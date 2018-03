تاریخ عرضه عنوان اکشن نقش آفرینی جذاب Decay of Logos اعلام شد + تصاویر زیبا

Rising Star Games امروز همکاری خود با Amplify Creations برای عرضه دیجیتالی عنوان اکشن نقش آفرینی فانتزی Decay of Logos در پاییز 2018 را تایید کرد.

Decay of Logos یک اکشن نقش آفرینی منحصر به فرد با تاثیر از عشق و علاقه سازندگان آن به فولکلور اروپایی، سبک فانتزی تخیلی و عناوین شاخص سبک نقش آفرینی سوم شخص است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DSOGaming، ایده Decay of Logos برخواسته از تفکرات طراح ارشد بازی و برنامه‌نویس آقای آندره کنستانتینو (André Constantino) است و توسط سازمان نرم افزاری مستقل و مورد تایید Amplify Creations ساخته خواهد شد.

Decay of Logos بازیکنان را به یک دنیای فانتزی یکپارچه، مملو از مکان‌ها و آیتم‌های مخفی خواهد برد. بازی ماجراجویان را درگیر مبارزاتی مرگبار و درگیر کننده با دشمنان ناشناخته کرده و آنها را در مسیر یافتن اسلحه‌های متعدد، زره‌ها، آیتم‌های ویژه و آشنایی با مکانیک‌ها و ارتقا توانایی‌های خود با دنیایی پر از افسانه‌های ناشنیده آشنا خواهد کرد.

تهیه کننده Amplify Creations آقای دیگو تیکهیرا در مورد این پروژه گفت: "پس از سال‌ها توسعه میان افزار برای سازندگان عناوین دیگر، اقبال روشنمان سرانجام این اجازه را به ما داد تا با اشتیاق پروژه ساخت عنوانی را آغاز کنیم که بعنوان یک گیمر، هیجان‌زده‌مان می‌کند. همکاری با Rising Star Games برای ما هم لذت‌بخش است و هم تجربه‌ای غنی که بی‌شک به ما در ارائه محصولی بهتر و رساندن آن به طیف بیشتر مخاطبان کمک خواهد کرد."

مدیر عامل Rising Star Games آقای مارتین دفریز نیز افزود: "باعث افتخار ماست که می‌توانیم به چنین سازمان دوراندیش و معتبری در تبدیل خیال پردازی‌های فوق العاده‌شان به واقعیت در Decay of Logos کمک کنیم. بازی در آن واحد تحسین برانگیز، پیچیده، با ظرافت و زیبا است و کارنامه Rising Star Games را بعنوان یک عنوان اکشن تحسین برانگیز غنی خواهد کرد."

به مناسبت اعلام این همکاری Rising Star Games تصاویر فوق‌العاده‌ای از حال و هوای دوست داشتنی Decay of Logos منتشر کرد که در ادامه می‌توانید مشاهده کنید. لازم به ذکر است که Decay of Logos برای پلتفرم‌های Switch ،PS4 ،PC و Xbox One در نظر گرفته شده است.

<جهت مشاهده در اندازه واقعی بر روی تصاویر کلیک کنید.>



منبع متن: pardisgame