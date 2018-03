هفته آینده شاهد انتشار عنوان A Way Out هستیم و با نزدیک‌تر شدن به زمان انتشار، اطلاعات بسیار بیشتری از بازی انتشار می‌یابد. حال کارگردان بازی به این نکته اشاره داشته که الکترونیک‌ آرتز، به‌عنوان ناشر این بازی، هیچگونه درآمدی از آن کسب نمی‌کند. Josef Fares درباره رابطه تیم خود با EA چنین گفت که آن‌ها […]

هفته آینده شاهد انتشار عنوان A Way Out هستیم و با نزدیک‌تر شدن به زمان انتشار، اطلاعات بسیار بیشتری از بازی انتشار می‌یابد. حال کارگردان بازی به این نکته اشاره داشته که الکترونیک‌ آرتز، به‌عنوان ناشر این بازی، هیچگونه درآمدی از آن کسب نمی‌کند.

Josef Fares درباره رابطه تیم خود با EA چنین گفت که آن‌ها بسیار پشتیبان تیم توسعه دهنده بودند و حتی تمامی درآمد حاصل از فروش بازی به توسعه دهندگان می‌رسد.

او درباره رابطه خود با الکترونیک آرتر چنین ادامه داد:

الکترونیک فوق العاده ما را پشتیبانی کرد. آن‌ها کاملا به حرف‌های ما احترام می‌گذاشتند و اگر آن‌ها می‌خواستند سیبی را سبز‌تر کنند و ما به آن نه میگفتیم، EA کاملا به تصمیم ما احترام می‌گذاشت. با قرارداد EA Originals صد در صد از درآمد حاصل به توسعه دهندگان می‌رسد. آن‌ها حتی یک دلار هم از بازی ما کسب نکردند. من به کاری که میکنم ایمان دارم، اگر ناشری به من بگوید این ده میلیون دلار را بگیر و A Way Out را برای‌مان بساز، من به آن‌ها نه می‌گویم. درست است ناشران بزرگ گاها اشتباها احمقانه‌ای می‌کنند و EA نیز ناشر بزرگی است. ما همه اشتباه می‌کنیم اما برای من EA فوق العاده خوب بوده، آن‌ها انسان‌های خوبی هستند.

عنوان A Way Out در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۱۸(جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷) برای کنسول‎های پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه‌های شخصی در دسترس خواهد بود. شما می‌توانید اطلاعات بیشتری از بازی را در اینجا مطالعه کنید. این عنوان فقط به صورت دو نفره قابل بازی بوده که می توانید آن را به صورت آفلاین و یا آنلاین همراه با دوستان خود تجربه کنید. نکته مهم در رابطه با گیم پلی عنوان A Way Out این است که به لطف سرویس friends pass free trial، برای بازی با دوستان خود فقط به یک نسخه از این عنوان احتیاج دارید.

عنوان A Way Out در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۱۸(جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷) برای کنسول‎های پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه‌های شخصی در دسترس خواهد بود. شما می‌توانید اطلاعات بیشتری از بازی را در اینجا مطالعه کنید. این عنوان فقط به صورت دو نفره قابل بازی بوده که می توانید آن را به صورت آفلاین و یا آنلاین همراه با دوستان خود تجربه کنید. نکته مهم در رابطه با گیم پلی عنوان A Way Out این است که به لطف سرویس friends pass free trial، برای بازی با دوستان خود فقط به یک نسخه از این عنوان احتیاج دارید.

منبع متن: gamefa