نگاهی به نقدها و نمرات Yakuza 6: The Song of Life؛ یک پایان شایسته بر ماجراجویی کازوما

عنوان Yakuza 6: The Song of Life که در ژاپن با نام Ryū ga Gotoku 6: Inochi no Uta - 龍が如く6 命の詩 شناخته می‌شود، در 15 سپتامبر 2015 و در جریان نمایشگاه Tokyo Game Show معرفی شد و اعلام شد که این بازی مانند همیشه در انحصار کنسول PlayStation 4 است و در ادامه نیز اطلاعات مختلفی همچون قابل بازی بودن بازی‌هایی همچون Virtua Fighter 5: Final Showdown، Puyo Puyo، Out Run، Super Hang On، Space Harrier و Fantasy Zone در این بازی منتشر شد. در نهایت این بازی در تاریخ 6 دسامبر 2016 (16 آذر 1395) در ژاپن منتشر شد. همچنین علاقه مندان به این بازی در غرب توانستند در تاریخ 27 فوریه 2018 (8 اسفند 1396) به نسخه‌ی دموی این بازی دسترسی پیدا کنند که البته خیلی زود به دلیل اینکه از طریق آن می‌شد به نسخه‌ی کامل بازی دسترسی پیدا کرد، از فروشگاه PlayStation Store حذف شد. اما نهایتا تا مدت کوتاه دیگری علاقه مندان غربی این بازی می‌توانند نسخه‌ی اصلی و کامل این بازی را خریداری کنند و به تجربه‌ی آن بپردازند.

"Yakuza 6 یکی از بهترین و قابل لمس‌ترین داستان‌های جنایی را برای شما روایت می‌کند. این بازی همچنین یکی از بهترین نتیجه گیری‌ها و پایان‌ها را دارد و کاملا با شخصیتش سازگاری است. این پایان دقیقا یکی از پایان‌های درخور شخصیت Kazuma Kiryu است و نکته‌ی جالب اینجاست که شما برای درک داستان و پایان آن لازم نیست که یک Yakuza باز حرفه‌ای باشید یا اینکه نسخه‌های قبل را بازی کرده باشید."

"یکی از نکاتی که در Yakuza 6 وجود داشت و من آن را بسیار دوست داشتم این بود که بازی در همه حال دارای سورپرایزهای زیادی است."

"اصلا نمی‌توانم پایانی بهتر از این را برای ماجراجویی‌های شخصیت Kazuma Kiryu تصور کنم. Yakuza 6 چیزی بیشتر از یک بازی کلون شده از GTA می‌باشد و شما را به صدها ساعت بسیار شگفت انگیز از تجربه‌ای که تکراری نشدنی است، دعوت می‌کند. شما هیچ وقت از محتویات بسیار زیاد و بی حد و حصر بازی خسته نخواهید شد و علاوه بر آن اگر به فرهنگ شرقی و ژاپنی علاقه دارید، این بازی با یک مدل سازی بسیار زیبا از شهرهای هیروشیما و کابوکیچو، شما را شیفته‌ی خود خواهد کرد."

"سری Yakuza توانسته با The Song of Life باری دیگر به ریشه‌ها و روند اصلی خود برگردد. فعالیت‌های بی شمار، مینی گیم‌های بی نظیر، مبارزات عمیق و روایت داستان‌ شگفت انگیز این بازی را به یکی از شایسته‌ترین بازی‌ها و یک پایان عالی برای Kazuma Kiryu تبدیل می‌کند. این بازی می‌تواند عصر جدیدی از بازی‌ها را برای شرکت Sega آغاز کند."

"جهان وسیع و مبارزات پویا و هیجان انگیز، این بازی را به عنوانی تبدیل کرده که حتی بعد از پنج هزار لگد نیز از آن خسته نخواهید شد. Yakuza 6: The Song Of Life یک پایان شایسته بر شخصیت نمادین و آیکونیک خود Kazuma Kiryu می‌باشد."

"یک پایان امیدوار کننده در افسانه‌ی Kazuma Kiryu، هر چند که گرافیک و گیم پلی جای زیادی برای کار دارد."

"برای یک بازی که بزرگترین نقطه قوتش داستانش می‌باشد، در این بازی شاهد ضعف‌های هستیم، با اینحال جذابیتش غیر قابل انکار است."

