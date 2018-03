Josef Fares، یکی از توسعه دهندگان عنوان A Way Out، از اطلاعات بسیاری پرده برداری کرد. عنوان جدید سازنده‌ی Brothers: A Tale of Two Sons هفته‌ی آینده برای سه پلتفرم اکس باکس وان، پلی استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی منتشر می‌شود. Josef Fares به تازگی در مصاحبه با سایت Gamespot از جزئیات بسیاری سخن گفته […]

Josef Fares، یکی از توسعه دهندگان عنوان A Way Out، از اطلاعات بسیاری پرده برداری کرد.

عنوان جدید سازنده‌ی Brothers: A Tale of Two Sons هفته‌ی آینده برای سه پلتفرم اکس باکس وان، پلی استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی منتشر می‌شود. Josef Fares به تازگی در مصاحبه با سایت Gamespot از جزئیات بسیاری سخن گفته و همچنین یک دموی ۳۵ دقیقه‌ای از بازی را در اختیار آن‌ها گذاشته است. Gamespot پس از بررسی این دمو و صحبت‌های Fares نکات جالبی را درباره‌ی این بازی لیست کرده است که می‌توانید آن‌ها را در انتهای مطلب مشاهده کنید.

عنوان A Way Out یک بازی تمام دو نفره است که باید آن را به صورت آفلاین و یا آنلاین با دوستان خود تجربه کنید. بدون حضور نفر دوم اجرای این بازی ممکن نیست اما EA قابلیتی تدارک دیده است تا تجربه‌ی A Way Out را برای کاربران آسان‌تر کند. ناشر این عنوان در ماه دسامبر از قابلیت Friends Pass Free Trial رونمایی کرد که به موجب آن هر دو نفر می‌توانند از یک نسخه‌ی بازی استفاده کنند. بنابراین اگر یکی از دوستان شما عنوان A Way Out را خریداری کرده باشد، می‌تواند اجازه‌ی اجرای نسخه‌ی کامل بازی را به شما نیز بدهد.

A Way Out داستان دو جنایت کار را روایت می‌کند که برای فرار از زندان ناگزیر به همکاری با یکدیگر هستند. A Way Out در روز سوم فروردین ماه ۹۷ برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی استیشن ۴ و اکس باکس وان منتشر خواهد شد. شایان ذکر است که کاربران Origins Access و EA Access می‌توانند پیش از عرضه‌ی رسمی، نسخه‌ی دموی آن را بازی کنند.

برای اتمام A Way Out به ۶ تا ۸ ساعت زمان احتیاج خواهید داشت

استودیو Hazelight کار ساخت این عنوان را با تنها ۱۰ نفر آغاز کرد که این تعداد در ادامه به بیش از ۴۰ نفر رسید. این در حالی است که تنها ۱۲ نفر بر روی عنوان Brothers: A Tale of Two Sons کار می‌کردند.

داستان بازی به قلم خود Josef Fares است. Fares متن آن را به کمک فردی کارکشته نوشته است.

Josef Fares می‌گوید که الکترونیک آرتز در پروسه‌ی ساخت بازی پشتیبانی بسیاری انجام داده و آن‌ها را حمایت کرده است. به گفته‌ی ایشان اگر Fares با چیزی مخالفت می‌کرد EA آن را پذیرفته و نظر Fares را در اولویت قرار می‌داد.

تمامی درآمد فروش بازی برای توسعه دهندگان خواهد بود. ۱۰۰ درصد مبالغ متعلق به استودیو Hazelight است و الکترونیک آرتز درآمدی از فروش این بازی نخواهد داشت. آن‌ها تنها در زمینه‌ی بازاریابی و پشتیبانی از بازی دخیل بوده‌اند.

Fares همچنین ادعا دارد که الکترونیک آرتز نیز مثل تمامی ناشران دیگر مشکلات مخصوص به خود را دارد.

Josef Fares ایمان بسیار بالایی به موفقیت A Way Out و گیم‌پلی دو نفره‌ی آن دارد. به گفته‌ی Fares ایشان حتی پیشنهادی ۱۰ میلیون دلاری را برای ساخت یک بازی تمام تک‌نفره رد خواهد کرد.

Fares هیچ‌گاه عنوانی با پرداخت‌های درون برنامه‌ای نخواهد ساخت.

آن‌ها هنوز هیچ برنامه‌ای برای نسخه‌ی نینتندو سوییچ A Way Out ندارند.

منبع متن: gamefa