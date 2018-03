جزییات جدیدی از نسخه ارتقا یافته State of Decay 2 برای Xbox One X منتشر شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Undead Labs ،wccftech جزییات جدیدی از نسخه‌ی Xbox One X بازی State of Decay 2 منتشر کرد. اخیرا تهیه کننده‌ی بازی State of Decay 2 و همچنین رییس استودیوی Undead Labs آقای Jeff Strain با IGN راجع به چگونگی بهره‌بری State of Decay 2 از قدرت Xbox One X صحبت کرد. شما می‌توانید بخشی از صحبت‌های وی را در زیر بخوانید.

"به لطف قدرت Xbox One X ما توانستیم از لحاظ بصری بازی را به خوبی ارتقا دهیم. حافظه‌ی بیشتر و قدرت پردازش بیشتر این کنسول به ما اجازه می‌دهد تا نرخ فریمی ثابت‌تر داشته باشیم و با بافت‌هایی با رزولوشن بالاتر کار‌های بیشتری بتوانیم انجام دهیم."

Strain تایید کرد حالت های رندر مختلف برای انتخاب در بازی وجود نخواهد داشت (مانند اجرای بازی در 4k و یا اجرای بازی در 1080 با فریم بیشتر) ، با این حال وی فاش کرد که در نسخه‌ی Xbox One X بازی شاخ و برگ ها متراکم‌ترند، سایه‌ها جزییات بیشتری دارند، نورپردازی‌ها در فواصل زیاد عمیق‌ترند و مدل شخصیت‌ها جزییات بیشتری خواهند داشت و البته نسخه‌ی Xbox One X بازی در رزولوشن 4k و با استفاده از HDR اجرا می‌شود. وی در این مورد گفت:

"وقتی شما وارد بازی شوید سریعا متوجه‌ی تفاوت خواهید شد. شاخ و برگ‌های متراکم‌تر، سایه‌های دقیق، عمق نور در فواصل زیاد و مدل‌های‌ پر جزییات‌تر شخصیت‌ها، همه‌ی این‌ها باعث می‌شوند تا دنیای بازی واقعی‌تر و زنده‌تر به نظر برسد. و البته این کنسول به ما اجازه می‌دهد که بازی را در 4k و با HDR اجرا کنیم که فکر می‌کنیم چیزی باشد که طرفداران مشتاقش هستند. ما فعلا برنامه‌ای برای ارائه قابلیت انتخاب بین گرافیک بهتر و یا اجرای روان‌تر بازی نداریم. تیم ما دوست دارد تا همه‌ی کاربران Xbox از یک تجربه بهره‌مند شوند."

State of Decay 2 در تاریخ 1 خرداد 97 برای کنسول Xbox One و ویندوز 10 عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame