراه دارد اما این موارد تنها محتوای های جدید آن نیستند. موارد دیگری چون Charm های جدید برای اسلحه‌ها و بازآرایی بخش Headquarters از دیگر محتویات جدید این رویداد هستند.

کاربران نسخه‌ی پلی استیشن ۴ این عنوان با اولین اجرای بازی به‌روز رسانی جدید را دریافت خواهند کرد. این به روز رسانی در روز جاری برای نسخه‌های اکس باکس وان و رایانه‌های شخصی بازی نیز منتشر خواهد شد. در ادامه می‌توانید تصاویر نقشه و اسلحه‌های جدید را مشاهده کنید.

Call of Duty: WWII در روز دوازدهم آبان ماه برای سه پلتفرم پلی استیشن ۴، رایانه‌های شخصی و اکس باکس وان منتشر شد.

منبع متن: gamefa