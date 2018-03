Shadow Of The Tomb Raider برای PC ،PS4 و Xbox One تایید شد + تیزر تریلر و تاریخ انتشار

به گزارش پردیس گیم، پس از تعداد زیادی شایعه و لیک، Square Enix سرانجام تایید کرد که ماجراجویی بعدی لارا کرافت Shadow of the Tomb Raider خواهد بود. این شرکت همچنین اعلام نمود که بازی در 14 سپتامبر (جمعه 23 شهریور) برای پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One منتشر می‌شود.

اطلاعات زیادی از این بازی که طبق گزارشات توسط Eidos Montreal ساخته می‌شود و خالق ریبوت آن یعنی Crystal Dynamics وظیفه ساخت آن را بر عهده ندارد، در دسترس نیست اما تم بازی در این تریلر بسیار تنگ و تاریک نشان داده شد. رونمایی کامل از Shadow of the Tomb Raider در 27 آوریل (جمعه 7 اردیبهشت) صورت می‌گیرد. در ادامه می‌توانید تیزر کوتاه آن را مشاهده کنید:

منبع متن: pardisgame