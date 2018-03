زمان لازم برای اتمام A Way Out مشخص شد + جزئیات بیشتر

شاید خبر داشته باشید که عنوان دو نفره (co-op) سازندگان Brothers: A Tale of Two Sons یعنی A Way Out تا هفته دیگر در دسترس دارندگان PS4 ،Xbox One و PC قرار خواهد گرفت و بدین منظور، Gamespot مصاحبه مختصری را با کارگردان بازی یعنی "جوزف فارس" انجام داده است که در ادامه متن به آن می‌پردازیم:

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamespot، شما تنها به صورت co-op قادر به تجربه بازی هستید و برای اینکار حتما باید با یک دوست آنلاین یا یکی از اطرافیان به دنیای این بازی وارد شوید. بعلاوه، شما یا دوستتان می‌توانید به صورت کاملا رایگان به تجربه نسخه کامل بازی بپردازید که تنها شرط لازم، خرید بازی توسط یکی از شماست.

در آخر، به جزئیات و نکات ذکر شده مصاحبه Gamespot با "جوزف فارس" می‌پردازیم:

برای به اتمام A Way Out به 6 تا 8 ساعت وقت نیاز دارید.

استودیو Hazelight تنها با 10 نفر شروع به کار کرده بودند که بعد‌ها تعدادشان به 40 نفر افزایش یافت. گفتنی است که تنها 12 نفر بر روی Brothers کار کرده است.

نوشتن فیلمنامه بازی به عهده خود "فارس" بوده و او برای این کار از یک نویسنده کمک گرفته است.

به گفته "فارس" شرکت EA بسیار از آن‌ها حمایت کرده و آزادی عمل بسیاری به آن‌ها داده است.

100% درآمد حاصل از A Way Out به استودیو سازنده اختصاص می‌یابد و EA هیچ درآمدی از فروش بازی کسب نخواهد کرد. به گفته "فارس"، EA وظیفه تبلیغات بازی را بر عهده گرفته است.

"جوزف فارس" به اندازه‌ای برای A Way Out و مخصوصا بخش چندنفره بازی اشتیاق دارد که حتی پیشنهاد 10 میلیون دلاری ساخت عنوانی تک‌نفره را رد خواهد کرد.

"جوزف" به هیچ وجه قصد ساخت عنوانی با پرداخت درون برنامه‌ای را ندارد.

از قرار معلوم، Hazelight برنامه‌ای برای انتشار بازی بر روی Switch ندارد.

منبع متن: pardisgame