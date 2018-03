شخصیت محبوب عنوان The Witcher یعنی Geralt of Rivia بزودی به عنوان یک شخصیت قابل بازی، مهمان عنوان مبارزه‌ای Soul Calibur VI می‌شود. به گزارش پردیس گیم و به نقل از گیم اسپات، همچنین دو شرکت Bandai Namco و CD Projekt Red تائید کردند که مکان تمرین ویچرها یعنی Kaer Morhen نیز یکی از مکان‌های مبارزه‌ی این عنوان خواهد بود.

در طی بیانیه‌ای اعلام شد که شخصیت Geralt سبک مبارزه‌ی خود را کاملا حفظ خواهد کرد و می‌تواند از شمشیر، معجون‌های توانایی و جادو استفاده کند. آن‌ها این کار را ترجمه‌ی یک بازی نقش آفرینی به یک عنوان مبارزه‌ای نامیدند. صداپیشه‌ی این شخصیت در این بازی حضور خواهد داشت وهمچنین تائید شد آهنگ نمادین سری The Witcher یعنی Hunt or be Hunted در زمین مبارزه‌ی Kaer Morhen پخش خواهد شد.

Marcin Momot، مدیر اجرایی CD Projekt Red کفت: "ما با هنرمندان Bandai Namco همکاری داشته‌ایم تا مدل‌ها، انیمیشن‌ها و سلاح‌های شخصیت Geralt از عنوان The Witcher 3: Wild Hunt را با آن‌ها به اشتراک بگذاریم."

شما همچنین در زیر می‌توانید عکس‌های این شخصیت در Soul Calibur VI مشاهده کنید:

در پایان هم یک تریلر منتشر شد که معرفی Geralt در این بازی می‌پردازد:

