گزارش: مشکلی در روند ساخت بازی Days Gone وجود ندارد

حتما باید بدانید که در چند روز گذشته، طی یک خبر رسمی اعلام شد که انتشار بازی Days Gone با تاخیر مواجه شده است، حال کاربران نگران هستند که در فرایند ساخت این بازی مشکلی بوجود آمده باشد. جزئیات بیشتر را در ادامه بخوانید.

در حال حاضر بازی Days Gone یکی از بزرگ‌ترین عناوین انحصاری کنسول پلی استیشن ۴ و شرکت سونی به شمار می‌رود. برای اولین بار این بازی در سال ۲۰۱۶ و در رویداد E3 معرفی شد. کاربران زیادی با مشاهده اولین نمایش‌های این بازی و دیدن ویژگی‌های جذاب آن، Days Gone را به لیست خرید خود در سال‌های آینده اضافه کردند و از همان موقع این بازی به عنوان یکی از عناوین پرطرفدار و مورد انتظار شناخته می‌شود. بعد از آن بازی نمایش‌های خوبی را در مراسم‌های E3 2017 و E3 2018 تجربه کرد. پس از به اتمام رسیدن این رویداد ها، اطلاعات و اخبار دیگری از این بازی منتشر نشد و عنوان Days Gone یک سکوت خبری را تجربه کرد. البته در مورد تاریخ انتشار آن، شرکت سونی در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که بازی Days Gone در سال آینده به طور رسمی منتشر خواهد شد. در حالی که طی خبری که چند روز پیش منتشر شد، دیدیم که انتشار این بازی با تاخیر مواجه شده است و تا سال ۲۰۱۹ خبری از عرضه این بازی نخواهد بود. حتی سازندگان زمان خاصی را برای انتشار آن مشخص نکردند و هنوز معلوم نیست که این بازی در کدام فصل از سال ۲۰۱۹ منتشر می‌شود.

بعد از این تاخیر، کاربران و طرفداران بازی Days Gone، گمان کردند که احتمالا مشکلاتی در روند ساخت بازی Days Gone وجود دارد و به همین علت تیم سازنده این بازی یعنی بند استودیو (Bend Studio) ، عرضه این بازی را به سال ۲۰۱۹ موکول کرده است.

در ادامه، یکی از کاربران ResetEra ادعا کرد که مشکلاتی در فرایند ساخت بازی Days Gone بوجود آمده است. او افزود که انگار قرار است بازی Days Gone به The Last Guardian بعدی تبدیل شود.

در جریان ادعا این کاربر، تحلیل‌گر سایت Niko Partners یعنی دانیال احمد (Daniel Ahmad)، توضیح داد که کاربران نگران وجود مشکلی در روند ساخت این بازی نباشند. او ادعا کرد که وضعیت بازی Days Gone با عنوان The Last Guardian کاملا متفاوت است، در واقع تیم سازنده این بازی در موضوع تاریخ انتشار، کاملا از برنامه‌های اصلی خود جلوتر هم هست.

حال طبق گفته‌های دانیال احمد، به نظر می‌رسد که مشکلی در فرایند ساخت این بازی وجود ندارد و سازندگان با قدرت به ساخت این بازی ادامه می‌دهند.

دنیای بازی Days Gone، یک دنیای کاملا آخرالزمانی است. محیط این بازی در تصرف موجوداتی به نام Freaker ها قرار داد که در همه جا حضور دارند. بازی سعی کرده تا بازیکنان با روشی که خود به آن اعتقاد دارند، بازی را جلو ببرند و بتوانند مراحل را پشت‌سر بگذارند. در واقع یک آزادی عمل بسیار خوب در اختیار کاربران بوده و قادر خواهند بود تا با سلاح‌های موجود در بازی، وسایل نقلیه و دیگر قابلیت‌ها، برای بقای خود تلاش کنند.

بازی Days Gone دارای یک جهان وسیع و و پرجزئیات است و داستان بازی در غرب آمریکای شمالی روایت می‌شود. ویژگی‌های جغرافیایی منطقه بازی، سبب شده تا سازندگان بتوانند ویژگی‌های آب و هوایی مختلفی را در بازی پیاده کنند.

در نهایت باید کاربران این بازی برای مطلع شدن از اخبار بیشتر، تا رویداد E3 2018 صبر کنند زیرا تا الان خبر جدیدی از این بازی منتشر نشده است. طبق آخرین اعلامیه سونی، این بازی در سال ۲۰۱۹ منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa