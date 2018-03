عنوان State of Decay 2 به وضوح یکی از مورد انتظار ترین بازی های انحصاری پلتفرم های مایکروسافت است. این بازی قرار است به مانند نسخه اول و حتی در مقیاس بسیار بزرگ تر، بازی‌بازان را وارد دنیای آخرالزمانی خود کند و آن ها را با جالش های بقا سرگرم نماید. به مانند بسیاری از عناوین، […]

عنوان State of Decay 2 به وضوح یکی از مورد انتظار ترین بازی های انحصاری پلتفرم های مایکروسافت است. این بازی قرار است به مانند نسخه اول و حتی در مقیاس بسیار بزرگ تر، بازی‌بازان را وارد دنیای آخرالزمانی خود کند و آن ها را با جالش های بقا سرگرم نماید. به مانند بسیاری از عناوین، بازی State of Decay 2 نیز برای کنسول میان نسلی مایکروسافت، یعنی ایکس‌باکس وان ایکس بهینه سازی خواهد شد و می‌توانیم جلوه های بصری و عملکرد بسیار بهتری را در با استفاده از سخت افزار قدرتمند این کنسول مشاهده کنیم. به تازگی سازندگان و توسعه دهندگان بازی State of Decay 2 در مورد بهینه ساز ایکس‌باکس وان ایکس صحبت هایی را ارایه کرده‌اند و در این مورد جزئیاتی را به اطلاع بازی‌بازان رسانده اند.



استودیوی Undead Labs، سازنده بازی State of Decay 2 به تازگی تایید کرده که بازی آن ها برای کنسول ایکس‌باکس وان ایکس بهینه خواهد شد و از نظر فنی ارتقا خواهد یافت. آقای Jeff Strain، مدیر استودیوی Undead Labs و همچنین تهیه کننده اجرایی بازی در دست ساخت State of Decay 2، در مورد ارتقا های بصری و فنی بازی روی کنسول میان نسلی ایکس‌باکس وان ایکس این گونه توضیح داد:

به لطف ایکس‌باکس وان ایکس، ما قادر هستیم تا حلوه های بصری بازی را به طرز چشمگیری ارتقا دهیم. مموری اضافی و توان پردازشی بیشتر این کنسول به ما ثبات نرخ فریم بیشتری داد و همچنین به ما اجازه داد تا رزولوشن بافت ها را بالاتر ببریم. زمانی که شما درون بازی باشید، به سرعت می‌توانید تفاوت را ببینید؛ شاخ و برگ های متراکم تر، سایه های با جزئیات، عمق نور از فاصله های بیشتر و مدل های کاراکتر پر جزئیات تر. این باعث می‌شود تا دنیای بازی حس تازه تر، فعال تر و واقع گرایانه تری به خود بگیرد و البته به ما اجاره داده است تا بازی را با رزولوشن ۴K و ویژگی HDR اجرا نماییم؛ چیزی که بسیاری از طرفداران در مورد آن هیجان زده بودند.

این طور که به نظر می‌رسد، سازندگان بازی برای بهینه کردن State of Decay 2 روی کنسول ایکس‌باکس وان ایکس سنگ تمام گذاشته‌اند و می‌توانیم یک نسخه بسیار با کیفیت را روی این کنسول تجربه نماییم. تا به حال عناوین زیادی به صورت بهینه شده برای کنسول میان نسلی مایکروسافت عرضه شدند که به مانند Middle-Earth: Shadow of War و Rise of the Tomb Raider به بازی‌بازان اجازه می‌دادند بازی را از نظر فنی باب میل خود تنظیم نمایند. State of Decay 2 با این که حالت های مختلف گرافیکی ندارد، اما با توجه به صحبت های تهیه کننده اجرایی، به نظر می‌رسد با یک بهینه سازی بسیار خوب طرف باشیم.

بازی State of Decay 2 برای اولین بار در طول کنفرانس مایکروسافت در E3 2016 معرفی شد. این بازی مورد انتظار قرار است در تاریخ ۲۲ ماه می سال ۲۰۱۸ برای ایکس‌باکس وان عرضه شود و این طور که اعلام شده، ۲۹٫۹۹ دلار قیمت خواهد داشت. نسخه ویژه بازی (Ultimate Edition) که به بازی‌بازان اجازه دسترسی زودتر به آن را می‌دهد، ۴۹٫۹۹ دلار قیمت دارد. همچنین این بازی در زمان عرضه در بین عناوین سرویس Xbox Game Pass قرار می‌گیرد. نسخه کالکتور بازی State of Decay 2 نیز به تازگی معرفی شده که ۶۹٫۹۹ دلار قیمت دارد اما شامل خودِ بازی نمی‌شود.

منبع متن: gamefa