از مجموعه SEGA Mega Drive Classics رونمایی شد | بیش از ۵۰ بازی در یک بسته

به تازگی شرکت سگا (SEGA) از مجموعه جالبی تحت عنوان SEGA Mega Drive Classics رونمایی کرده است. این باندل در تاریخ سه شنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۹۷ (۲۹ می ۲۰۱۸ میلادی) بر روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه و منتشر خواهد شد.

برخی از اطلاعات بدست آمده از وب‌سایت رسمی این ناشر، وجود مجموعه SEGA Mega Drive Classics را برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی تائید می‌کند. این مجموعه به عناوین کلاسیک Mega Drive اختصاص دارد و شامل بیش از ۵۰ بازی است که در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۷ (۲۹ می) در قالب یک بسته در دسترس قرار خواهد گرفت.

فهرست اصلی بازی‌های موجود در این باندل شامل عناوینی نظیر Columns، Altered Beast، Ecco The Dolphin، Golden Axe، Beyond Oasis، Shining Force، Streets of Rage 2 و البته بازی‌های مختلفی از جمله Sonic، Sonic 2 و Sonic Spinball می‌شوید. از فهرست زیر می‌توانید فهرست بازی‌هایی که تاکنون توسط شرکت سگا تائید شده است را مشاهده کنید:

Alex Kidd in the Enchanted Castle Alien Soldier Altered Beast Beyond Oasis Bio-Hazard Battle Bonanza Bros Columns Columns II Comix Zone Crack Down Decap Attack Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine Dynamite Headdy Here is the Dolphin Here: The Tides of Time Here is Jr. ESWAT: City Under Siege Eternal Champions Fatal Labyrinth Flicky Gain Ground Galaxy Force II Golden Ax Golden Ax II Golden Ax III Gunstar Heroes Kid Chameleon Landstalker: The Treasures of King Nole Light Crusader Phantasy Star II Phantasy Star III: Generations of Doom Phantasy Star IV: The End of the Millennium Ristar Shadow Danger Shining Force Shining Force II Shining in the Darkness Shinobi III: Return of the Ninja Master Sonic the Hedgehog Sonic the Hedgehog 2 Sonic 3D Blast Sonic Spinball Space Harrier II Streets of Rage Streets of Rage II Streets of Rage 3 Super Thunder Blade Sword of Vermillion Vectorman Vectorman 2 Virtua Fighter 2 Wonder Boy III: Monster Lair Wonder Boy in Monster World

فهرست بازی‌های موجود در این بسته هنوز کامل اعلام نشده است اما گفته می‌شود که به‌روزرسانی‌های متعددی در گرافیک این بازی‌های اعمال شده است. احتمالاً یک تصویر هنری دو طرفه برای نسخه فیزیکی مجموعه SEGA Mega Drive Classics در نظر گرفته شده باشد.

همانطور که پیشتر اشاره شد، مجموعه بازی SEGA Mega Drive Classics در تاریخ سه شنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۹۷ (۲۹ می ۲۰۱۸) بر روی پلتفرم‌های پلی‌اسیتشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار خواهد گرفت.

