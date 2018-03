نمرات اپیزود اول عنوان The Council منتشر شد

عنوان ماجراجویی اپیزودی The Council در ماه دسامبر معرفی و سازندگان به این نکته اشاره کرده اند که این عنواk در قالب پنج اپیزود عرضه خواهد شد. حال اپیزود اول این عنوان با نام The Mad Ones در دسترس قرار گرفته و هم زمان با عرضه، نقد‌‎ها و نمرات آن نیز منتشر شده است که با یکدیگر مروری […]

عنوان ماجراجویی اپیزودی The Council در ماه دسامبر معرفی و سازندگان به این نکته اشاره کرده اند که این عنواk در قالب پنج اپیزود عرضه خواهد شد. حال اپیزود اول این عنوان با نام The Mad Ones در دسترس قرار گرفته و هم زمان با عرضه، نقد‌‎ها و نمرات آن نیز منتشر شده است که با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت.

بسیاری از ما با بازی های ماجراجویی و داستان های روایت گونه آن‌ها آشنا هستیم. عناوین تل تل راهی را آغاز کرده اند که بقیه آن را به خوبی ادامه و گسترش داده اند. اما تمام عناوینی که از آن‌ها صحبت می کنیم به مانند The Walking Dead و Life is Strange شاید دارای داستان غنی و فوق العاده ای باشند اما گیم پلی آن‌ها به مرور زمان تکراری و یکنواخت می شود. The Council نام عنوانی است که راه جدیدی در پیش گرفته و فرمول جدیدی را پیاده کرده است. با اضافه کردن المان‌های نقش آفرینی به داستان گویی شاخه ای به جای این که بازیکنان را در یک ماجرجویی از پیش تعیین شده قرار دهد، به آن‌ها اجازه می دهد تا خود ماجراجویی مورد نظرشان را انتخاب کرده و سرنوشت داستان بازی را رقم بزنند. هم زمان با عرضه اپیزود اول عنوان The Council که The Mad Ones نام دارد، نقد‌‎ها و نمرات این عنوان نیز منتشر شده است که با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت.

Game Revolution ۹/۱۰

The Council تمام احساسات سطحی بازی های ماجرایی امروزی را کنار زده و با گنجاندن سیستم مهارت‌های در بازی شما در پیشرفت شخصیت اصلی بازی مشارکت می دهد. تجربه این بازی بسیار لذت بخش بوده و من به گونه ای با بازی ارتباط برقرار کردم که با هیچ یک از بازی‌های ماجراجویی که در سال های گذشته عرضه شد چنین تجربه ای نداشتم. صبر کردن برای چهار اپیزود باقی مانده بسیار سخت است.

Playstation Universe ۸٫۵/۱۰

اپیزود اول عنوان The Council ان هم برای چنین ماجراجویی روایت گونه پیچیده و هوشمندانه ای بسیار امیدوار کننده بود.

Wccftech 8.1/10

The Council شاید کیفیت بسیاری از بازیها را دارا نباشد اما با داستان گویی شاخه ای خود که نسبت به گذشته پرمحتوا تر به نظر می رسد گامی جدید در این ژانر برداشته است. رازی که مطمئنا شما جذب آن خواهید شد.

PlayStation LifeStyle 8/10

شروع بسیار امیدوار کننده ای است. اپیزود اول چارچوبی را ساخته است که می توان تجربه داستان گویی بی رحمانه باشد اما هنوز مشخص نیست که در زمینه داستان گویی شاخه ای تا کجا پیش خواهد رفت و این که آیا داستان گویی آن تا اپیزود پایانی همچنان جذاب باقی می ماند یا خیر. بسیار کنجکاو و مشتاقم که در ارتباط با دنیای فریبنده این بازی اطلاعات بیشتری به دست آورده و ببنیم که Louis(شخصیت اصلی بازی) در اپیزود‌های آینده پرده از چه رازهایی برخواهد داشت.

Vandal 7.6/10

The Council سعی میکند تا با سک بازی های روایت گونه و موفقیت‌های آن کار جدید و متفاوتی را انجام دهد. این عنوان ترکیب بسیار خوبی از داستان گویی و نقش آفرینی با بازیگران عالی است.

Gameblog.fr 7/10

اپیزود اول سعی می کند تا کاربران را با داستان و طرح انجمن سری بازی( Council) و مکانیک‌های نقش آفرینی آن آشنا کند. این موارد با سبک داستان گویی بازی سازگار بوده و به بازی‌بازان اجازه می دهد تا با انتخاب‌های خود در بازی، مسیر داستانی دلخواه خود را دنبال کنند.

God is a Geek 6/10

اپیزود اول خیلی جذاب نیست. یک درام سیاسی و طولانی که مدت زیادی طول می کشد تا با آن ارتباط برقرار کنید؛ حتی نمایش ضعیف و پازل‌های خسته کننده نیز کمکی به آن نمی کنند اما در هر صورت این عنوان دارای پتانسیل خوبی است تا در اپیزود‌های آینده داستان جالبی را روایت کند.

GamesRadar+ 6/10

علیرغم مکانیک های جدید نقش آفرینی که بسیار امیدوار کننده بوده و مکالمات را به یک بازی استراتژی مبدل می کنند اما تعامل و ارتباط میان شخصیت‌های بازی The Council کار آن را خراب می کند.

Push Square ۶/۱۰

The Council یک جاه طلبی تحسین برانگیز است حتی اگر آن را به خوی انجام نداده باشد. شما خواهید فهمید که آیا داستان بازی برای شما جالب خواهد بود یا خیر. اما این عناصیر نقش آفرینی هستند که می توانند به این ژانر آسیب بزنند. کاری که این مجموعه انجام می دهد را دوست داریم اما نویسندگی و صداپیشگی این عنوان پایین تر از توقعات ما بود. حتی اگر در حال حاضر برای نتیجه گیری در ارتباط با داستان این عنوان زود باشد اما باید گفت این مجموعه شروع قاطعی داشته است.

اپیزود اول عنوان The Council با نام The Mad Ones هم اکنون در دسترس کنسول‌های پلی استیشن ۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی قرار دارد.

منبع متن: gamefa