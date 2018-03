اخیرا به مناسبت پنج ساله شدن Warframe ، توسعه دهندگان این بازی آمار جالب توجهی را از این بازی رایگان منتشر کرده‌اند که با هم نگاهی به آن‌ها خواهیم داشت. عنوان Warframe که از ساخته‌های Digital Extremes به حساب می‌آید، از زمان عرضه خود تا به حال با فراز و نشیب‌های بسیاری روبه‌رو بوده است […]

عنوان Warframe که از ساخته‌های Digital Extremes به حساب می‌آید، از زمان عرضه خود تا به حال با فراز و نشیب‌های بسیاری روبه‌رو بوده است که ازین جمله می‌توان به بازنگری‌ها و بروزرسانی‌های گسترده اشاره کرد که به منظور رفع و رجوع مشکلات بزرگ و کوچک این بازی عرضه شده‌اند. این بازی با تغییرات اساسی گیم‌پلی روبه‌رو بوده و بروزرسانی‌هایی نظیر The Second Dream و یا Plains of Eidolon دریافت کرده تا مشکلات آن را برطرف سازند و تجربه بهتری به بازی‌بازان منتقل کنند. این بازی پنجمین سالگرد عرضه خود را در تاریخ بیست و یکم مارس جشن خواهد گرفت و Digital Extremes نیز به همین مناسبت آمار جالبی از سفر پر فراز و نشیب این بازی از زمان عرضه خود تا به حال منتشر کرده است که نشان می‌دهد این بازی برای رسیدن به جایگاه فعلی خود، با چه مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو شده است.

از زمان عرضه بتای عمومی این بازی در سال ۲۰۱۳، Warframe بیش از ۳۸ میلیون کاربر ثبت نام شده داشته است که از این تعداد هفت میلیون آن‌ها در سال گذشته در این بازی ثبت نام کرده‌اند. بازی‌بازان در مجموع ۱٫۲ میلیارد ساعت به تجربه این بازی پرداخته‌اند و همچنین ۵۲٫۹۷۲٫۳۴۴ Warframe در این بازی ساخته‌اند. نکته جالب این است که تعداد سلاح‌ها از این موارد هم بیشتر بوده و ۲۳۴٫۷ میلیون سلاح در این بازی ساخته شده است. از نظر کشتن باس‌های این بازی نیز Captain Vor تا به حال ۵۳٫۱۱۷٫۹۶۹ مرتبه کشته شده است در حالی که The Stalker تا به حال ۴۱٫۷۶۵٫۱۰۹ مرتبه توسط بازی‌بازان شکست داده شده است.

همچنین توسعه دهندگان این عنوان اعلام کرده‌اند که برنامه‌های بیشتری برای Warframe در نظر دارند که در روز‌های آینده آن‌ها را اعلام خواهند کرد. همچنین کنفرانس سالانه Tennocon برای این بازی نیز برای برگزاری در تاریخ هفتم جولای برنامه‌ریزی شده است که در آن عنوان جهان باز بزرگ این استودیو که در سیاره زهره جریان خواهد داشت، معرفی می‌شود. اگر هنوز عنوان Warframe را تجربه نکرده‌اید، فرصت مناسبی است که در پنجمین سالگرد عرضه این بازی به سراغ آن بروید و به ماجراجویی در دنیای مهیج این بازی بپردازید.

منبع متن: gamefa